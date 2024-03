Pokud hledáte cenově dostupné, ale pěkně vypadají chytré hodinky s kvalitním displejem a tradičním designem, mohl by vás zaujmout nový model od Xiaomi s označením Watch S3. Novinka představená na veletrhu MWC 2024 má navíc jednu specialitu v podobě vyměnitelných lunet, s nimiž lze výrazně proměnit design. Stojí tato horká novinka za vaši pozornost?

Xiaomi nám po uvedení svého prvního modelu s Wear OS (Watch 2 Pro) naservírovalo také jeho „odlehčenou“ verzi Watch 2 + model Watch S3. Ten sice nedisponuje otevřeným operačním systémem od Googlu, zato se pokusí zaujmout novým HyperOS, výrazně delší výdrží a také vyměnitelnými lunetami. Jak se novinka osvědčila v rámci testu?

Technické parametry Xiaomi Watch S3 Kompletní specifikace Konstrukce 47,6 × 45,9 × 11,8 mm , 55 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: přezka Displej AMOLED, 1,43" (466 × 466 px), tvar: kruhový Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: ne , mobilní sítě: ne , NFC: ano Chipset Paměť vnitřní paměť: 2,11 GB , paměťové karty: ne Akumulátor 486 mAh , nabíjení: proprietární kolébka Dostupnost , 3 190 Kč

Obsah balení: nic důležitého neschází

Xiaomi Watch S3 najdete v podlouhlé krabičce bílé barvy, uvnitř které se nachází hodinky s již nasazeným řemínkem, příručky a také nabíjecí kolébka zakončená USB-A.

Líbilo se nám nic důležitého nechybí

Konstrukční zpracování: design dle vašeho gesta

Xiaomi Watch S3 jsou chytrými hodinkami, které se nesnaží zbytečně „vynalézt kolo“, mají tak klasický design s kulatým ciferníkem a standardním uchycením řemínků pomocí vysouvacích pružinek. Ty jsou v samotných částech řemínků, jež mají standardizovanou šířku 22 milimetrů, tudíž si můžete klidně navštívit i klasické hodinářství a pořídit si nějaký tam. Výrobce vsadil na hliníkové pouzdro, které je kvalitně zpracované a osobně se mi líbí také design nožek pouzdra. Spodní stranu, kde jsou uloženy veškeré senzory pro monitoring sportovních/zdravotních metrik, tvoří antialergenní sklo, což je rozhodně pozitivní.

Watch S3 jsou nabízeny ve dvou barvách: černé a stříbrné. Standardní je pak v této cenové třídě také zvýšená odolnost do 5 ATM, např. IP68 byste tak hledali marně, za což ale Xiaomi nijak nekritizuji. Menším překvapením pro mě bylo po prvním vyzkoušení hodinek, které jsem měl k dispozici ještě před odhalením na veletrhu, že nemají otočnou korunku. Výrobce v tomto případě spoléhá (stejně jako u modelu Watch 2) pouze na dvě mačkací tlačítka. Jejich stisk je příjemně tuhý a samozřejmě je lze i velmi snadno nahmatat, přesto jsem se minimálně ze začátku párkrát přistihl, jak bych chtěl automaticky skrolovat rozhraním otočnou korunkou, která zde ale není.

Po nasazení lunety hodinky automaticky navrhnou konkrétní tapetu.

