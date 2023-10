Výkon moderního 4nm procesoru Dimensity, špičkový displej či ultrarychlé nabíjení, to vše slibuje nové Xiaomi 13T Pro. Novinka se zajímavou cenou (a možná ještě zajímavějšími bonusy v rámci aktuálně běžících předobjednávek) má mnoho co nabídnout, bude to však stačit na agresivní konkurenci?

Nejnovější řada 13T, zejména Xiaomi 13T Pro, je představuje cenově dostupnější provedení donedávna regulérně vlajkových Xiaomi 13. Za příznivější cenu přitom stále slibuje pokročilou fotovýbavou, na níž se podílela Leica, i brutální výkon. Jak se novinka osvědčila v testu?

Technické parametry Xiaomi 13T Pro Kompletní specifikace Konstrukce 162,2 × 75,7 × 8,5 mm , 200 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej Super AMOLED, 6,67" (2 712 × 1 220 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Chipset , GPU: ano Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.4, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost říjen 2023, 20 990 Kč

Obsah balení: bohatý jako vždy

Xiaomi zůstává, co se balení týče, věrné tradici, hned v krabičce tak na uživatele čeká kompletní výbava. Mezi ni (kromě telefonu) patří silikonové ochranné pouzdro, adaptér typu USB-A/USB-C a napájecí adaptér. Výrobce dokonce nezapomněl ani na předinstalovanou ochrannou fólii na obrazovce.

Líbilo se nám naprosto kompletní obsah (uživatel nemusí investovat do dalšího příslušenství)

Konstrukční zpracování: není nad veganskou kůži

Do redakce se dostalo světle modré provedení Alpine Blue s koženkovými zády, které vypadá velmi povedeně, ale rovněž je praktické. Jak známo, veganská kůže má celou řadu výhodných vlastností, jako je jistý úchop (neklouže) či to, že nestudí do dlaní ani ji není potřeba leštit. Nevýhodou je pak snad jen diskutabilní výdrž ze skutečně dlouhodobého hlediska, kdy se může koženka prodřít či jinak poškodit, což je však zpravidla problém až po několika letech používání (i když záleží na konkrétním uživateli). Pokud se vám nelíbí modrá, je v nabídce i zelená Meadow Green či konzervativní černá.

Pravidelnou pochvalu si pak Xiaomi zaslouží za implementaci odolnosti dle IP68, standardu, kterému se tento čínský výrobce dlouho vyhýbal, resp. nechtěl platit (zřejmě nemalé) poplatky za provedení certifikace. Kladný dojem v nás zanechal rovněž rámeček, který sice není kovový, avšak je povedenou imitací (matného) hliníku. Na spodní straně najdeme rovněž slot pro dvojici nanoSIM, avšak žádnou paměťovou kartu. Lze rovněž zmínit i slušnou, avšak jen průměrnou, haptickou odezvu, v dané cenové kategorii tedy sice najdeme i „prémiověji“ vibrující smartphony, avšak 13T Pro se ani nemusí za nic stydět. Rovněž k umístění fyzických tlačítek, tj. vypínacímu a kolébce ovládání hlasitosti na pravém boku, nelze nic vytknout. Jejich nahmatání je snadné i poslepu a tlačítka kladou adekvátní odpor a mají příjemnou odezvu.

Líbilo se nám vysoká odolnost dle IP68

ideální umístění tlačítek

praktická záda z veganské kůže

Displej: úctyhodný jas i obnovovací frekvence

Další oblastí, kde si Xiaomi 13T Pro odnese body k dobru, je displej. Výrobce v minulosti opakovaně prokázal, že obrazovky umí (resp. si umí rovněž vybrat jejich dodavatele) a výjimkou není ani 13T Pro. Při pouhém pohledu na parametry tak zaujme velikost 6,67", stejně jakož jemnost 446 PPI či maximální jas úctyhodných 2 600 nitů. Výčtem zajímavých čísel lze však pokračovat, neboť neschází ani 144Hz obnovovací frekvence či schopnost vykreslit 68 miliard barevných odstínů.

