Nová řada hodinek Huawei Watch GT 4 slibuje dlouhou výdrž na nabití, kvalitní AMOLED displej i zbrusu nové zdravotní a sportovní funkce. Jak se ale osvědčila v testu?

Huawei se na našem trhu v poslední době soustředí především na wearables. Tentokrát se podíváme na zoubek nejnovější sérii Huawei Watch GT 4, která přináší za relativně dostupnou cenu vylepšený sportovní monitoring a další přednosti ve stylovém hávu.

Technické parametry Huawei Watch GT 4 46 mm Kompletní specifikace Konstrukce 46 × 46 × 10,9 mm , 48 g , odolnost: IP68 Pásek kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: přezka Displej AMOLED, 1,43" (466 × 466 px), tvar: kruhový Systém HarmonyOS , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: ne , mobilní sítě: ne , NFC: ano Chipset Paměť vnitřní paměť: ? , paměťové karty: ? Akumulátor 524 mAh , nabíjení: proprietární kolébka Dostupnost , 6 499 Kč

Obsah balení: nic neschází

Huawei dodává Watch GT 4 v hodnotně vypadající krabičce, v níž najdeme kromě pečlivě uložených hodinek (s již nasazeným řemínkem) rovněž nabíjecí kolébku (včetně kabelu) a také manuály. Nic důležitého tedy nechybí.

Líbilo se nám pěkně zpracovaná krabička

Konstrukční zpracování: stylový společník pro dámy i pro pány

Huawei Watch GT 4 dorazily na trh ve dvou velikostních provedeních: 46 a 41 mm, přičemž větší pánská verze, kterou jsem převážně testoval, má také delší výdrž a logicky i větší displej. Pánové pak mají výhodu nejen v delší výdrži, ale také ve více provedeních. Konkrétně mohou vybírat ze čtyř variant: zelené (testovaná verze), hnědé (s koženým páskem), černé (s černým řemínkem) a celokovové, zatímco dámy si mohou vybírat mezi provedením se zlatavým milánským tahem, bílým koženým páskem a kovovým řemínkem. Dámské provedení má ciferník kulatý, pánská verze pak osmiúhelníkové pouzdro (ačkoliv horní a spodní část je zakulacená a jednotlivé strany oddělují nožky pouzdra spíš než tvar), které se designově povedlo na jedničku. Z fyzických ovládacích prvků je pak standardně přítomna otočná korunka a pod ní další tlačítko.

Hodinky série GT nejsou v portfoliu výrobce považovány za nejvyšší řadu, tudíž u nich například nenajdeme oblíbené safírové sklíčko, v ostatních ohledech se však ústupky nedějí. Hodinky jsou krásně zpracované, pouzdro z nerezové oceli je odolné a elegantní a stejně tak neschází ani zvýšená odolnost (do 5 ATM a standard IP68) či povedená haptická odezva. Na ruce pak sedí 46mm verze velmi příjemně a netlačí ani při sportovních aktivitách, kdy dochází k ohýbání zápěstí (dělaní kliků, jízda na kole apod.). Řemínek má v tomto případě 22 milimetrů, u dámského provedení 18 milimetrů, a jeho výměna je velmi jednoduchá, i když ne až tak moc jako u nových řemínků pro Galaxy Watch6, kde stačí doslova jen zmáčknout jediné tlačítko. S designem se pojí také nové ciferníky.

Líbilo se nám vysoká odolnost

líbivý design

kvalitní haptická odezva

široká nabídka různých provedení pro dámy i pány

Displej: parádní displej s jemným rozlišením

Jak již bylo řečeno, kromě absence safírového sklíčka u Huawei Watch GT 4 jen těžko najdete nějaké ústupky. Svědčí o tom i nasazení kvalitního 1,43" AMOLED displeje, respektive 1,32", který se chlubí velmi jemným rozlišením 326 PPI, resp. 352 PPI u dámské verze. Těšit se můžete na krásně syté barvy, skvělé pozorovací úhly a celkově vysokou kvalitu, díky které lze se správně zvoleným ciferníkem snadno vytvořit dojem, že se jedná o standardní hodinky s fyzickými ručičkami namísto těch digitálních. Také čitelnost je příkladná a ani na přímém slunci jsem neměl problém na displej vidět a přečíst vše, co jsem potřeboval. Samozřejmostí je i gesto rychlého zhasnutí přikrytím obrazovky dlaní či velmi pohotové rozsvícení po zvednutí zápěstí + příkladná automatická regulace jasu.

Z hlediska ciferníků přibyla celá řada nových, které dotváří design hodinek. Například testovaná zelená verze má tak přednastavený analogový ciferník se zelenými prvky, který vypadá velmi efektně i v režimu Always-On, kdy má místo bílého pozadí k baterii šetrnější černou barvu. V nabídce je také velké množství ciferníků, které nejsou nutně asociované s designem hodinek, ale mají různé užitečné funkce. Osobně jsem si tak oblíbil ciferník spjatý s novou možností si nastavit denní příjem kalorií s účelem zhubnout, čímž už se dostávám do oblasti fitness a zdravotních funkcí. Pokud se každopádně rozhodnete hubnout nebo jen udržovat tělesnou hmotnost (přibírání v tuto chvíli není podporováno), jedná se o velmi praktickou pomůcku.