Dojmy z konstrukce a zpracování musím doplnit také o zmíněnou výměnnou lunetu. Její sundání z hodinek probíhá otočením lunety proti směru hodinových ručiček, nasazení pak stejným postupem v opačném směru. Oceňuji, že je to velmi jednoduché a trvá pouze pár sekund. Pokud by tomu totiž tak nebylo, domnívám se, že by se mnoho uživatelů vůbec neobtěžovalo lunetu měnit. V lunetě, resp. kovovém kroužku, se nachází rovněž čip, pomocí kterého hodinky detekují, o kterou lunetu se jedná, a automaticky navrhnou konkrétní tapetu (jež by měla podle výrobce s lunetou ladit a být unikátní pro danou lunetu). Teoreticky si tak lze s ohledem na možnost měnit řemínky i ciferníky skutečně dost výrazně upravit design Xiaomi Watch S3, na kterých tak zůstane vždy stejné pouze pouzdro s nožkami a pochopitelně i spodní strana, která je však skrytá. Možnost měnit lunety je praktická rovněž z toho hlediska, že se jedná (alespoň v tomto případě) o část, která je mírně vystouplá nad úrovní displeje. Sklíčko obrazovky tak může částečně ochránit před poškozením, avšak odnese to právě luneta, kterou je u Xiaomi Watch S3 naštěstí možné snadno vyměnit.

Za nevýhodu považuji pouze relativně vysokou cenu náhradních lunet (zhruba tisíc korun), avšak nepochybuji o tom, že existují (či velmi brzy budou) také násobně levnější alternativy než originální. Na závěr zmíním, že vibrační odezva je v tomto případě poplatná cenovému segmentu, tedy nijak neoslní, ale z mých zkušeností se řadí spíše mezi ty mírně nadprůměrné.

Líbilo se nám kovové pouzdro a skleněná spodní strana

klasický design

možnost výměnných lunet, tedy i výrazných designových úprav

Nelíbilo se nám pokud jste zvyklí na otočnou korunku, mohla by vám scházet

vyšší cena (originálních) výměnných lunet

Displej: osvědčený OLED bez rohů

Xiaomi u Watch S3 nasadilo 1,43" AMOLED panel o rozlišení 466 × 466 pixelů, u nějž neuvádí typ ochranného skla. Alespoň, co se týče jasu, jehož maximum činí 600 nitů, jsem byl ale plně spokojen. Obrazovka je dostatečná jasná i za intenzivního denního světla a díky použité technologii má pochopitelně i pěkně saturované barvy či „skutečnou“ černou.

Kromě přehršle různých ciferníků, jež lze dohledat nejen v hodinkách, ale především v aplikaci Mi Fitness, hodinky podporují také Always-On (v automatickém režimu chytrý či dle časového plánu) a praktická gesta. Jedná se například o možnost rozsvícení displeje dvojitým poklepáním či naopak jeho zhasnutí přikrytí hodinek dlaní. Použité obrazovce tak nemám co vytknout a kvalitou je zcela srovnatelná i s dražšími modely.

Líbilo se nám kvalitní OLED displej s podporou Always-On

praktická gesta (poklepání, přikrytí)

Systém a výkon: svižnost bez problémů

Xiaomi Watch S3 pohání nejmenovaný čipset a RAM, o výkon jsem však během používání rozhodně neměl nouze. Kromě aplikací, které zmíním v kapitole věnované sportování a zdravotnímu monitoringu, zmíním například aplikaci pro pořizování snímků (hodinky přitom nemusí být propojeny s tel. značky Xiaomi, aby bylo možné fotit skrze spoušť na displeji hodinek), hlasový záznamník, kontakty či třeba hudební přehrávač. Hodinky umožňují spárování s bezdrátovými sluchátky a disponují interním úložištěm, které lze zaplnit hudbou/podcasty skrze aplikaci Mi Fitness, kde je uváděna velikost 2 110 MB, z níž si systém ukousne 61 MB (dostupných je tak 2 049 MB).

