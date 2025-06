Monitorujete si zdraví skrze Samsung Health? Počítejte s možností předplatného

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Aplikace Samsung Health je s námi již více než 10 let (k jejímu představení došlo 2. července 2012) a od té doby se dočkala četných vylepšení. V rámci nejnovějšího updatu například přibyla funkce „Bedtime Guidance“, která doporučí ideální čas usínání na základě cirkadiánního rytmu, nechybí však ani sledování zátěže cév během spánku či úrovně antioxidantů v těle. Další zajímavostí je schopnost měřit karotenoidy – antioxidanty z ovoce a zeleniny, které se ukládají do kůže. Pomocí světelného senzoru to přitom hodinky zvládnou během pouhých pěti sekund.

I tyto novinky jsou důkazem toho, že jihokorejský Samsung svou aplikaci neustále vylepšuje a přidává nové vychytávky. Ostatně aplikace již není klíčová nejen pro chytré hodinky Samsung, ale také pro chytrý prsten Galaxy Ring, s nímž má výrobce velké plány. Jedním z aktuálních cílů je pak uživatelům nabídnout technologii neinvazivního monitoringu glukózy, což je velmi důležitý ukazatel a mnozí fitness nadšenci se stali takřka posedlými sledováním toho, jak které potraviny působí na jejich tělo.

S plány do budoucna se pojí také možnost, že se Samsung Health stane částečně placenou aplikací. O tom se rozpovídal Dr. Hon Pak, senior viceprezident a ředitel digitálního zdraví u společnosti Samsung, v rozhovoru pro CNET (viz cnet.com). Je zřejmé, že některé inovativní funkce budou dostupné pouze na (nej)novějších modelech, prozradil však také, že společnost zvažuje nasazení prémiového předplatného modelu pro vybrané funkce. Tento způsob monetizace můžeme již nějakou dobu pozorovat u konkurence, má jej například Fitbit Premium i Garmin Connect Plus, a lze tak předpokládat, že i v případě Samsungu se tak bude jednat o podobu měsíčního předplatného.

„Jak jsem již nastínil v kapitole věnované softwaru, EKG a krevní tlak si oficiálně změří pouze uživatelé zařízení Samsung, ostatní se však alespoň mohou těšit na ‚zlaté klasiky', jako je srdeční tep, okysličení krve, kvalita spánku, stres, menstruační cyklus apod. Novinkou je rovněž FTP test, který by měl změřit váš sportovní výkon v propojení například s rotopedem či možnost kombinovat několik sportů dohromady. Takto si lze například navolit kombinaci chůze, běhu a plávání či jakoukoliv jinou kombinaci,“ uvádíme v naší recenzi Galaxy Watch Ultra.