Líbilo se nám kvalitní AMOLED panel

pěkně zpracovaný Always-On

vysoký jas i spolehlivá automatická regulace

rychlé rozsvícení po zvednutí zápěstí

Systém a výkon: nový launcher, ale stále kontroverzní

Hodinky využívají operační systém HarmonyOS 4.0, což je celkem velký skok v označení, když ještě nedávno měly hodinky tohoto výrobce teprve HarmonyOS 2.0. S tím přichází i několik nových funkcí, ovšem o kompletně „překopaný“ systém nejde. Novinkou je například vylepšený launcher s novými animacemi, který má zprostředkovat větší plynulost celého systému, stejně tak přibyly různé widgety. Ty považuji za velmi praktické, neboť můžete snadno získat přístup k oblíbeným funkcím. Spokojen jsem byl rovněž s možností si snadno otevřít přehled naposledy otevřených aplikací a do konkrétní aplikace se rychle vrátit.

Nevýhoda Huawei Watch tradičně spočívá v malé nabídce doinstalovatelných aplikací, které se navíc liší podle toho, zda máte číselnou (nejvyšší) řadu, nebo řadu GT (včetně GT Pro). Hodinky GT mají totiž upravenou nabídku aplikací v AppGallery, což je podobné, jako kdyby byla rozdílná nabídka aplikací u „základních“ iPhonů a iPhonů Pro. Nejedná se přitom ani o vazbu na konkrétní hardwarovou výbavu. Číselná řada například podporuje aplikaci Nuki (chytrý zámek), zatímco GT nikoliv. V obou případech však stačí pouze propojení s telefonem, který již zámek odemkne, případně schopnost se spojit se samotným zámkem. To je podle mě velká škoda a Huawei by už konečně měl zapracovat na skutečném rozšíření nabídky aplikací a sjednotit ji pro všechny modely. Za zmínku z nabídky pro Huawei Watch GT 4 podle mě v současnosti patří Hue Essentials, Fitify Workouts, For Spotify Controller, ale to je podle mě také vše.

Zároveň platí, že pokud budete mít Huawei Watch spárované s iPhonem, bude nabídka možností ještě o něco omezenější. Konkrétně tak nebudete mít přístup k AppGallery, ale ani možnost odpovídat na zprávy, což je ale omezení na straně Applu. V propojení s Androidem můžete reagovat krátkým přednastavenými zprávami (včetně možnosti si vytvořit vlastní odpovědi), v aplikaci Huawei Zdraví figuruje rovněž položka „Peněženka“, bezkontaktní placení však stále není možné.

Odkaz ke stažení nejnovější verze aplikace Huawei Health

Pokud však nemáte ambice hodinkami platit bezkontaktně a nevadí vám ani velmi omezená a nepříliš zajímavá nabídka doinstalovatelných aplikací, měli byste být se systémem hodinek spokojeni. Během testování vše fungovalo svižně, navigace v hodinkách je jednoduchá a dobře funguje i možnost skrze hodinky telefonovat (s propojeným smartphonem, neboť eSIM nepodporují). V neposlední řadě lze pochválit i velkou nabídku doinstalovatelných ciferníků či pěkně zpracovanou aplikaci Huawei Zdraví, kterou najdete na App Store, nikoliv však již v Obchodu Play. S její instalací pro Android se pak pojí i víceméně nutnost (pokud chcete automatické aktualizace) HMS služeb s virtuálním obchodem AppGallery, což může být pro mnohé otrava.

Líbilo se nám svižný chod

velká nabídka ciferníků

povedená aplikace Huawei Zdraví

volání

lze zareagovat na notifikace, ale pouze s Androidem

Nelíbilo se nám s hodinkami v současnosti nelze platit

omezená a nepříliš zajímavá nabídka doinstalovatelných aplikací

Huawei Zdraví je dostupná pouze v App Store, nikoliv v Obchodu Play

Výdrž a nabíjení: dva týdny bez problémů

Huawei slibuje u 46mm Huawei Watch GT 4, které jsem testoval, až dvoutýdenní výdrž na nabití, což mohu potvrdit za předpokladu, že nebudete používat Always-On. V takovém případě bude výdrž o něco kratší, přičemž bude hodně záležet i na tom, o jaký ciferník se bude jednat, resp. jak moc náročný bude na energetický odběr. Procenta baterie každopádně mizí pomalu, a to i během sportovních aktivit. Například půlhodinová jízda na kole s aktivním měřením a záznamem trasy odebere pouhá 2 %, což považuji za solidní hodnotu, která značí, že ani delší projížďky, túry do hor apod. nebudou z hlediska výdrže problém.

