Revoluce u příštího iPhonu? Víme, jak by mohl vypadat menší výřez

Fotografie: Apple

iPhony opět vypadají několik let takřka zcela identicky, zejména čelní strana. Počínaje iPhonem X došlo k nastolení současného designu, který definuje velmi výrazný výřez v horní části displeje. Apple do něj pravidelně umísťuje veškeré čelní senzory, které jsou zapotřebí pro Face ID. Nechybí také reproduktor, mikrofon a klasická čelní kamerka. Pokud jste čekali, že rok 2020 bude zlomový a Apple pošle výřez do zatracení, zřejmě bohužel. Ke změně však dle @jon_prossera dojde. Výřez v horní části displeje by měl podstoupit zásadní redukci rozměrů, což naznačuje zveřejnění nákresu údajně připravovaného iPhonu 12.

Ve srovnání se současným rozpoložením je možné vidět, že prvky budou menší a blíže u sebe, přičemž žádný nebude chybět. Všechny senzory zůstanou zachovány, díky čemuž by neměla utrpět kvalita Face ID. Pozorní čtenáři si možná povšimnou, že budoucí iPhone nemá v horní části mikrofon. Naštěstí ale nezmizel, pouze je sloučen s reproduktorem. Zmenšení výřezu je čím dál více pravděpodobné. V nedávné době o něm informovala také agentura Bloomberg.