V systému dále najdeme položku Xiaomi Pay pro bezkontaktní placení skrze NFC. V tomto případě musíte disponovat účtem u ČSOB, mBank, případně mít účet u Curve, který funguje jako agregátor veškerých možných platebních karet, tudíž s ním nebudete nijak limitování. Skrze hodinky lze dále vyřizovat hovory (eSIM však nepodporují), sledovat data z integrovaného barometru či je opatřit zámkem obrazovky, který se aktivuje vždy po sundání ze zápěstí. Sice se hodinky chlubí logem HyperOS, ovšem majitelé předešlých modelů si záhy všimnou, že se jedná spíše o nový název pro původní systém od Xiaomi, u nějž se dočkáte maximálně několika menších designových změn. Hodinky podporují rovněž asistentku Alexu, avšak (stejně jako v minulosti) s nastavením českého regionu bohužel není funkční. Co se týče kvality hovorů skrze hodinky (s propojeným telefonem), byla kvalita stejně dostačující, stejně tak neschází ani moderní funkce detekce pádů s případným zavoláním pomoci.

Líbilo se nám integrované úložiště

možnost platit skrze NFC

podpora spárování se sluchátky

Výdrž a nabíjení: dva týdny bez problémů

Xiaomi Watch S3 se chlubí baterií o kapacitě 486 mAh, což jim v kombinaci s energeticky nenáročným proprietárním systémem zajišťuje dlouhou výdrž na nabití. Dle výrobce činí až 15 dní, což mohu potvrdit z mého používání, resp. sledování úbytku kapacity baterie na konci dne, během něhož hodinky upozorňovaly na notifikace z několika různých aplikací a měřily chůzi. K dispozici je pak rovněž úsporný režim, který by měl dle odhadu na hodinkách prodloužit výdrž zhruba o čtvrtinu, osobně jsem jej však neměl důvod používat, neboť považuji dvoutýdenní výdrž za více než dostačující. Nabíjení probíhá výlučně skrze nabíjecí kolébku, což znamená, že po přiložení hodinek na klasickou bezdrátovou nabíjecí podložky, kterou možná máte doma, se nic nestane.

Líbilo se nám velmi dlouhá výdrž na nabití

Sportovní a zdravotní funkce: změří okysličení krve i stres

Xiaomi Watch S3 nabízejí standardní přehled zdravotního/sportovního monitoringu, který se převážně skládá z detekce srdečního tepu, okysličení krve, kvality a délky spánku či možnosti měřit více než 150 různých sportů. S hodinkami jsem kromě měření chůze zkoušel také změřit lekci TRX, avšak v těchto případech počítejte s tím, že hodinky vychází pouze ze srdečního tepu, naměřená data tak nemusí být tak přesná. Obecně jsem měl pocit, že oproti hodinkám od Applu naměří Xiaomi Watch S3 (ale i další hodinky tohoto výrobce) méně spálených kalorií a také monitorují nižší tepovou frekvenci, ačkoliv to nemusí z hlediska vypovídací hodnoty absolutně nic znamenat.

Velkou pochvalu si pak zaslouží za navigační systémy, kdy se dokáží velmi rychle zafixovat a podle mého názoru se v tomto ohledu (rychlosti fixace k družicím) jedná o nejlepší hodinky od Xiaomi doposud. Zaznamenaná trasa má pak rovněž příkladnou úroveň přesnosti, ačkoliv se i tyto hodinky občas umí trefit do budovy apod. Velmi jsem byl spokojen rovněž s aplikací Mi Fitness, která podle mého názoru nabízí přehledný a pěkně zpracovaný vizuál, v němž se rychle zorientujete. Plusem rovněž je, že se vše nachází pod jednou aplikací (což nelze tvrdit např. u Apple Watch).

Líbilo se nám velké množství sportovních režimů

pěkně zpracovaná aplikace

Zhodnocení

Xiaomi Watch S3 jsou s ohledem na cenu velmi povedené hodinky, kterým podle mého názoru nic důležitého neschází. Navíc se mohou pochlubit přesnou GPS, povedeným designem s výměnnými lunetami, svižným systémem a v neposlední řadě i podporou bezkontaktního placení. Během každodenního používání oceníte rovněž svižný chod systému či pěkně zpracovanou aplikaci Mi Fitness, zamrzet by tak snad mohla jen absence otočné korunky v případě, že jste na ni zvyklí, jinak mohu nákup vřele doporučit.

