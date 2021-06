Pokud se řadíte mezi fanoušky Sony a vybíráte telefon střední třídy, neměla by vám uniknout nová Xperia 10 III. Mobil nabídne špičkové zpracování, displej bez výřezu, ale také hned dvě certifikace zvýšené odolnosti. Bude to stačit na úspěch?

Sony Xperia 10 III je v mnoha ohledech velmi zajímavým smartphonem, ať už se jedná o design, výdrž nebo univerzální fotovýbavu. Na koho cílí? A kdo by se měl po novém telefonu naopak poohlédnout jinde? To prozradím na řádcích níže.

Sony Xperia 10 III – videorecenze

Technické parametry Sony Xperia 10 III Kompletní specifikace Konstrukce 154 × 68 × 8,3 mm , 169 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej OLED, 6" (2 520 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 690 , CPU: 2×2 GHz + 6×1,7 GHz , GPU: Adreno 619 Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost červen 2021, 11 499 Kč

Obsah balení: naprostý základ

V bílé krabičce najdeme kromě telefonu a příruček pouze napájecí adaptér a kabel typu USB-A/USB-C. Ochranné pouzdro či sluchátka byste hledali marně.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Nelíbilo se nám ochranné pouzdro by přišlo vhod

Konstrukční zpracování: štíhlá kráska, která se vody nezalekne

Xperii 10 III rozhodně nelze upřít zajímavý design, který je sice prakticky identický s předchozí generací, ale já osobně na něj nedám dopustit. Líbí se mi podlouhlý tvar, díky čemuž telefon pěkně padne do dlaně, i zvýšená odolnost v podobě hned dvou certifikací IP65 a IP68. Za praktické považuji rovněž řešení slotu na SIM, který si klidně vytáhnete pomocí nehtu a vložíte do něj buď dvě nanoSIM, nebo kombinaci jedné nanoSIM a jedné microSD karty. Skvělou zprávou je, že se Xperia 10 III nerestartuje při každém vysunutí a zasunutí, což byl známý neduh předchozích modelů.

Samozřejmě nechybí ani ikonická čtečka otisků prstů ve vypínacím tlačítku. Čtečka funguje spolehlivě, avšak rychlost odemknutí rozhodně není její nejsilnější stránkou. Problémy jsem s ní ovšem neměl. Pokud typicky nevypínáte/nezapínáte displej 30× za minutu, nemusí vás mírně pomalejší reakce nijak trápit. Zařízení jsem si navíc běžně odemkl již během vytahování telefonu z kapsy, což s čtečkou integrovanou v displeji není dost dobře možné.

Skleněná záda s Gorilla Glass 6 nejsou standardem ani u dražších telefonů.

Pod kapacitní čtečkou najdeme rovněž dedikované tlačítko pro Google Asistenta, které (minimálně v době testování) nebylo možné přeprogramovat, což je škoda. Mnohem více bych ocenil dedikovanou spoušť fotoaparátu jako u dražších sourozenců z řady III, tu však může částečně nahradit alespoň kolébka ovládání hlasitosti.

Sony cením rovněž za nasazení skleněných zad s vysokou ochranou Corning Gorilla Glass 6. Ostatně v dnešní době mají už i o dost dražší telefony (například z řady Galaxy S21) záda z polykarbonátu. No a v bílém barevném provedení to Xperii 10 III zkrátka sluší, není náchylná na otisky a dokáže si u okolí získat celkem dost pozornosti. Na trhu je však také konzervativnější černá/šedá či zajímavá modrá/fialová.

Líbilo se nám telefon skvěle padne do dlaně

kompaktní rozměry

spolehlivá čtečka otisků prstů

zvýšená odolnost IP65/IP68

prémiová skleněná záda s Corning Gorilla Glass 6

Nelíbilo se nám dedikované tlačítko nelze přemapovat

Displej: bez výřezů, zato s diodou

Kromě designu vzbuzuje pozornost také displej, a to hlavně rámečky, na které už v dnešní době nejsme zvyklí. Výhodu v podobě absence výřezů a průstřelů však zkrátka nelze upřít. Menší výhradu mám až k samotnému displeji, který je sice typu OLED, takže se můžete těšit na pěkně živé barvy i špičkovou černou, ale má pouze 60Hz obnovovací frekvenci.

