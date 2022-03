S nadcházejícím létem mnozí z nás opráší sportovní výbavu a začnou se více věnovat běhání, které umí monitorovat již naprostá většina chytrých hodinek. Nové Huawei Watch GT Runner však nabídnou kromě základních metrik také mnohé pokročilé funkce. Které to jsou? A jak se vlastně GT Runner povedly?

Po stylovém modelu Huawei Watch GT 3 a regulérně vlajkových Huawei Watch 3 Pro představil čínský výrobce hodinky zaměřené primárně na běžce. Jak se Huawei Watch GT Runner osvědčily nejen jako běžecké hodinky, ale také jako „prodloužená ruka“ smartphonu? To prozradím v této recenzi.

Huawei Watch GT Runner – videorecenze

Technické parametry Huawei Watch GT Runner Kompletní specifikace Konstrukce 46,4 × 46,4 × 11 mm , 38,5 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: přezka Displej AMOLED, 1,43" (466 × 466 px), tvar: kruhový Systém HarmonyOS , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: ne , mobilní sítě: ne , NFC: ano Chipset Paměť vnitřní paměť: 4 GB , paměťové karty: ne Akumulátor 451 mAh , nabíjení: proprietární kolébka Dostupnost březen 2022, 6 999 Kč

Obsah balení: velikost pro každého

V hodnotně působící černé krabičce najdete pečlivě zabalené hodinky s již nasazeným silikonovým páskem, manuály a rovněž magnetickou kolébku pro bezdrátové nabíjení (zakončenou USB-A). Výrobce myslel také na ty s menším obvodem zápěstí, pro které je zde nachystána kratší (107mm) verze silikonového řemínku.

Líbilo se nám dvě různé délky řemínku v balení

Konstrukční zpracování: s důrazem na hmotnost

Huawei Watch GT Runner se nesnaží nijak zamaskovat zaměření na sportovce, kvůli čemuž byly použity materiály se záměrem docílit co nejnižší hmotnosti, která činí zhruba 38,5 gramů bez řemínku. Většinu pouzdra hodinek tak tvoří kompozitní polymerový materiál, na spodní straně najdeme sklo (pod nímž se nachází senzory), zatímco luneta je pro změnu z odolné keramiky. Design (zejména pak stylové nožky pouzdra) se podle mě povedl a rozhodně bych neměl problém si je vzít i k formálnějšímu oblečení, čemuž napomáhá i relativně malá tloušťka 11 milimetrů, takže se bez větších problémů vměstnají pod manžetu košile či svetru.

Dodávaný silikonový řemínek je výrazně perforovaný, díky čemuž se vám pod ním nebude ani v parném létě nijak extrémně potit ruka. Pokud by vám náhodou nevyhovoval, můžete jej vyměnit za jakýkoliv jiný s uchycením o šířce 22 milimetrů. Po stránce odolnosti se lze spolehnout na voděodolnost do 5 ATM, tudíž hodinky nerozhází pot, déšť ani sprcha.

Ovládací fyzické prvky tvoří spodní tlačítko, kterým standardně spustíte výběr sportovní aktivity, avšak je možné jej přeprogramovat. Nahoře je tlačítko a otočná korunka v jednom, při jejímž otáčení ucítíte velmi příjemnou haptickou odezvu.

Líbilo se nám vyměnitelné pásky

tenké tělo

otočná korunka

zvýšená odolnost (5 ATM)

haptická odezva

Displej: povedený AMOLED

Stejně jako u Huawei Watch GT 3 najdeme i u GT Runner kvalitní 1,43palcový AMOLED panel s velmi vysokou maximální svítivostí i skvěle fungující automatickou regulací jasu na základě okolního světla. Obrazovka je tak skvěle čitelná za všech podmínek, ať už jste venku a svítí sluníčko, nebo se nacházíte v pohodlí domova. Velmi pohotově rovněž reaguje na zvednutí zápěstí, kdy se displej takřka okamžitě rozsvítí. Samozřejmostí je možnost si pomocí zobrazovacího panelu rovněž posvítit, nechat obrazovku zapnutou (5, 10 nebo 20 minut) či si nechat aktivovaný Always-On.

