Nová Motorola Edge 20 je na první pohled skvěle vybaveným telefonem, který si říká o pozornost nejen designem, ale rovněž díky nasazení 144Hz displeje a 108Mpx fotoaparátu. Má tato novinka i nějaké zásadní nedostatky, nebo jsme právě našli adepta na titul nejlepší telefon střední třídy?

Do vysoce konkurenční střední třídy právě zavítala stylová Motorola Edge 20, která sází na osvědčenou trojici: fotovýbavu, displej a výkon. Jak si novinka vedla v průběhu našeho testu? To prozradím na řádcích níže.

Motorola Edge 20 – videorecenze

Technické parametry Motorola Edge 20 Kompletní specifikace Konstrukce 163 × 76 × 7 mm , 163 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP52 Displej OLED, 6,7" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 778G , CPU: 1×2,4 GHz + 3×2,2 GHz + 4×1,9 GHz , GPU: Adreno 650 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 4 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost srpen 2021, 12 999 Kč

Obsah balení: místo pro vše

Tradičně štědré balení telefonů Motorola v případě modelu Edge 20 nabídne napájecí adaptér s moderním USB-C/USB-C kabelem. Výrobce nezapomněl ani na silikonové ochranné pouzdro, takže zákazníkům odpadnou starosti s dokupováním.

Líbilo se nám bohaté balení včetně pouzdra

Konstrukční zpracování: designově za jedna s hvězdou

Ačkoliv nemusí hranatý design Edge 20 oslovit úplně každého, já osobně jsem z něj nadšený. Telefon díky němu (respektive plochým okrajům) snadno rozpoznáte od konkurence, ale hlavně se mi velmi příjemně drží (nemusíte se obávat, rámečky zařízení nijak „neřežou“) a vypadá i patřičně prémiově. Záda jsou sice jen z plastu, ale vcelku povedeně imitují sklo a odolávají nevzhledným otiskům, zatímco podlouhlý modul fotoaparátu dává tušit, že fotovýbava zde hraje důležitou roli.

Uživatelům nepochybně přidá na klidu také certifikace IP52, přestože na trhu za podobné peníze najdeme již i telefony s vyšší ochranou IP68. Základní odolnost proti poškození způsobené případnými pády by mělo zajistit již zmíněné silikonové pouzdro.

Chcete rychle zapnout svítilnu? Stačí zatřepat telefonem.

Hmotnost mobilu činí pouhých 163 gramů, což je skvělé. Za méně povedené však považuji dedikované tlačítko Google Asistenta, která nelze přeprogramovat. Zato čtečka otisků prstů ve vypínacím tlačítku umí kromě velmi svižného a spolehlivého rozpoznání prstu uživatele také vyvolat okno s aplikacemi. Citlivost na dvojdotyk (kterým se okno/bublina s aplikacemi vyvolá) naneštěstí byla natolik vysoká, že jsem funkci záhy vypnul. Alternativou pro kapacitní čtečku je pak biometrické rozpoznání pomocí 2D skenu obličeje. To ovšem fungovalo jen za dobrých světelných podmínek a skoro vůbec ne ve tmě, kdy na něj zkrátka není spoleh. Výtku mám i k umístění kolébky ovládání hlasitosti, která je příliš vysoko.

Samostatnou kapitolou jsou gesta, kterými je Motorola proslavená. Chcete rychle zapnout svítilnu? Stačí zatřepat telefonem. Potřebujete něco okamžitě vyfotit, rychle telefonem dvakrát otočte. Jednoduchým otočením telefonu displejem dolů pro změnu spustíte režim Nerušit (pokud toto nastavení aktivujete). Vysvětlení všech možností a gest najdete v dedikované aplikaci Moto, kde můžete aktivovat také Náhled displeje, který funguje přesně tak, jak bych očekával, viz další kapitola.

Líbilo se nám originální vzhled

praktická gesta Moto

zvýšená odolnost IP52

spolehlivá a rychlá čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám konkurence nabízí i vyšší certifikaci odolnosti

tlačítko Google Asistenta nelze přeprogramovat

horší rozpoznávání obličeje ve tmě

Displej: 144Hz krasavec

Displej o uhlopříčce 6,7" nabídne Full HD+ rozlišení i zvýšenou ochranu v podobě Gorilla Glass 3. Hlavně se však jedná o OLED panel s působivou frekvencí 144 Hz, kterou si můžete v nastavení kdykoliv aktivovat. Alternativně lze využít proměnné obnovovací frekvence v rozmezí 60 a maximálně „jen“ 120 Hz. S přihlédnutím k tomu, že se jedná o telefon s doporučenou cenou 13 tisíc Kč, výrobce nasadil opravdu vysoce kvalitní displej s pěkným podáním barev i dostatečně vysokým jasem. Skvělý dojem nekazí ani relativně malý průstřel selfie kamerky a už vůbec ne velmi štíhlé rámečky podél obrazovky.

Pochvalu zaslouží i v předešlé kapitole zmíněná funkce Náhled displeje, která není žádnou novinkou, ale funguje velmi dobře. V podstatě se jedná o ambientní displej (který není rozsvícený neustále), jenž umožňuje snadno zkontrolovat (případně i přečíst) notifikace a eventuálně na ně odpovědět. Jedinou vadou na kráse tak může být pro některé zákazníky chybějící režim Always-On.

Líbilo se nám krásný 144Hz OLED displej

ochrana Gorilla Glass

povedený režim Náhled displeje

tenké rámečky

Nelíbilo se nám někomu může chybět Always-On

Zvuk: kvalitní, ale jen jeden

Drobnou vadou na kráse je bohužel pouze jeden hlasitý reproduktor, který však hraje dostatečně nahlas a má na poměry telefonů solidní basovou složku. 3,5mm jack tentokrát schází, je tak potřeba využít redukce z UBS-C, USB-C sluchátek nebo bezdrátovou cestu.

Líbilo se nám kvalitní hlasitý reproduktor

Nelíbilo se nám bohužel pouze jeden

Výkon hardwaru: excelentní

Za co si naopak Motorola zaslouží pochvalu, to je nasazení skvělého procesoru Snapdragon 778G, který podporuje 5G a díky 6nm výrobnímu procesu dokáže být i poměrně energeticky efektivní, což se projeví na delší výdrži. Společnost mu dělá slušných 8 GB RAM (LPDDR4X), ale také jen 128GB úložiště, což může být vzhledem k absenci slotu pro paměťové karty pro mnoho zákazníků vcelku palčivý problém. Chuť může částečně zpravit velmi dobrý odvod zbytkového tepla, neboť ani při hraní náročných her, jako je Call of Duty na nejvyšší detaily, jsem se takřka vůbec nesetkal se zahříváním.

Líbilo se nám výkonný procesor

Nelíbilo se nám nerozšiřitelné 128GB úložiště nemusí každému stačit

Výdrž baterie: velké překvapení

Motorola Edge 20 je na rozdíl od svých sourozenců vybavena „pouze“ 4 000mAh baterií (minimem je u Motoroly v poslední době 4 500 mAh), během testování však prokázala, že má i tak velmi dobrou výdrž. Uvedu příklad ze zářijové neděle, kdy jsem telefon se 100 % kapacity baterie odpojil od zásuvky. O dva dny později, v úterý ve 22:37, měl mobil 1 % kapacity baterie a ukazoval 4 hodiny a 38 minut (celkem) zapnuté obrazovky od posledního úplného nabití (zařízení jsem mezitím vůbec nedobíjel). V průběhu těchto dvou dnů jsem měl přitom poměrně často zapnutý hotspot, na který byly připojeny další dva telefony, fotil, natáčel, odpovídal na e-maily, chatoval na Telegramu a surfoval na internetu. Displej byl nastaven na automatický jas s variabilní obnovovací frekvencí.

Uvedený výsledek demonstruje, že Edge 20 je zařízením, které na jedno nabití vydrží pracovat velmi dlouho, navíc podporuje také až nečekaně rychlé nabíjení. Z 0 na 90 % kapacity baterie jsem telefon dodávaným adaptérem nabil za pouhých 38 minut, na 81 % trvalo nabití o 5 minut méně. Bezdrátové nabíjení chybí, což vzhledem k ceně nepovažuji za mínus.

Líbilo se nám velmi dlouhá výdrž

nečekaně rychlé nabíjení

Konektivita: co si jen budete přát

Díky novému procesoru si mohou majitelé Edge 20 dopřát nejen 5G (testováno v Praze s operátorem Vodafone), ale také Wi-Fi 6e či Bluetooth 5.2. Samozřejmostí je rovněž NFC, GPS, GLONASS, BDS či evropské Galileo.