Použitý zobrazovací panel je přitom plochý a chrání jej předinstalovaná fólie, pod níž najdeme Gorilla Glass 5. Fólie se sice relativně snadno poškrábe, ale lepší alespoň základní ochrana (nad rámec skla) než žádná. Rovněž šířka rámečků odpovídá tomu, na co jsme u vyšších řad smartphonů Xiaomi zvyklí, tedy to, že jsou relativně tenké, ačkoliv například úrovně nových iPhonů 15 Pro nedosahují (ty jsou však rovněž výrazně dražší než Xiaomi 13T Pro).

Z praktických poznatků zmíním, že nastavení obnovovací frekvence je možné pouze ve dvou krocích. Jednou alternativou je vše nechat na automatice, druhou pak vybrat vlastní řešení, které však spočívá pouze v tom, že budete mít vynucených 60 Hz, případně se obnovovací frekvence bude sama pohybovat v rozmezí až do 144 Hz (tedy v podstatě rovněž automatika), viz screenshoty. Osobně mi nevadí, že zde není možnost zvolit například i střední cestu v podobě vynucených 90 Hz, nicméně mě toto nastavení trochu překvapilo, neboť je Xiaomi s jeho nadstavbou známé právě tím, že dává svým uživatelům nepřeberné možnosti nastavení.

AMOLED obrazovka naopak během používání neměla problém s automatickým nastavením jasu, pouze občas jsem měl pocit, že si musím manuálně jas zvýšit. Podpora Dolby Vision i HDR10+ pak potěší všechny, kteří na telefonu rádi sledují filmy či videa obecně. Za spolehlivou a rychlou lze označit i optickou čtečku otisků prstů, která přispívá k pohodlnému používání.

Líbilo se nám velmi vysoký maximální jas

podpora 144Hz obnovovací frekvence

velmi jemné rozlišení

povedená čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám omezenější možnosti nastavení obnovovací frekvence (v kontextu zvyklostí Xiaomi)

Zvuk: šlo by to i lépe

Xiaomi 13T Pro je osazeno dvojicí reproduktorů a navzdory vcelku výrazným „mřížkám“ (na spodní i horní straně, avšak zvuk nahoře se line především z tenkého výřezu sluchátka) nijak neuchvátí. Zvuku schází především výraznější basy a celkově je relativně plochý, i když je aktivovaná funkce Dolby Atmos, která u smartphonů obvykle napomáhá zvuk vylepšit. Výrobce bohužel nenašel místo pro 3,5mm jack, který by mohl situaci trochu vylepšit, celkově tak lze v dané cenové kategorii zvukovou stránku považovat přinejlepším za průměrnou či spíše mírně slabší.

Nelíbilo se nám hlasité reproduktory by mohly hrát lépe

Výkon hardwaru: MediaTeku se netřeba obávat

Po stránce výkonu vsadil výrobce na nový 4nm čipset Dimensity 9200+ z dílny MediaTeku. Ten býval kdysi považován tak trochu za outsidera, ovšem v posledních letech dokazuje, že umí produkovat technologicky vyspělé a povedené procesory, mezi něž se řadí právě i Dimensity 9200+. Tato alternativa pro oblíbený Snapdragon 8 Gen2 se osvědčila jako velmi výkonná a schopná. Hráče může potěšit například engine pro ray-tracing, ale ještě víc pak schopnost telefonu si zachovat víceméně běžnou provozní teplotu i při náročných úkonech. Zařízení se tak ani během hraní náročných her příliš nezahřeje, stejně tak bez potíží zvládá procházet různými benchmarky. Přičteme-li k tomu povedenou výbavu v podobě 12 GB RAM LPDDR5X a obří 512GB úložiště UFS 4.0, zaslouží si Xiaomi velkou pochvalu.

Líbilo se nám velmi výkonný procesor

bezproblémový tepelný management

štědrá velikost RAM a především úložiště

Výdrž baterie: návykových 120 W

Oblíbenou a praktickou předností vlajkových smartphonů Xiaomi je velmi výkonné 120W nabíjení, kterým disponuje rovněž nové Xiaomi 13T Pro. V praxi to pak znamená možnost telefon nabít z 0 do 100 % zhruba za 23 minut, což je fantastická hodnota, přičemž na 50 % jsem byl z nuly již za pouhých 8 minut. Takto rychlé nabíjení pak snadno změní vaše návyky a nabíjet budete místo noci třeba jen ráno v rámci snídaně. Pro co nejrychlejší možné nabíjení je však nutné tuto možnost povolit v nastavení baterie, jinak se mobil bude nabíjet o něco pomaleji, i když stále velmi rychle. Pozitivní je, že se ani během 120W nabíjení nijak zvlášť nezahřívá, což platí také pro dodávaný adaptér.

Další předností novinky je dlouhá výdrž díky nasazení 5 000mAh baterie. Jeden den je tak zcela bez problémů a v průměru jsem zvládal 1,5 dne na plné nabití, i když by se šlo zřejmě dostat i na dva celé dny používání. Kombinace dlouhé výdrže a ultrarychlého nabíjení je pak vykoupena absencí bezdrátového doplňování energie. To je ústupek, který je však s ohledem na nižší cenu (a nutnost odlišit regulérní vlajkovou loď a tento model), vcelku pochopitelný, i když zamrzí, neboť mají v dnešní době bezdrátové nabíjení i výrazně levnější smartphony.

Líbilo se nám dlouhá výdrž na nabití

extrémně rychlé nabíjení

Nelíbilo se nám schází podpora bezdrátového nabíjení

Konektivita: naprosto v pořádku

V rámci konektivity novinka slibuje nejnovější podporu Wi-Fi 7, Blutooth 5.4, ale také veškeré navigační služby, jako je GPS (L1 i L5), GLONASS, Galileo, BDS či NavIC. Telefon je navíc osazen i infraportem, který se může v některých scénářích používání stále hodit. Nic tak neschází ani náročnějšímu uživateli.

Líbilo se nám špičková konektivita

Fotoaparát: včetně teleobjektivu

Xiaomi 13T Pro těží, stejně jako předešlé modely, ze spolupráce Xiaomi s Leicou. Ostatně hned při prvním otevření fotoaplikace je uživatelům vysvětleno, že mohou fotit v režimu Leica Authentic (ten by měl více odpovídat skutečným barvám a celkovému podání), resp. v Leica Vibrant (snímky jsou saturovanější/líbivější). Níže přiložené snímky pak byly pořízeny právě ve druhém režimu a nutno podotknout, že i tak jsou barevně relativně umírněné a rozhodně to Xiaomi s barvami nijak nepřehání, což je jen dobře.

Hlavní fotoaparát 2× Teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Čelní kamerka Rozlišení 50 Mpx 50 Mpx 12 Mpx 20 Mpx Clona f/1.9 f/1.9 f/2.2 f/2.2 Velikost snímače 1/1,28" 1/2,88" 1/3,06" ?" Označení snímače Sony IMX707 OmniVision OV50D OmniVision OV13B Sony IMX596 Velikost pixelů 1,22µm 0,61µm 1,12µm 0,8µm Ohnisko/rozsah 24 mm 50 mm 15 mm (122°) ? mm Typ ostření PDAF PDAF fixní fixní Optická stabilizace ano ne ne ne

Co se týče objektivů, je k dispozici primární 50Mpx snímač doplněný o 2× teleobjektiv o stejném rozlišení a 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Parametry, včetně selfie kamerky, si lze prohlédnout v přiložené tabulce.

Výsledná kvalita snímků je s ohledem na cenu zařízení mírně nadprůměrná, přičemž hlavní parádu udělá primární snímač, z nějž lezou fotografie s pěkným kontrastem, správně nastavenou expozicí i barvami, jež na první pohled vypadají parádně a na druhý pohled odhalí místy slévající se detaily (např. na budovách v centru Prahy), ale i rozmazané obličeje chodců. Teleobjektiv pak umí dobře posloužit pro zachycení portrétů, pro ně má ostatně telefon i několik různých presetů, ale špatně nevypadají ani „obyčejné“ přizoomované záběry krajiny, budov apod. Chválit budu opět především za barevnost, expozici a kontrast.

