Reklamní organizace kritizuje Apple za pokrytecký přístup v oblasti soukromí

Organizace Interactive Advertising Bureau (IAB), jež vytváří standardy a pokyny pro online reklamu, včetně zobrazování reklam na webových stránkách a v mobilních aplikacích, se ohradila vůči přístupu Applu, který podle jejího zástupce uvádí ve svých reklamních sděleních lživé informace.

Unique @iab opening keynote by David Cohen. IAB seems to open its attack on Apple, lobbying organizations advocating for disrupting privacy protections, and the term "Surveillance Capitalism", calling it "insane".#ALM2023 pic.twitter.com/CsnWI6P0pW