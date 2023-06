Retro jako řemen: jak v dnešní době obstál 21 let starý fotomobil?

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Stěžujete si na kvalitu vašeho fotomobilu? Možná by vás zajímalo, jakou cestu musely urazit, než se dostaly do bodu, ve kterém jsou dnes. Podíváme se společně na výsledky z vůbec prvního „fotomobilu“, který šlo v České republice pořídit. Vyšel na 25 tisíc korun, chlubil se integrovaným VGA fotoaparátem a nechyběl ani noční režim. Wow, to musíme otestovat!