Můj osobní názor je takový, že se dá i v dnešní době relativně pohodlně fungovat s 60 Hz, faktem však zůstává, že konkurence Xperie 10 III mnohdy za stejnou cenu nabídne klidně i krásně plynulých 120 Hz. Skvělá je naopak jemnost 457 PPI a problém jsem neměl ani s maximálním jasem, který ve své třídě nepatří k nejvyšším, ale ani na přímém slunečním svitu nebudete mít potíže si něco přečíst.

Kromě možnosti nastavení barevnosti si můžete zapnout i funkci pro optimalizaci videa, která ale způsobí dost viditelnou změnu barev při spuštění YouTube (viz videorecenze). Režim Always-On i přes přítomnost OLED panelu chybí, na druhou stranu máte k dispozici notifikační diodu v pravém horním rohu rámečku. Příjemným bonusem je pak ochrana Corning Gorilla Glass 6.

Líbilo se nám bez průstřelů/výřezů

nechybí notifikační dioda

vysoká jemnost i dostatečný jas

ochrana Corning Gorilla Glass 6

Nelíbilo se nám chybí Always-On

optimalizace videa způsobí nehezký barevný přechod

pouze 60Hz obnovovací frekvence

Zvuk: proč ne stereo?

I přes dostatek prostoru v horním rámečku nelogicky schází sekundární reproduktor, což se v této cenové hladině těžko odpouští. Hlavní reproduktor ve spodním rámečku sice nehraje vyloženě špatně (i když dlouhodobý poslech s maximální hlasitostí bych nedoporučoval), ale stereo efekt zkrátka chybí.

Asi úplně všechny potěší přítomnost 3,5mm jacku, který se občas může hodit (pro sluchátka či externí mikrofon). Pokud preferujete poslech skrze bezdrátová sluchátka, jistě oceníte podporu kodeku LDAC.

Líbilo se nám 3,5mm jack

podpora kodeku LDAC

Nelíbilo se nám chybí stereo reproduktory

Výkon hardwaru: postačí na hry i aplikace

Dlouhé výdrži, o které se dozvíte v další kapitole, rozhodně napomáhá i energeticky efektivní procesor Snapdragon 690G s podporou 5G a 6 GB operační paměti. 128GB integrované úložiště (dostupných 108 GB) rovněž můžete hravě rozšířit o paměťovou kartu (až 1 TB).

Přestože telefon hrubým výkonem nijak neohromí a konkurence využívá často podstatně výkonnější hardware, nedělá mu problém hraní her ani multitasking. Na jemné zpomalení (které však mohlo být dílem softwaru) jsem narazil jen sporadicky, a to když jsem chtěl vyzkoušet režim dvou oken s různými aplikacemi, který díky poměru stran obrazovky 21:9 vcelku dává smysl.

Líbilo se nám podpora paměťových karet

dostatek výkonu

Výdrž baterie: nemá konkurenci

Notifikační dioda v displeji signalizuje také nabíjení, které je opravdu extrémně pomalé. V balení se sice nachází adaptér (což je v dnešní době pomalu malý zázrak), ale má výkon mizerných 7,5 W, takže nabíjení z 0 na 80 % zabere u 4 500mAh baterie dlouhých 135 minut, plné nabití pak něco málo přes tři hodiny.

Telefon naštěstí podporuje i vyšší nabíjecí výkon 30 W, každopádně je škoda, že do balení výrobce nepřibalil výkonnější adaptér. V případě, že vám jde však o co nejdelší životnost baterie a zařízení dáváte nabíjet výhradně přes noc, nemusí vás to trápit. Sony Xperia 10 III má také několik softwarových funkcí, jako je ochrana baterie či režim STAMINA.

V čem je naopak Xperia 10 III fantastická, to je výdrž. Na jedno nabití telefon zvládl více než 48 hodin používání, během kterých svítila obrazovka zhruba 7 hodin. Používal jsem navigaci Waze, YouTube, prohlížeč, emailové klienty, fotil i natáčel. Pokud je pro vás nejdůležitější výdrž a relativně kompaktní rozměry, nemá podle mě Xperia 10 III konkurenci. Bezdrátové nabíjení chybí, avšak v této cenové hladině stále není samozřejmostí.