Nabíjení probíhá standardně skrze dodávanou bezdrátovou nabíjecí kolébku, která je magnetická a zakončená UBS-A. Alternativou je pak bezdrátové nabíjení, ovšem v tomto případě bude záležet, jak si konkrétní nabíjecí podložka bude rozumět s hodinkami. U menší 41mm verze pak Huawei slibuje týdenní výdrž na nabití.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

podpora bezdrátového nabíjení Qi

Sportovní a zdravotní funkce: potěší i náročné

Huawei Watch GT 4 jsou vybaveny novým senzorem TruSeen 5.5+ pro ještě přesnější monitoring srdečního tepu, ale zároveň i novým systémem virtuálních odměn, které mají uživatele motivovat k lepším výkonům. Podobně jako u dalších hodinek tak i zde plníte kroužky, za jejichž naplnění dostáváte různé medaile, o které se v případě zájmu můžete podělit s přáteli či na sociálních sítích.

O dost zajímavější je podle mě již zmíněný ciferník s monitoringem (deficitu) kalorií. V propojení s aplikací Huawei Zdraví tak například zadáte kýženou hmotnost 75 kilogramů (současnou například 78 kilogramů), na základě čehož hodinky upraví i kruhy aktivity, ale také vypočítají předpokládané množství kalorií vedoucích k dosažení nižší hmotnosti. Do aplikace pak můžete zadávat kalorický příjem, a to i včetně fotografií pokrmů. Jak přesný je tento výpočet zahrnující rovněž data o spalování kalorií ze sportovních aktivit nedokážu posoudit, ovšem pro sportovce, kteří se spíše než na pocit spoléhají na čísla, se může jednat o zajímavou přednost. Do aplikace lze navíc napárovat také chytrou váhu (ale třeba i hrudní pás) a automatizovat takto monitoring hmotnosti.

Další novinkou je pak dle Huawei vylepšená přesnost navigačních služeb, a to konkrétně o 30 %. Přesnost záznamu tras je na solidní úrovni, ovšem i tak počítejte s tím, že občas podle mapy projdete budovou či místem, na němž jste nebyli. Pro záznam běhu, chůze či jízdy na kole však přesnost rozhodně postačí a nemám k ní větších výtek.

Ze zdravotních režimů je k dispozici monitoring okysličení krve, srdečního tepu či měření teploty zápěstí. Na dámy pak čeká pokročilý monitoring menstruačního cyklu a hodinky mají být dokonce i hardwarově připraveny na možnost monitoringu glykémie, ovšem prozatím tato možnost dostupná není a přinejmenším do konce letošního roku ani nebude. Z dalších novinek stojí za zmínku schopnost analyzovat kvalitu dýchání během spánku.

Sportovce potěší možnost exportu do různých oblíbených formátů, jako je GPX, TCX nebo KML, s nimiž lze dále pracovat i v jiném softwaru/aplikacích (např. Strava). Samotný monitoring sportu je pak pěkně detailní a poskytne dostatek informací i náročnějším uživatelům. Osobně jsem během testování zkoušel monitoring jízdy na kole, chůze, ale i kruhový trénink, TRX. Tyto sporty se pak monitorují pod označením „Jiné“ a z pochopitelných důvodů nenabídnou tak velké množství informací jako třeba zmíněná jízda na kole či běh. K dispozici jsou také virtuální trenéři, kteří vás mohou během sportování motivovat hlasovými pokyny, či možnost si prohlédnout naměřené hodnoty rovnou v hodinkách (nejen okamžitě po dokončení aktivity).

Líbilo se nám možnost propojení Huawei Zdraví s hrudním pásem či chytrou váhou

běžecký trenér s hlasovými povely

vylepšený senzor TruSeen 5.5+

velké množství sportovních a zdravotních funkcí

možnost exportu v GPX, TCX nebo KML

Zhodnocení

Huawei Watch GT 4 potěší širokými možnostmi v oblasti zdravotního a fitness monitoringu, působivý je rovněž jejich design a tradičně i špičková úroveň dílenského zpracování. Pochvalu si zaslouží také kvalitní AMOLED displej či dlouhá výdrž na nabití, která činí u 46mm provedení až dva týdny.

Dojem však mírně kazí absence bezkontaktního placení a také malá a nezajímavá nabídka doinstalovatelných aplikací, která není ani sjednocená (resp. stejně široká) jako u vlajkové číselné řady. V tomto ohledu má tedy Huawei ještě rozhodně co zlepšovat, i když si v mnoha jiných oblastech zaslouží pochvalu.

Konkurence

Pro uživatele smartphonů s Androidem (nejlépe těch od Samsungu, chtějí-li mít oficiální podporu všech funkcí) jsou zde Samsung Galaxy Watch6. Tyto hodinky zvládají bezkontaktní placení a díky systému Wear OS mají i nesrovnatelně větší nabídku doinstalovatelných aplikací, Huawei Watch GT 4 však bodují výrazně delší výdrží na nabití.

Také konkurenci od Applu Huawei rozdrtí v oblasti výdrže, Apple Watch však na druhou stranu nabídne nesrovnatelně více možností v provázání s iPhonem (neboť je lze používat pouze s iPhony), větší displej i technologii UWB pro přesné vyhledávání.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz