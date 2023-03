Xiaomi údajně připravuje revoluční hodinky s Wear OS

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Přestože se těší Wear OS značné oblibě, velké množství renomovaných výrobců stále setrvává u proprietárních řešení. Ta zpravidla sice nenabízí výhody Wear OS (například širokou podporu aplikací, možnost bezkontaktního placení či propojení s Google ekosystémem na vyšší úrovni), předčí jej však třeba delší výdrží. Jedním z takovýchto výrobců je také Xiaomi, jehož nejnovější hodinky Xiaomi Watch S1 Pro se safírovým sklem, spoléhají rovněž na systém MIUI (na rozdíl od telefonů se však nejedná pouze o nadstavbu, nýbrž samostatný OS).

Xiaomi Watch S1 Pro vypadají fantasticky, výbavou nezaostávají

9to5google.comvšak nyní přišel s informací, že Xiaomi pracuje na hodinkách s Wear OS 3. Propojení samotných hodinek a telefonu by pak mělo stále probíhat skrze stejnou aplikaci Mi Fitness, která umožňuje podrobnější nastavení různých funkcí a hodinky se skrze ni také aktualizují. Změna by umožnila hodinkám Xiaomi lépe konkurovat například populárním Galaxy Watch. Doufejme jen, že by Xiaomi, stejně jako Samsung, neomezilo některé funkce hodinek pouze na telefony Xiaomi.