Uživatelé si mohou vybrat z šesti podob Always-On ciferníku (digitální i analogové vyobrazení) a případně u nich i upravit barevnost. Klasických ciferníků poté v přidružené aplikaci Huawei Health najdete více než deset tisíc, takže si zaručeně vybere každý. Některé z nich navíc obsahují obdobu widgetů, jejichž stisknutím se například rychle přesunete do hudebního přehrávače či ukazatele fáze dorůstání/ubývání Měsíce. Škoda jen, že nejsou hodinky vybaveny safírovým sklíčkem, které Huawei u některých modelů využívá, u sportovně založených hodinek s možným předpokladem hrubšího zacházení by se přitom mohlo jednat o vítanou vlastnost.

Líbilo se nám kvalitní AMOLED panel

pěkně zpracovaný Always-On

vysoký jas i spolehlivá automatická regulace

rychlé rozsvícení po zvednutí zápěstí

Nelíbilo se nám potěšilo by safírové sklo

Systém a výkon: HarmonyOS 2.1

Operačním systémem nových hodinek je HarmonyOS 2.1, který jsem vcelku důkladně popisoval již u modelu Huawei Watch GT 3. Na rozdíl od Huawei Watch 3 Pro (které využívají také HarmonyOS) není možné doinstalovat aplikace přímo z hodinek, ale je potřeba doinstalovat aplikace přes aplikaci Huawei Zdraví v telefonu. Seznam zhruba dvou desítek aplikací momentálně není pro běžného českého uživatele příliš zajímavý a paradoxně v něm i některé aplikace dostupné pro Watch 3 Pro chybí. Kromě rádio přehrávačů zde najdeme několik menších her, kalkulačku, sportovní/fitness aplikace (včetně českého Fitify) či navigaci Petal Maps. Problémem u Petal Maps i Fitify je však, že abyste mohli aplikace v propojení s telefonem využívat, je potřeba mít hodinky spárované se smartphonem Huawei. Velkou výhodou je pak možnost odpovídat na notifikace, dokonce si i vytvořit vlastní rychlou odpověď. Text notifikací se přitom zobrazí tak, jak má vypadat, bez podivných znaků apod. Hodinky disponují také peněženkou, tedy i podporou NFC pro bezkontaktní placení. To však momentálně rovněž nezprovozníte, třeba se však v budoucnu (například ve spolupráci s Curve) dočkáme i možnosti platit s chytrými hodinkami Huawei.

Chod systému je krásně svižný, ovládání intuitivní a příznivci poslechu hudby do sluchátek (nebo rovnou z hodinek) mají k dispozici i zhruba 1,8 GB úložného prostoru pro audio soubory (ze 4GB úložiště). Spotify nebo jiné streamovací hudební služby Huawei Watch GT Runner nepodporují, je však možné přehrávač v telefonu ovládat na dálku pomocí hodinek. Co naopak Watch GT Runner podporují, to je volání (pouze však s připojeným telefonem), jelikož disponují reproduktorem i mikrofonem. Kvalita hovorů je bezproblémová, stejně jako maximální hlasitost.

Rozdílem oproti Huawei Watch 3 Pro je také absence multitaskingového okna, ze kterého se můžete rychle vrátit k některé z dříve otevřených aplikací. V případě Watch GT Runner se budete muset (pravděpodobně přes menu) dostat zpátky k dříve otevřené aplikaci pomaleji, bez zkratek. Stejně tak je škoda, že hodinky rozpoznají gesto přikrytí displeje dlaní (pro okamžité zhasnutí) pouze nacházíte-li se na hlavní obrazovce/ciferníku.

Odkaz ke stažení nejnovější verze aplikace Huawei Health

Celkově systém (svižnost i možnosti) hodnotím kladně. Pokud se v budoucnu objeví možnost bezkontaktního placení a větší nabídka užitečných doinstalovatelných aplikací, může se v kombinaci s dlouhou výdrží jednat o zajímavou konkurenční výhodu.

Líbilo se nám svižný chod

velká nabídka ciferníků

možnost doinstalovat aplikace

povedená aplikace Huawei Zdraví

možnost do hodinek nahrát hudbu

volání

lze odpovídat na notifikace

Nelíbilo se nám s hodinkami v současnosti nelze platit

nabídka doinstalovatelných aplikací momentálně není příliš zajímavá

Výdrž a nabíjení: bez nabíjení až dva týdny

Huawei Watch GT Runner jsem při používání bez aktivovaného režimu Always-On nabíjel zhruba jednou za dva týdny dodávanou magnetickou kolébkou, případně položením na bezdrátovou nabíjecí podložku. Během noci jsem pak (s aktivovaným monitoringem spánku) zaznamenal úbytek zhruba 3 až 4 %, při 30minutové procházce s měřením trasy zhruba 2 %. Minimálně týden výdrže by tedy měl být velmi reálný i s neustále aktivovaným Always-On. Výkon nabíjení činí až 10 W a kompletní nabití zabere cca 2 hodiny.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

