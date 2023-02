Xiaomi 13, 13 Pro a 13 Lite znají české ceny. Při zemi se rozhodně nedrží

Fotografie: Xiaomi

Xiaomi dnes oficiálně představilo model 13 Lite a pro Evropu také již dávno známé vrcholné kousky 13 a 13 Pro. Se všemi se již v březnu setkáme na českém trhu a již zítra 27. února startují pro dva vrcholné modely předobjednávky na českém trhu. Dražší kousky Xiaomi obecně zvýhodní, a to podporou, bonusy a dárky. Xiaomi 13 Pro a Xiaomi 13 nabídnou 3 generace aktualizací systému Android a 5 let bezpečnostních aktualizací. Zde je nutné podotknout, že například Samsung nabízí více. Majitelé těchto dvou zařízení mají také nárok na až 6 měsíců bezplatného zkušebního provozu cloudového úložiště Google One o velikosti až 2 TB.

Xiaomi 13 Pro

Pakliže sáhnete po modelech 13 a 13 Pro, získáte 1 mimozáruční opravu bez nákladů na práci během 2leté záruční doby (hradíte pouze náhradní díly a náklady na logistiku), nebo můžete využít 1 výměnu displeje zdarma v případě náhodného poškození (platí pouze 6 měsíců od zakoupení a pro zařízení zakoupená do 1 roku od uvedení výrobku na trh).

Přejít do katalogu Xiaomi 13 256 + 12 GB Rozměry 152,8 × 71,5 × 8,1 mm , 185 g Displej Super AMOLED, 6,36" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , 1×3,2 GHz + 4×2,8 GHz + 3×2 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 500 mAh

Vás však spíše než doplňkové služby jistě zajímají ceny. Vrcholné Xiaomi 13 Pro bude nabízeno v černé a bílé variantě. Jediná dostupná paměťová verze na českém trhu 256+12 GB se bude prodávat za 31 499 Kč. Pokud si telefon předobjednáte do 12. března, obdržíte slevu 1 500 Kč a dárek v podobě tiskárny Xiaomi Instant Photo Printer 1S. Pakliže následně na telefon napíšete a publikujete recenzi, dá vám Xiaomi ještě 1 000 Kč bonus na další produkt Xiaomi. Všechny zmíněné slevy a výhody se vztahují i pro Xiaomi 13, které se bude prodávat v černé, bílé a zelené variantě, přičemž cena je stanovena na 23 499 Kč za variantu 256+8 GB.

Přejít do katalogu Xiaomi 13 Pro 256 + 12 GB Rozměry 162,9 × 74,6 × 8,4 mm , 210 g Displej Super AMOLED, 6,73" (3 200 × 1 440 px) Fotoaparát 50,3 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , 1×3,2 GHz + 4×2,8 GHz + 3×2 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 820 mAh

Zbývá nám Xiaomi 13 Lite, které bude prodávané již bez jakýchkoliv bonusů, a to od 13. března v černé, růžové a modré barvě za 11 999 Kč ve verzi 256+8 GB.

Přejít do katalogu Xiaomi 13 Lite 256 + 8 GB Rozměry 159,2 × 72,7 × 7,2 mm , 171 g Displej Super AMOLED, 6,55" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Snapdragon 7 Gen1 , 1×2,4 GHz + 3×2,36 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 500 mAh , doba nabíjení: 0:40 hodin

Speciální akci má i MP.cz. Pokud si Xiaomi 13 nebo 13 Pro předobjednáte, získáte jako dárek již zmíněnou tiskárnu Xiaomi v hodnotě necelých čtyř tisíc korun, ale také můžete využít slevu 1 500 Kč – stačí v košíku zadat kód „xiaomi13“. Jedině u Mobil Pohotovosti pak k novinkám dostanete ještě bonus až 3 000 Kč na výkup a také speciální dárek v podobě prodloužené 3leté záruky zdarma. I díky tomu můžete mít Xiaomi 13 jen za 347 Kč měsíčně.