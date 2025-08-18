S aplikací Můj vlak na nádraží už nezabloudíte. Přidává užitečné novinky

České dráhy pokračují v modernizaci svých digitálních služeb pro cestující. Mobilní aplikace Můj vlak, kterou denně využije více než 100 tisíc uživatelů, nově obsahuje grafické plánky železničních stanic a nádraží. Aktuálně je k dispozici 160 plánků, přičemž jejich počet se bude postupně rozšiřovat.
„Plánky ukazují nástupiště, podchody, výtahy, eskalátory, čekárny, pokladny, restaurace, úschovny zavazadel a další důležité služby, které cestující pro pohodový start své cesty často potřebují. Už při cestě na nádraží se tak můžete na vše podívat a v klidu si naplánovat cestu ze zastávky MHD nebo parkoviště přímo k nástupiště k vlaku,“ popisuje přínosy aktuální novinky Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.
Grafické plánky usnadní orientaci zejména cestujícím s těžkými zavazadly, rodičům s kočárky, lidem s omezenou mobilitou či těm, kteří spěchají při přestupech. V aplikaci je možné plánky přibližovat, oddalovat i posouvat. Díky piktogramům jsou pak klíčové služby a vybavení stanic snadno rozpoznatelné na první pohled. Nová funkce je dostupná při zobrazení detailu vlakového spoje kliknutím na název počáteční, přestupní nebo cílové stanice. Plánky je možné vyvolat i přímo v seznamu stanic.