podpora bezdrátového nabíjení Qi

Sportovní a zdravotní funkce: export dat jako vítaná novinka

Hodinky disponují nejnovějším senzorem TruSeen 5.0+, tedy mezigeneračně přesnějším měřením tepové frekvence pomocí 8 diod, ale také schopností monitorovat okysličení krve. Hlavní specialitou je pak schopnost vylepšeného měření, ale také trénování běhu, kdy GT Runner analyzují váš běh a na základě toho poskytnou detailní informace o tom, jak dlouho byste měli odpočívat, v jaké (jedné z pěti) měřených intenzit jste běželi, a dokonce i schopnost zjistit, jak jste na tom s kyselinou mléčnou neboli zjistit laktátový práh. Laktátový práh se běžně zjišťuje ve specializovaných laboratořích a zajímají se o něj obvykle ti, kteří běhají pravidelně a chtějí posouvat své limity. V mém případě jsem se bohužel během testování vlivem špatného počasí a služební cesty v zahraničí dostal k běhání pouze jednou, a to v ne úplně ideálních tréninkových podmínkách (běžel jsem se psem, kvůli kterému jsem se musel několikrát zastavit). I jako občasného běžce, který běhá spíše podle pocitu než „tvrdých“ dat, mě potěšilo široké množství naměřených informací, viz screenshoty.

Nezklamala ani GPS, která má nabídnout díky vylepšené anténě přesnější měření. Záznam trasy byl i navzdory na měření náročnějšímu terénu (místy jsem běžel vcelku hustým lesem) přesný a potěšilo i výrazně rychlejší zafixování polohy, které není vždy úplně dokonalé, ale ve většině případech je hotovo během zhruba dvou sekund.

Pokud by se někdo nechtěl spoléhat pouze na měření srdečního tepu ze zápěstí, může si s aplikací Huawei Zdraví spárovat hrudní pás Suunto či Polar a pro ještě více informací o životosprávě třeba i s chytrou váhou. To zapálení běžci jistě ocení, stejně jako možnost si naměřená data konečně exportovat nejen jako obrázek či animaci, ale také v oblíbených formátech GPX, TCX a KML. Není tak problém nahrát vyexportovaná data do vaší oblíbené aplikace pro běžce.

Nakonec zmíním krátce monitoring spánku, který nabízí podrobné statistiky a podle mého názoru i relativně přesná data o spánku. Ani jednou se mi nestalo, že by mi hodinky ukázaly, že jsem se probudil později, než jsem se ve skutečnosti probudil, s čímž jsem se u konkurence už vícekrát setkal. Škoda jen, že sportovní výsledky, případně trasy stále lze vyexportovat jen jako obrázek.

Líbilo se nám velké množství sportovních a zdravotních funkcí

přehledné zdravotní/sportovní statistiky rovnou v hodinkách

přesné měření polohy a obvykle i její rychlé zafixování

možnost propojení Huawei Zdraví s hrudním pásem či chytrou váhou

rozšířené množství naměřených hodnot

určení laktátového prahu

senzor TruSeen 5.0+

výsledky lze exportovat i jako GPX a další

Zhodnocení

Huawei Watch GT Runner nabízí za 7 tisíc korun velké množství chytrých i vyloženě sportovních funkcí, které ocení zkušenější, ale i občasní sportovci/běžci. Kombinace nízké hmotnosti, dlouhé výdrže a kvalitního AMOLED panelu s podporou bezdrátového nabíjení Qi je navíc předností, kterou většina vyloženě sportovních hodinek v této ceně nenabídne.

Konkurence

Pokud toužíte po podobně vybavených chytrých hodinkách s nejnovějším HarmonyOS, identickým displejem, dlouhou výdrží, zato však prémiovějším vzhledem, sáhněte po Huawei Watch GT 3.

Pokud se neobejdete bez safírového skla, mohly by vás zaujmout Huawei Watch GT2 Pro, které se momentálně prodávají za cenu okolo 5 tisíc korun. Hodinky mají mírně menší displej a také jim schází otočná korunka.

Za cenu podobnou Huawei Watch GT Runner si můžete koupit Apple Watch SE s větším displejem i samostatnějším operačním systémem, počítejte však s jednodenní výdrží. Alternativou jsou rovněž Samsung Galaxy Watch4 Classic s otočnou lunetou a systémem Wear OS (Powered by Samsung).

