Hledáte prémiové chytré hodinky se safírovým sklem, podporou bezkontaktního placení či bezdrátovým nabíjením Qi? Pak by vám neměly uniknout nové Xiaomi Watch S1, které se navíc chlubí velmi příznivou cenou.

Zhruba před rokem testované Xiaomi Mi Watch udělaly nejen na mě skvělý dojem, neboť za necelé tři tisíce korun nabídly povedený displej s velkým množstvím ciferníků, svižné uživatelské rozhraní, dlouhou výdrž i širokou nabídku sportovních režimů. Nyní nosím na zápěstí již několik týdnů nejnovější Xiaomi Watch S1, které lze považovat za vstup Xiaomi do segmentu prémiových chytrých hodinek. Zdobí je totiž hodnotné materiály, vypadají elegantně a není problém s nimi třeba ani zaplatit. Jak se povedly?

Xiaomi Watch S1 – videorecenze

Technické parametry Xiaomi Watch S1 Kompletní specifikace Konstrukce 46,5 × 46,5 × 11 mm , 52 g , odolnost: ano Pásek kožený, umělý, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: přezka Displej AMOLED, 1,43" (466 × 466 px), tvar: kruhový Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: ne , mobilní sítě: ne , NFC: ano Chipset Paměť vnitřní paměť: ? , paměťové karty: ? Akumulátor 470 mAh , nabíjení: proprietární kolébka Dostupnost , 5 499 Kč

Obsah balení: myslelo se na vše

V hodnotně vypadající krabičce najdeme kromě samotných chytrých hodinek také napájecí kabel s odpojitelnou kolébkou pro bezdrátové nabíjení, potřebné manuály a také sekundární řemínek. Jedná se o silikonový pásek, který je vhodný na sport, nasazený kožený řemínek (černé barvy) se chlubí šedo-béžovým obšíváním.

Líbilo se nám dva různé řemínky v balení

Konstrukční zpracování: chybí jen otočná korunka

Xiaomi Watch S1 mají oproti naprosté většině chytrých hodinek v podobném cenovém segmentu jednu velkou přednost, kterou je prémiové safírové sklo, jež by mělo zajistit podstatně vyšší odolnost proti poškrábání. V praxi to znamená, že i když se k hodinkám zrovna nebudete chovat nejlépe, neměly by přijít k újmě, což se hodí i z toho důvodu, že nedisponují vystouplou lunetou podobně jako třeba Galaxy Watch4 Classic. Absence lunety, respektive lunety, se kterou je možné otáčet a hodinky ovládat, by mi až tak nevadila. Potěšila by však alespoň otočná korunka, která by byla praktická a k hodinkám by se podle mě zkrátka hodila. Další oblast, kde vidím prostor pro zlepšení, je haptická odezva, u které je pravda, že působí trochu laciněji a při vibrování je motůrek i hodně hlučný.

Sekundární tlačítko pak slouží pro spuštění vybrané sportovní aktivity, což si můžete nastavit v aplikace Mi Fitness. Například stopky či aplikaci pro placení kartou na něj však v tuto chvíli naprogramovat nelze.

Spodní strana je domovem senzorů, ale také mikrofonu a reproduktoru, pomocí nichž si můžete vyřídit hovor. Zkoušel jsem také, jestli hodinky rozpoznají příchozí hovor z aplikace Telegram, ale v takovém případě se na displeji vůbec nic nezobrazilo. Zapomenout každopádně můžete například na poslech hudby či podcastů uložených v hodinkách, neboť nedisponují uživatelsky dostupným úložištěm. Potěší naopak zvýšená odolnost do 5 ATM, tenké pouzdro z nerezové oceli či snadně vyměnitelné řemínky.

Líbilo se nám vyměnitelné pásky

tenké tělo

safírové sklo a nerezová ocel

zvýšená odolnost (5 ATM)

Nelíbilo se nám horší haptická odezva

potěšila by otočná korunka

Displej: povedený AMOLED

Palec nahoru jednoznačně dávám za velmi širokou nabídku pěkně animovaných ciferníků, které vypadají na 1,43palcovém AMOLED panelu velmi povedeně. K dispozici je i režim Always-On, který si lze načasovat podle potřeb, či velmi dobře fungující automatická regulace jasu. Samotný jas sice nepatří k těm úplně nejvyšším, ale s čitelností jsem neměl problém ani na přímém slunci. Pochválit lze také svižné rozsvícení displeje při zvednutí zápěstí, během řízení jsem však zpozoroval, že se displej několikrát sám aktivoval poté, co jsem pouze mírně zatočil volantem.

Líbilo se nám kvalitní AMOLED panel

rychlé rozsvícení po zvednutí zápěstí

Systém a výkon: skoro bez chyby

Velkou předností tohoto modelu je podpora bezkontaktních plateb, podobně jako u chytrého náramku od Xiaomi však funkce spolupracuje pouze s kartami MasterCard, a to jen od některých finančních institucí. V České republice by se mělo jednat o ČSOB, mBank a fintechovou společnost Curve. Návod, jak do hodinek dostat platební kartu, najdete v samostatném videu, je to však asi i trochu o štěstí, protože se nám nepodařilo přihlásit kartu od mBank, ale pouze od společnosti Curve (ČSOB jsme netestovali vůbec). Jiným uživatelům však údajně již fungovala i mBank.

Důležitou roli hraje také systém, který se mně osobně líbí. Je svižný, můžete si nastavit, jak chcete mít zobrazené ikonky funkcí a má povedené widgety, které lze rovněž upravit. Nedostatky zpozorujete ve chvíli, kdy byste si například chtěli spustit stopky a nechat je běžet na pozadí, neboť to v tuto chvíli zkrátka není možné. Více využití by podle mě mohla mít také Wi-Fi, která zde je přítomna, ale využívá ji pouze asistentka Amazon Alexa, jež je u nás mimochodem oficiálně nedostupná, ale změnou regionu ji můžete zprovoznit. Za zmínku stojí i možnost doinstalovat aplikace, které jsou v tuto chvíli pouze tři a nejedná se o nic moc užitečného. Čtenáři se mě také ptali, jestli je možné z hodinek vytáčet čísla, ať už uložené kontakty či na ciferníku, což bohužel není možné. Pro někoho možná největší nevýhodou však bude nemožnost zareagovat na přijaté notifikace, a to ani formou rychlé odpovědi.

Screenshoty aplikace Mi Fitness nainstalované v iPhonu SE (2022) a Xiaomi 12 Pro

Velmi kladně naopak hodnotím aplikaci Mi Fitness, která je přehledná, spárování s hodinkami funguje rychle a bez problémů a umožňuje třeba i automaticky ztišit hovory z neznámých čísel. Pokud byste však nainstalovali aplikaci na iOS počítejte s tím, že nebudou některé funkce přístupné. Jedná se například o možnost doinstalovat aplikace (jejichž nabídka však v současnosti stejně není příliš zajímavá) nebo odemknout iPhone pomocí hodinek. Vše ostatní (ciferníky, upozornění na příchozí hovory, Xiaomi Pay, zdravotní monitoring apod.) je dostupné i v aplikaci pro iOS.

Líbilo se nám Amazon Alexa (po změně regionu)

integrované navigační systémy

svižný chod systému

povedená aplikace Mi Fitness

s hodinkami lze platit

Nelíbilo se nám nelze odpovídat na notifikace

nabídka doinstalovatelných aplikací momentálně není příliš zajímavá

Výdrž a nabíjení: až dva týdny

Zklamání nebudete ani v oblasti výdrže a dá se říct, že hodinky opravdu zvládnou zhruba 10 dní až dva týdny na jedno nabití podle toho, jak je používáte. Velkou výhodou je přitom podpora bezdrátového nabíjení Qi, což znamená, že nemusíte nabíjet jen z proprietární kolébky, ale třeba i pomocí reverzního bezdrátového nabíjení ze zad vašeho telefonu či jiné podložky.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

podpora bezdrátového nabíjení Qi

Sportovní a zdravotní funkce: připraveny na stovky sportů

Hodinky jsou samozřejmě připravené na měření více než stovky různých sportovních režimů, ačkoliv počítejte s tím, že jako u naprosté většiny chytrých hodinek se bude u majority sportovních aktivit jednat o monitoring základních údajů, jako je srdeční tep, čas či přepočítávání na spálené kalorie. K dispozici je také monitoring spánku, okysličení krve a dalších metrik (viz přiložené screenshoty).

Pokud však třeba rádi běháte, jistě vás potěší integrované navigační systémy GPS, GLONASS, BDS i evropské Galileo. Přesnost záznamu je přitom srovnatelná s konkurencí, což znamená, že občas je trasa pěkně vykreslená podle skutečnosti a jindy vidíte, že jste během procházky se psem doslova prošli budovou. Stále také platí, že si naměřené hodnoty v aplikaci Mi Fitness můžete uložit pouze jako obrázek. O to více ale potěší, že je možné hodinky provázat s aplikací Strava, která dává sportovcům další možnosti práce s daty. Synchronizace mezi hodinkami, Mi Fitness a Stravou přitom probíhala automaticky a naprosto bez problémů.

Líbilo se nám velké množství sportovních a zdravotních funkcí

provázání s aplikací Strava

Zhodnocení

Xiaomi Watch S1 nabízí za 5,5 tisíc korun opravdu hodně muziky. Ať už se jedná o safírové sklíčko, možnost bezkontaktního placení, která je přístupná naprosto všem majitelům účtu Curve, dlouhou výdrž či podporu bezdrátového nabíjení. Zmíněné neduhy v podobě méně propracované haptické odezvy či některých systémových nedostatků lze tak snadno odpustit a hodinky vám mohu vřele doporučit.

Konkurence

Ideální alternativou pro sportovce mohou být Huawei Watch GT Runner s pokročilejším měřením běhu i tréninkovými asistenty. Nemají však safírové sklo.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Huawei Watch GT Runner Konstrukce 46,4 × 46,4 × 11 mm , 38,5 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano (22 mm) Displej AMOLED, 1,43" (466 × 466 px) Systém HarmonyOS , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.2, ne , NFC Akumulátor 451 mAh , nabíjení: proprietární kolébka

Pokud se neobejdete bez safírového skla, mohly by vás zaujmout Huawei Watch GT2 Pro, které se momentálně prodávají za cenu okolo 5 tisíc korun. Hodinky mají mírně menší displej a také jim schází otočná korunka.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Huawei Watch GT2 Pro 46 mm Konstrukce 53,6 × 46,7 × 11,4 mm , 53 g , odolnost: ano Pásek kožený, vyměnitelný: ano (22 mm) Displej AMOLED, 1,39" (454 × 454 px) Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.1, ne , NFC Akumulátor 455 mAh , nabíjení: bezdrátové, doba nabíjení: 1:00 hodin Kč

Alternativou jsou rovněž Samsung Galaxy Watch4 Classic s otočnou lunetou a systémem Wear OS (Powered by Samsung).

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy Watch4 Classic 46 mm Bluetooth Konstrukce 45,5 × 45,5 × 11 mm , 52 g , odolnost: IP68 / MIL-810G Pásek kožený, umělý, vyměnitelný: ano (20 mm) Displej Super AMOLED, 1,36" (450 × 450 px) Systém Wear OS 3 , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.0, ne , Wi-Fi, NFC Akumulátor 361 mAh , nabíjení: bezdrátové

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz