S aplikací Album Sony již zřejmě nepočítá, v Xperii 1 II chybí

Fotografie: Sony

Server xperiablog.net informoval o tom, že v Xperii 1 II od Sony chybí populární aplikace Album. Ta byla nedílnou součástí všech Xperií z posledních let. Pro případné zájemce bude zjištění o to krušnější, když zjistí, že aplikaci lze sice stáhnout z obchodu Google Play a spustit, ale nebude fungovat. Zdá se, že Sony pro tento model zablokovalo přístup. Výrobce to nijak nekomentoval, ale lze předpokládat, že Sony postupně pokračuje v útlumu svých aplikací a následném nahrazení řešením od Googlu.

Aplikace Album na starších Xperiích

Toto tušení podporuje i osud další známé aplikace od Sony zvané Lifelog. Tato fitness aplikace byla potřeba k chytrým náramkům a hodinkám, které Sony v minulosti produkovalo. Tento segment však japonský výrobce opustil, aplikace tudíž zřejmě pozbývá smyslu. Sony přímo v aplikaci oznamuje, že od konce července již nebude synchronizovat vaše data a pokud po 1. srpnu 2020 dojde k odinstalaci aplikace, přijde uživatel o veškerá data.