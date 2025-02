Oficiálně potvrzeno: Samsung pracuje na neinvazivní metodě monitoringu glukózy

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Produkty společnosti Samsung zahrnují celou řadu zařízení, jejichž úkolem je monitorovat a ideálně zlepšit fyzickou, respektive zdravotní kondici uživatelů. Typickým příkladem jsou chytré hodinky Galaxy Watch, neměli bychom však zapomínat ani na celý ekosystém Samsung Health, který umožňuje například i propojení s chytrým televizorem, kde lze spustit různé fitness kurzy a podobně. Další velkou novinkou je pak chytrý prsten Galaxy Ring, který je dost možná posledním dílkem do skládačky zařízení pro dokonalý zdravotní monitoring uživatele. Ten je navíc nyní dostupný také v České republice a šušká se o tom, že bychom se již brzy mohli dočkat další generace, která toho bude umět ještě více.

Aktuálně můžeme po otevření nejnovější verze aplikace Samsung Health v telefonu najít několik údajů, které se zde ukládají, ať už se jedná o ty základní vycházející z pohybových aktivit nebo třeba spánku, můžeme zde rovněž monitorovat příjem potravy, aktivovat meditační či dechová cvičení a také zde sledovat tělesné složení, které umí měřit právě některé modely hodinek Galaxy Watch, stejně jako krevní tlak, i když pouze dopočítáním této hodnoty a s nutností pravidelné kalibrace pomocí klasického tlakoměru. Úplně dole pak najdeme i záložku Glukóza v krvi, kam je možné přenášet data z aplikace určené pro kontinuální měření glykemie (aktuálně pouze CareSens Air), brzy by se však monitoringu glukózy mohl věnovat také Samsung.

Glukóza je přitom velmi důležitý ukazatel a mnozí fitness nadšenci se stali takřka posedlými sledováním toho, jak které potraviny působí na jejich tělo. Populární je například senzor Freestyle Libre, který dokáže měřit přesně, má však nevýhodu v podobě velmi omezené životnosti (zhruba dva týdny), relativně vysoké pořizovací ceny (alespoň vzhledem k životnosti) a také tomu, že se jedná o senzor invazivní.

Proto nadšence do měření glukózy a zároveň fanoušky značky Samsung jistě potěší, že v rámci uvedení řady Galaxy S25 v americkém San Jose zástupce společnosti potvrdil, že v Samsungu pracují na neinvazivním kontinuálním monitoringu glukózy. Jedním dechem zmínil expert ze společnosti Samsung, že prozatím neexistuje žádný časový rámec, kdy se nasazení této technologie dočkáme u skutečných produktů, tudíž nezbývá než trpělivě čekat. V každém případě se jedná o pozitivní zprávu. Takováto technologie by mohla mít signifikantní dopad na lidské životy, neboť by se pomocí tohoto monitoringu dalo předejít cukrovce (pochopitelně však jen za předpokladu, že by byl uživatel ochoten upravit své návyky ve prospěch svého zdraví) a dalším civilizačním chorobám.