Líbilo se nám kompletní výbava

Fotoaparát: 108 Mpx v hlavní roli

Fotovýbava je s výjimkou teleobjektivu na chlup stejná jako u dříve testované Edge 20 Pro. Největším tahákem je pravděpodobně hlavní 108Mpx snímač (Samsung ISOCELL HM2) o velikosti 1/1,52", světelnosti f/1.9 a ohnisku 24 milimetrů. Fotografie z něj nejsou vzhledem k ceně telefonu vůbec špatné. Během dne se chlubí spíše umírněnějším, ale podle mě pěkným, barevným podáním, fotografiím nechybí dostatek detailů (pro ještě více detailů je možné fotit i v nativním 108Mpx rozlišení) a v průběhu používání jsem nezaznamenal problémy se špatně nastavenou expozicí či HDR. Problémy přichází až s úbytkem světla nebo vyloženě v noci. Mobil sice disponuje nočním režimem, jenže tmavší snímky příliš neprosvítí. Pokud je vaší prioritou právě focení v noci, měli byste se poohlédnout spíše jinde.

108Mpx snímač 16Mpx ultraširokoúhlý objektiv 8Mpx teleobjektiv Světelnost objektivu f/1.9 f/2.2 f/2.4 Velikost senzoru 1/1,52" 1/3,06" ? Ohnisko 24mm 13mm 78mm Velikost pixelů 0,7 µm 1,0 µm 1,0 µm Typ stabilizace bez stabilizace bez stabilizace optická stabilizace Typ ostření PDAF autofocus PDAF

Špatné světelné podmínky bohužel příliš dobře nezvládá ani trojnásobný teleobjektiv, který jako jediný disponuje optickou stabilizací obrazu. Během dne je s ním však možné vyfotit pěkně ostré záběry s podobným barevným nastavením, jaké najdeme u hlavního snímače, což platí i u 16Mpx ultraširokoúhlého objektivu. Jeho specialitou je automatické ostření, takže jej můžete použít i jako makro kamerku, přičemž výsledky nevypadají vůbec špatně.

Ačkoliv Motorola Edge 20 není nejlepším fotomobilem ve své třídě, co se týče kvality fotek z jednotlivých fotoaparátů, má rozhodně ambice být jedním z nejvíce univerzálních. Špatně si nevede ani v oblasti natáčení videa, kde zvládá maximálně 4K s 30 snímky za sekundu.

Přední kamerka o rozlišení 32 megapixelů by měla uspokojit i náročnější uživatele, kteří často fotí selfies. Defaultně skládá čtyři pixely do jednoho a výsledným 8Mpx snímkům neschází pěkné barevné podání, solidně fungující HDR či dostatek detailů. Při focení selfies lze využít dnes již dobře známé gesto rozevření dlaně, pomocí kterého telefon snímek vyfotí.

Líbilo se nám ultraširokoúhlý objektiv s automatickým ostřením

trojnásobný teleobjektiv

108Mpx snímač

svižná fotoaplikace

Nelíbilo se nám noční režim zvládá jen hlavní senzor

108Mpx fotoaparátu schází OIS

Software: je připravena na vše

Motorola Edge 20 spoléhá na Android 11 (s červencovými bezpečnostními záplatami), který zachovává poměrně čistý a vylepšuje jej jen o několik praktických funkcí. Jednou z nich je kromě gest Moto také tzv. Ready For, které funguje podobně jako Samsung DeX. Telefon stačí propojit s externí obrazovkou (monitorem nebo klidně televizí), na které můžete následně využívat desktopové rozhraní. Pokud navíc připojíte externí myš a klávesnici, lze si vytvořit improvizovanou pracovní stanici. Další praktickou vychytávkou je možnost fotoaparáty Edge 20 využít jako webkamerku a dopřát si násobně vyšší kvalitu videokonferencí.

Líbilo se nám Ready For

v podstatě čistý Android

Zhodnocení

Motorola Edge 20 je odpovědí na všechny cenově dostupné smartphony s výkonným hardwarem, které jsou sice relativně levné a vybavené renomovanými komponentami, ale obvykle spoléhají na své vlastní (od čistého Androidu dost vzdálené) nadstavby. Pokud vám takovéto smartphony nevyhovují a hledáte zařízení, které vám zprostředkuje zážitek bližší například Pixelům, může pro vás být Edge 20 skvělou volbou.

Během používání mě zaujal zejména 144Hz OLED displej, výkonný procesor či dlouhá výdrž a rychlé nabíjení. Fotovýbava naopak pokulhává, jestliže jsou pro vás důležité noční fotografie a regulérně pořizujete snímky za zhoršených světelných podmínek. Pro ostatní, kteří s telefonem fotí hlavně ve dne, je však k dispozici schopný teleobjektiv, hlavní snímač i praktický ultraširokoúhlý objektiv s automatickým ostřením. I přes zmíněné nedostatky bych o Motorole Edge 20 při nákupu nového zařízení v dané cenové třídě dost silně uvažoval.

