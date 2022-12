Samsung dosadil na post prezidenta první ženu v historii společnosti

Genderové kvóty a tématika rovnocenosti nenechává chladným ani tradičního jihokorejského výrobce Samsung. Ten nově podle Yonhap News Agency (na což odkazuje sammobile.com) dosadil do role prezidenta první ženu ve své historii. Lee Young-hee, která bude zodpovědná za globální marketing divize Samsung DX (pod tuto divizi spadají i smartphony), pracuje pro Samsung Electronics od roku 2007, přičemž byla již několikrát oceněna za dosavadní úspěchy v oblasti zvyšování povědomí o značce Samsung. Zároveň se má jednat o ukázku toho, že zaměstnanci společnosti Samsung se mohou vypracovat až na takto vysoký post bez ohledu na jejich pohlaví.

Samsung reshuffle

The 7 new CEOs:

Kim Woo-jun

Lee Young-hee (Samsung's First Female CEO)

Nam Seok-woo

Song Jae-hyeok

Baek Su-hyeon

Park Seung-hui

Yang Geolhttps://t.co/P2mZEoe0dY