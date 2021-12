Rozhovor s generálním manažerem Alexem WangXi o budoucnosti značky Honor

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Vítejte na mobilenet.cz u další ze série našich rozhovorů se zajímavými osobnostmi z mobilního byznysu. Dnes jsme vyzpovídali vzácného hosta, Alexe WangXi, což je generální manažer Honoru pro CEE region.

Honor se mění v prémiovou značku a hledí na dlouhodobé cíle – rozhovor

Martin: Děkujeme Alexi za přijetí našeho pozvání a úplně první otázka je, jaký telefon zrovna používáš?

Alex: Jedná se o Honor 50, což je náš nejnovější model, který byl teprve před pár dny uveden na trh v České republice. V současnosti je to podle mě nejstylovější mobil na trhu.

Martin: Další otázka se týká prodejních čísel. Jak jste spokojeni s prodeji Honoru 50 v ČR, respektive celém regionu? Protože zodpovídáš i za další trhy. Kromě České republiky je to Slovensko, Polsko a Maďarsko, že? Ještě nějaké další?

Alex: Spadá tam i Řecko. Zatím bych řekl, že jsou prodeje nad naše očekávání. Poukazuje to na nároky kladené koncovými uživateli na novou značku a také to reflektuje vše, co jsme pro značku Honor udělali v několika posledních letech. Vybudovali jsme velmi solidní základy a povědomí o značce mezi všemi spotřebiteli. Takže když se Honor vrátil jako nezávislá značka se zajímavým produktem, můžeme vidět, že reakce ze strany trhu je skvělá.

Martin: A když porovnáte prodejní čísla a reakce na řadu Honor 50 v ČR s ostatními zeměmi v rámci regionu?

Alex: Česká republika je rozhodně jednou z nejúspěšnějších zemí v celém regionu, jelikož Honor vstoupil na český trh již v roce 2015. Máme tedy dlouhou historii budování značky a můžeme se pochlubit i velkou fanouškovskou základnu. V České republice je navíc samozřejmě také naše regionální ředitelství, takže naše výsledky v ČR jsou bezpochyby skvělé.

Martin: Značka Honor původně cílila na mladé lidi. Chcete se nyní profilovat více jako značka pro dospělé? Jaká je nebo bude vaše cílová skupina? Jakým směrem se vydáte?

Alex: Od založení nového samostatného Honoru se chceme prezentovat jako globální ikonická technologická značka. Takže nová image naší značky bude inovace, prémiovost, svoboda a důvěra. Sami můžete slyšet, že jedno z klíčových slov oproti předchozímu zaměření značky je důraz na prémiovost. Tu chceme v prvé řadě komunikovat skrze naše produkty, kterých se uživatelé dočkají v nejbližší době.

Martin: Honor 50 se podle vás cenou profiluje zhruba jako středně drahý telefon. V budoucnu se chcete zaměřit hlavně na mobily cenově nastavené podobně jako Honor 50 a dražší?

Alex: Honor bude mít tři hlavní řady mobilních telefonů. První je řada Magic, která představuje nejnovější inovace v technologickém odvětví. Má rovněž ukázat, že jsme lídři v oblasti inovací. Druhá je řada Honor telefonů s číselným označením, což je v tuto chvíli Honor 50. To je pro nás střední třída, která nabízí perfektní kombinaci mezi technologiemi a designem. Třetí bude řada Honor X, která je zaměřena na základně vybavené telefony, jež mají být dostupné všem. Pomocí těchto tří řad chceme pokrýt celý cenový segment.

Martin: 1. prosince představíte Honor 60. Jaké máte s tímto telefonem plány na českém trhu?

Alex: Teprve před několika týdny jsme na český trh uvedli Honor 50 a ještě několik měsíců předtím byly telefony řady Honor 50 představeny na čínském trhu. Důvodem, proč je zde uvádíme se zpožděním, jsou Google služby. Pracovali jsme opravdu velmi tvrdě na vytvoření upraveného prostředí s GMS určeného pro mimo-čínské trhy a konečně se nám povedlo získat certifikaci od Googlu. Od založení osamostatněné značky Honor usilovně pracujeme na vytvoření celosvětového dodavatelského řetězce po celém světě. Kvůli pandemii se stal dodavatelský řetězec v této době velmi důležitým pro každou značku. Velmi dobře si tedy uvědomujeme, jak jsou Google služby důležité na trzích mimo Čínu.

Martin: Takže zpět k mé otázce. Honor 60 k nám dorazí, ale později?

Alex: Uvidíte, nechte se překvapit. (smích)

Martin: Po oddělení (od Huawei) a po založení nového samostatného Honoru, který má podporu od Googlu a všechny telefony mají GMS, by někoho mohlo napadnout, co když se Honoru stane něco podobného, jako se v minulosti stalo Huawei?

Alex: Jsme společnost, která se soustředí čistě na spotřební elektroniku. Naše činnost, tedy to, co děláme, je založena na obchodním selském rozumu. Všichni naši dodavatelé a partneři v celém dodavatelském řetězci, nejen Google, ale také AMD, Intel, Windows, Qualcomm a další; my všichni představujeme podnikatelské subjekty. Hodnota pro obě strany tedy spočívá ve společné spolupráci. Uvedu příklad, od založení nového nezávislého Honoru klesl náš tržní podíl v Číně v dubnu o dvě, tři procenta, kvůli problémům s dodávkami komponent. Ale jakmile jsme tento problém odstranili a jakmile jsme přišli s produktem, náš tržní podíl v průběhu tří až čtyř měsíců vyrostl na 16 %. A to rozhodně ukazuje i našim partnerům, našim přátelům, že my, Honor jako obchodní subjekt, poskytujeme hodnotu našim koncovým uživatelům. Ale zároveň poskytujeme hodnotu také našim partnerům. Jde tedy o základní obchodní logiku, kdy pro sebe navzájem vytváříme hodnotu, což je vlastně win-win.

Martin: Honor 50 je možná posledním telefonem nebo jedním z posledních telefonů, které jsou postaveny na kdysi společném projektu s Huawei a založené na některých technologiích sdílených s Huawei. Kdy plánujete uvedení prvních telefonů, které jsou postaveny čistě pod novým Honorem?

Alex: Od založení společnosti Honor v listopadu 2020 nemá Honor žádné spojení ani vztah s Huawei. Všechna aktiva a práva vztahující se k Honoru Huawei tehdy prodal. A od té doby jsme vyvinuli vlastní týmovou prodejní platformu, platformu pro výzkum a vývoj a také dodavatelský řetězec. Také vyšel první produkt, kterým je Honor 50, a poté Honor 50 Lite a spoustu dalších nových produktů teprve představíme. Takže jsme již plně nezávislí a máme zcela vlastní tým produktových designérů. To platí i pro Honor 50, zejména v oblasti úprav softwaru, konkrétně implementaci Google služeb, kterou zajistil náš vlastní vývojový tým.

Martin: Lze za velmi důležitý krok směrem k nezávislosti považovat i otevření vaší vlastní továrny?

Alex: Chceme být prémiovou značkou a vybudovat si takovou pozici. Z toho důvodu musíme klást obzvlášť velký důraz na to, jak bude koncový produkt vypadat v očích našeho zákazníka. To je také důvod, proč jsme jednou z mála značek, která pro svůj vlajkový model rozjela vlastní výrobu. Musíme zaručit, že naše vlajková řada Magic series reprezentuje image značky i postoj značky. Musíme se postarat o to, že všechna práce bude odvedena na víc než 100 %.

Martin: Takže nechcete outsourcovat, ale chcete vyrábět in-house?

Alex: To je přesně důvod, proč vyrábíme in-house, abychom měli kvalitu výsledných produktů plně pod kontrolou.

Martin: Čím se bude chtít Honor odlišit od konkurence? Co mají být ony klíčové rozdíly a proč by si měli spotřebitelé v prémiovém segmentu koupit produkty od Honoru a ne od konkurence?

Alex: V tomto odvětví dnes existují dva hlavní směry, dvě skupiny. Jednou je iOS a druhou GMS. Nechme teď ale iOS stranou. Pokud mluvíme o zařízeních s GMS, tak možností pro koncové uživatele podle mě není dostatek. Jak víme, jak jsi i sám někdy zmínil, v dnešní době na tomto trhu působí stále jen několik značek. Prvním důvodem, proč má Honor 50 úspěch, je, že spotřebitelé potřebují více možností. Za druhé, všichni partneři také potřebují více možností, aby byl celý trh v rovnováze. Takže to je důvod, proč si na začátku samostatného Honoru myslíme, že přirozeným způsobem, jak se vyvinout a posunout vpřed, je, zvlášť, když se bavíme o prémiových zařízeních, trvat na vizi, kterou máme. Že budeme dělat správná rozhodnutí, spíše než si zakládat na krátkodobém úspěchu vytvořeném pomocí různých uspěchaných aktivit. To je pro nás nejdůležitější, dělat správné věci a být trpěliví.

Martin: Je na sérii Honor Magic připraven i region CEE nebo český trh?

Alex: Určitě, cílíme na všechny skupiny uživatelů, a série Honor Magic je proto něco, co si nenecháme ujít. Všichni tedy můžou počítat s tím, že řada Honor Magic na český trh dorazí ve velmi krátké době.

Martin: Dobře. Co si myslíte o ohebných telefonech? Myslíte si, že jsou telefony s ohebnými displeji budoucností, nebo je to slepá ulička?

Alex: Jak vidíme za poslední, řekněme dva až tři roky, tak toto odvětví narazilo na tzv. bottleneck efekt. Dostali jsme se na úroveň, kdy je inovace na makroúrovni a v případě samotného hardwaru nedochází k žádným zásadním vylepšením. Očekáváme tedy, že ve velmi krátké době dojde v tomto odvětví k velké revoluci. Ohebné telefony jsou jednou z možností, jednou z cest. A také existuje několik dalších scénářů, o kterých předpokládáme, že by se pravděpodobně mohly vyplnit. Takže zkoumáme různé scénáře a doufáme, že budeme lídrem příští revoluce v oblasti mobilních telefonů.

Martin: Nevyrábíte jen telefony, ale také jste aktivní v oblasti nositelných zařízení. Je něco zajímavého a důležitého, s čím chcete přijít na trh? Řekněme nová generace chytrých hodinek, chytrých náramků nebo něčeho podobného?

Alex: Ano, Honor jakožto značka zaměřená na spotřební elektroniky, pracuje nejen na mobilních telefonech, ale také na celém spektru dalších chytrých produktů. Naším cílem je poskytovat „chytrý život“ každému, čímž mám na mysli veškerá chytrá zařízení okolo nás. Kategorie wearables je jednou z nich. V posledním období, zejména v posledních dvou letech, jsme byli svědky strmého růstu zájmu o wearables. Každoroční nárůst je v našem regionu více než 200 %.

Martin: A Česká republika je na tom stejně?

Alex: V ČR je procentuální růst také velmi vysoký. Rozhodně vnímáme, jak se počáteční trendy v oblasti wearables již staly každodenní záležitostí. Také pozorujeme spoustu dalších trendů, jako jsou opravdu bezdrátová sluchátka, nový druh notebooků a také chytré audio, chytré reproduktory a tak dále. Myslím, že v nadcházejícím relativně krátkém období se hodně rozvinou i domácnosti plně osazené chytrými produkty.

Martin: Chápu tedy správně, že plánujete přivést chytré domácí spotřebiče do České republiky, ale až někdy v budoucnu?

Alex: Nejtěžší na budování chytrých domácností není hardware. Všechno se točí okolo protokolů, softwarového propojení. Takže se také snažíme o spolupráci nebo spolupracujeme se spoustou našich partnerů a doufáme, že vybudujeme protokol umožňující propojit různé produkty různých výrobců, tak aby mohly pracovat společně. V současné době jsou totiž všechny chytré domácnosti v podstatě uzavřené systémy. To je hlavní důvod, proč si myslíme, že za posledních pár let nebyl pokrok v oblasti chytré domácnosti tak rychlý, jak jsme zpočátku očekávali.

Martin: Jaké jsou plány pro české spotřebitele a český trh pro nadcházející rok 2022? Jaké jsou vaše ambice ohledně získání podílu na trhu, ohledně produktů, které chystáte?

Alex: V tuto chvíli je pro nás nejdůležitějším úkolem poskytnout koncovým uživatelům kompletní portfolio produktů a možností, ze kterých si mohou vybrat. A pro mě je největším cílem, kterého chci dosáhnout, spokojenost našich spotřebitelů. Ve skutečnosti se nehoníme za krátkodobými cíli, jako je podíl na trhu nebo obdobné cíle v podobě konkrétního čísla, namísto toho myslíme na naše zákazníky. Chceme vyjádřit náš postoj k našim koncovým uživatelům. A chceme sladit postoj značky s očekáváním našich spotřebitelů. Chceme, aby nás spotřebitelé měli rádi, jako my máme rádi je. Chceme růst společně.

Martin: Když už jsme u české veřejnosti, je známo, že máte velmi silný fanklub. Jak s fanoušky plánujete na této změně spolupracovat?

Alex: Náš fanklub je tím nejcennějším úspěchem, kterého jsme doposud dosáhli. A jsme opravdu velmi rádi, že nás v posledních dvou letech sledovalo mnoho našich fanoušků a podporovalo nás, ačkoliv jsme nepředstavili žádný nový model. Byli jsme ve velmi těžké situaci. Nyní, když je na trhu nový produkt, jsme tak trochu jako mladý muž, který čelil nějakým problémům, jejichž překonáním dospěl. Jsme velmi rádi, že můžeme sdílet tyto pocity a zkušeností posbírané během obtížného období s našimi fanoušky v rámci fanklubu. Chceme jim ukázat, že je možné projít i obtížným obdobím a stát se silnějšími. Takto můžeme společně růst.

Martin: Řekněme tedy, že Honor vyrostl, vstoupil do fáze dospělosti, což mě těší. Ještě jednou díky, že jsi přijal naše pozvání. A díky, že jsi nás navštívil v našem studiu!

Alex: Já děkuji za pozvání do studia. A také musím poděkovat za to, že jste nás v posledních letech podporovali. Myslím, že jsme společně viděli, jak značka Honor v této zemi vyrostla. A rozhodně věřím, že podpora všech koncových uživatelů a také našich mediálních přátel je tím nejcennějším, co můžeme od trhu získat. Takže ještě jednou moc děkujeme, že nás podporujete. Děkuji.

Děkujeme za pozornost, doufáme, že jste si naše povídání užili. A pokud máte ještě nějaké dotazy, tak je určitě pište do diskuze pod článkem nebo pod videem a my se ještě pokusíme je Alexovi přenést, abyste se třeba dočkali odpovědi i na vaše dotazy.