Nová generace ohebných telefonů Samsung má velké ambice. Bude levnější?

Samsung je v oblasti ohebných smartphonů jedním z pionýrů a v tomto segmentu se cítí jako ryba ve vodě. Nyní jihokorejský výrobce podle průzkumu omdia.tech prodává nejvíc telefonů s ohebným displejem na trhu.

Samsung's Z Fold 4 and Z Flip 4 phone production for July are more than double what it was for the Z Fold 3 and Z Flip 3. Pointing to a very strong launch. Might see a price cut.