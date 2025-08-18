mobilenet.cz na sociálních sítích

S aplikací Můj vlak na nádraží už nezabloudíte. Přidává užitečné novinky

Marek Vacovský
S aplikací Můj vlak na nádraží už nezabloudíte. Přidává užitečné novinky
Fotografie: České dráhy
  • Mobilní aplikace Můj vlak nabízí nově grafické plánky 160 železničních stanic a nádraží, další se budou postupně přidávat
  • Cestující díky nim snadno najdou nástupiště, podchody, výtahy, pokladny či restaurace a zjednoduší si přestupy i cestu k vlaku

České dráhy pokračují v modernizaci svých digitálních služeb pro cestující. Mobilní aplikace Můj vlak, kterou denně využije více než 100 tisíc uživatelů, nově obsahuje grafické plánky železničních stanic a nádraží. Aktuálně je k dispozici 160 plánků, přičemž jejich počet se bude postupně rozšiřovat.


Plánky ukazují nástupiště, podchody, výtahy, eskalátory, čekárny, pokladny, restaurace, úschovny zavazadel a další důležité služby, které cestující pro pohodový start své cesty často potřebují. Už při cestě na nádraží se tak můžete na vše podívat a v klidu si naplánovat cestu ze zastávky MHD nebo parkoviště přímo k nástupiště k vlaku,“ popisuje přínosy aktuální novinky Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

Grafické plánky usnadní orientaci zejména cestujícím s těžkými zavazadly, rodičům s kočárky, lidem s omezenou mobilitou či těm, kteří spěchají při přestupech. V aplikaci je možné plánky přibližovat, oddalovat i posouvat. Díky piktogramům jsou pak klíčové služby a vybavení stanic snadno rozpoznatelné na první pohled. Nová funkce je dostupná při zobrazení detailu vlakového spoje kliknutím na název počáteční, přestupní nebo cílové stanice. Plánky je možné vyvolat i přímo v seznamu stanic.

Caddy RB
Caddy RB
Je to dobry napad a vypada to dobre. Jen nechapu, proc vysvetlivky piktogramu odkazou na web, to uz taky ohli rovnou integrovat. A co je super, ze to ukazuje smery (cedule ze sipkami z nadrazi vetsinou zmizely, nechapu proc) – kdyz jsem na neznamem nadrazi, musel jsem otevirat mapy a koukat, kudy ten vlak pojede k cili, abych vedel, jak bude orientovany a na kterou stranu jit. Toto to hodne usnadni.
