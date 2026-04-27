Samsungy padly na historické minimum, Galaxy S26 koupíte už za 19 250 Kč

Fotografie: Mobil Pohotovost

Samsungy Galaxy S26 jsou teď za nejlepší cenu od doby, co se představili světu. Mobil Pohotovost nasadila na vlajkovky Samsungu rekordní výkupní bonus. Navíc telefony zařadila do svých VIP cen, takže v součtu je možné ušetřit až 7 tisíc.

Galaxy S26 teď může být váš už za 19 250 Kč, po zahájení prodejů přitom u telefonu svítila cenovka 29 490 Kč.

Základní Galaxy S26 může být váš už za 19 250 Kč (při zahájení prodejů přitom u telefonu svítila cenovka 29 490 Kč). Abyste se na tuto lákavou částku dostali, stačí u Mobil Pohotovosti zkombinovat dvě věci:

  • Využít VIP cenu pro přihlášené (po přihlášení zadáte v košíku kód „vip_tel“).
  • Uplatnit výkupní bonus až 4 500 Kč, který získáte při výměně stávajícího telefonu za nový Samsung
Ještě zajímavější slevu najdete u vrcholného Galaxy S26 Ultra. Ten můžete mít jen za 29 390 Kč (původní startovací cena přitom byla 40 590 Kč). Postup je naprosto stejný – stačí se přihlásit, zadat slevový kód „vip_tel“ a využít výkupní bonus.

Proč právě Galaxy S26 Ultra?

Galaxy S26 Ultra je nejzajímavějším modelem z celé nové vlajkové řady Samsungu. Nabízí revoluční Privacy displej, špičkovou stabilizaci videa díky funkci Horizontal lock a vylepšené fotoaparáty – hlavní 200Mpx snímač a 50Mpx teleobjektiv pořizují kvalitnější snímky i za velmi špatných světelných podmínek. Vítanou novinkou je i rychlejší drátové a bezdrátové nabíjení, díky kterému se baterie dostane z 0 na 75 % kapacity jen za 30 minut.

K telefonům u Mobil Pohotovosti získáte jako dárek prodlouženou záruku na 3 roky zcela zdarma. A právě díky zmíněnému rekordnímu bonusu, který se rovnou přičte k běžné výkupní hodnotě vašeho zařízení, se teď přechod na nový Galaxy S26 vyplatí víc než kdy dřív. Pokud například upgradujete z loňské generace, vyjde vás Galaxy S26 ve výsledku jen na 10 250 Kč.