Nejslabší z trojice je ultraširokoúhlý objektiv, který bohužel nemá AF (tudíž nelze použít jako klasické makro) a zároveň má viditelnější problémy s absencí detailů na snímcích. Pokud nemáte příliš vysoké nároky a naopak oceníte široký rozsah záběru, zřejmě s tím nebudete mít problém, u ultraširokoúhlých záběrů si lze však mnohem víc všimnout slévání detailů i velmi „měkkých“ rohů. Také kvalitu selfie kamerky lze označit pouze za průměrnou, postačí, ale nadšence do pořizování selfies zřejmě příliš nenadchne.

Xiaomi 13T Pro 4K 60 FPS

Xiaomi 13T Pro 4K 60 FPS

Co naopak potěší, to jsou slušné noční snímky na hlavní snímač, které jsou prosvícené tak akorát. Dále neschází ani podpora videa, a to až v 8K rozlišení při 24 FPS.

Líbilo se nám portrétní snímač

slušný primární fotoaparát

Nelíbilo se nám ultraširokoúhlý objektiv bez AF

problémy s vykreslením detailů

Software: MIUI 14 s Androidem 13

Telefon dorazil s nadstavbou MIUI 14 s Androidem 13 a bezpečnostními záplatami ze září. Příznivci smartphonů Xiaomi pak tradičně ocení široké možnosti nastavení, jiní si naopak povšimnou nápadných podobností se systémem iOS, kterým se čínský výrobce nechal již před delší dobou inspirovat. Za velmi pozitivní lze vnímat garanci čtyř velkých aktualizací OS a pěti let bezpečnostních záplat.

Líbilo se nám relativně aktuální bezpečnostní záplaty

dlouhá softwarová podpora

Zhodnocení

Xiaomi 13T Pro je solidně vybaveným smartphonem, který má potenciál oslovit nejednoho uživatele, jenž ocení velmi rychlé nabíjení, parádní displej, špičkový výkon či povedené konstrukční zpracování. Výrobce navíc zapracoval také na softwarové podpoře, která je oproti minulosti významně delší, novince tak s přihlédnutím k ceně vesměs ani není co vytknout. Fotovýbava by mohla být o něco lepší (alespoň o automatické ostření u ultraširokoúhlého objektivu), stejně tak by mohly hrát lépe reproduktory, jedná se však spíše o zajímavosti, které mé doporučení ke koupi nezmění.

Konkurence

Nothing Phone (2) je oproti Xiaomi 13T Pro designově zajímavějším kouskem, který navíc využívá v podstatě čistou verzi Androidu, má i lepší fotoaparáty a bezdrátové nabíjení. Schází mu však podpora 120W nabíjení, stejně jako odolnost dle IP68.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Nothing Phone (2) Rozměry 162,1 × 76,4 × 8,6 mm , 201 g Displej OLED, 6,7" (2 412 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen1+ , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 700 mAh

Za relativně podobné peníze lze pořídit i Samsung Galaxy S23+, který využívá Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy a také má lepší fotovýbavu i bezdrátové nabíjení. Na druhou stranu disponuje pomalejším nabíjením a nemá infraport.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S23+ 512+8 GB Rozměry 157,8 × 76,2 × 7,6 mm , 196 g Displej AMOLED, 6,6" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , 1×3,2 GHz + 4×2,8 GHz + 3×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 4 700 mAh Kč

Pokud si Xiaomi 13T nebo 13T Pro předobjednáte u Mobil Pohotovosti, pak si můžete navíc cenu telefonu snížit až o 3 000 Kč, a to díky bonusu k výkupu. A díky speciální službě Koupíš, Prodáš, Splácíš pořídíte Xiaomi 13T už za 300 Kč měsíčně. Pro prvních 200 registrovaných je pak připravena ještě prodloužená 3letá záruka v hodnotě několika tisíc korun.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz.