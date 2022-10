Jak dlouhou podporu budou mít Pixel Watch? Zázrak to není, zklamání také ne

Fotografie: Google

Nedávno představené chytré hodinky Pixel Watch by se měly, jakožto hodinky od Googlu, těšit logicky nejlepší softwarové podpoře ze strany internetového giganta, a to ať už jde o plynulost systému, nové funkce či délku samotné podpory. Právě na tu se ostatně zaměřili redaktoři 9to5google.com, kteří se pokusili zjistit, jak to vlastně s délkou podpory bude.

Pokud tak o nákupu Pixel Watch uvažujete, jistě vás bude zajímat, že mají hodinky garantovanou softwarovou podporu minimálně do října 2025, tedy na další tři roky. V rámci podpory se pak mohou podle výrobce uživatelé těšit na bezpečnostní záplaty, ale také na nové funkce. Zajímavostí je, že nejnovější Wear OS 3.5 je založen na Androidu 11, zatímco předešlá verze běžela na Androidu 9, tudíž se dá předpokládat, že další verze Wear OS, kterou by mohly hodinky obdržet, poběží na Androidu 13.

Navzdory tomu, že se jedná hodinky přímo od Googlu, Samsung u svých Galaxy Watch slibuje až čtyři roky podpory (teoreticky tak může být délka podpory Pixel Watch i Galaxy Watch identická, ale také na tom mohou být hodinky Galaxy lépe), zatímco Apple Watch 3 se mohly těšit téměř pěti letům podpory. Tříletá garantovaná podpora u Pixel Watch tak není špatná, ale zároveň se nejedná o nic, co by mělo případné zájemce motivovat ke koupi.