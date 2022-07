Roamingovým poplatkům v rámci EU se vyhneme minimálně dalších 10 let

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Občané EU, kteří vycestují do zahraničí v rámci Evropské unie, si mohou od roku 2017 užívat stejných cen jako ve své domácí zemi. Toto nařízení, které mělo k dnešnímu dni (1. července 2022) skončit, bylo prodlouženo o dalších deset let. To znamená, že si během cestování v rámci EU nebudeme muset minimálně dalších deset let dělat hlavu s extra poplatky za volání, posílání SMS či využívání dat.

Kromě prodloužení o deset let však došlo i na několik novinek. Podle techcrunch.com se mají operátoři nově více soustředit na poskytování služeb stejné kvality, kterou mají uživatelé v domácí zemi. Pokud tak může zákazník využívat 5G připojení ve své domácí zemi, měl by mít možnost 5G připojení i v rámci roamingu. Samozřejmě však platí, že nařízení podléhá lokálním možnostem operátorů souvisejícím s nároky na vybudování infrastruktury apod.