Líbilo se nám excelentní výdrž

Nelíbilo se nám velmi pomalé nabíjení s dodávaným 7,5W adaptérem

Konektivita: kompletní

Z konektivity nechybí Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, GPS, GLONASS, Galileo, BDS nebo třeba NFC pro bezkontaktní platby a rychlé spárování. Samozřejmostí je rovněž podpora 5G sítí, kterou jsem s operátorem Vodafone běžně využíval.

Líbilo se nám vše potřebné

Fotoaparát: mohl by být lepší

Fotoaparáty jsou s výjimkou hlavního snímače s lepší světelností a menším ohniskem identické jako u Xperie 10 II. Pokud fotíte jen občas a fotovýbava pro vás nehraje zásadní roli, nebudete zklamaní. Za dobrého světla se dají hlavním snímačem vyfotit pěkně barevné snímky, které mají slušné množství detailů a nízkou úroveň šumu. Úplně špatně na tom není ani 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv s rozsahem 120 stupňů, který však bohužel postrádá autofocus. Nakonec je k dispozici 2× teleobjektiv bez optické stabilizace, který má bohužel značně jiné barevné podání. Barevností se liší i mezi hlavním a ultraširokoúhlým snímačem, ale právě u teleobjektivu je to nejviditelnější. Škoda, že si Sony nedalo více práce s tím barevnost napříč senzory sladit. Samotné přepínání jednotlivých fotoaparátů je navíc trochu otravné, protože je ve fotoaplikaci jen jedno tlačítko, kterým se musíte proklikat. Řešením je využitím kolébky pro ovládání hlasitosti, která může posloužit i jako spoušť.

Standardní senzor Trojnásobný teleobjektiv Širokoúhlý snímač Selfie snímač Světelnost objektivu f/1.8 f/2.4 f/2.2 f/2.0 Velikost snímače 1/2,8" 1/4,0" 1/4,0" 1/4,0" Ohnisková délka 27 mm 54 mm 16 mm 24 mm Rozsah objektivu ?° ?° 120° ?° Rozlišení 12 Mpx 8 Mpx 8 Mpx 8 Mpx

Jakmile se však dostanete do situace, kdy fotíte i jen trochu do protisvětla nebo zkrátka nemáte ideální světelné podmínky, plně se projeví špatně fungující nastavení expozice. Snímky jsou bohužel velmi často podexponované a nijak působivé není ani HDR.

Relativně často je tak obloha naprosto „přepálená“ a zbytek snímku zase velmi tmavý. Nijak zvlášť na mě nezapůsobil ani portrétní režim nebo mód Pro, který lze využívat jen u hlavního snímače. Selfie kamerkou je stále ten stejný 8Mpx snímač jako u spousty jiných Xperií, ale za dobrého světla dokáže vyfotit vcelku ucházející snímky. Video lze natáčet maximálně ve 4K při 30 FPS, a to pouze na hlavní kameru, ve Full HD pak i na teleobjektiv a ultraširokoúhlý objektiv. Kvalita videa není špatná a až na výjimky funguje vcelku slušně i přeostřování.

Abych jen nekritizoval, je možné, při troše štěstí a snahy, s Xperií 10 III vyfotit i pěkné snímky, ale uživatelům, kteří chtějí primárně fotografovat v různorodých světelných podmínkách bych doporučil se porozhlédnout jinde, a to i navzdory tomu, že fotovýbava působí vcelku univerzálně (hlavní snímač, teleobjektiv, ultraširokoúhlý objektiv) a výrobce neprosazoval žádné zbytečné 2Mpx snímače (což je rozhodně dobře).

Sony Xperia 10 III 4K 30 FPS

Sony Xperia 10 III 1080p 30 FPS

Sony Xperia 10 III 4K 30 FPS

Sony Xperia 10 III 1080p 30 FPS

Líbilo se nám slušná ostrost i množství detailů za dobrého světla

univerzální složení fotovýbavy

bez zbytečných snímačů typu 2Mpx makro

Nelíbilo se nám zásadní rozdíly v barevném podání jednotlivých snímačů

špatné nastavení expozice, slabší HDR

fotoaplikace má své mouchy

Software: klasika od Sony

V telefonu najdeme Android 11, který měl v době testování (červnu 2021) dubnové bezpečnostní záplaty. Samozřejmě nechybí několik vychytávek od Sony v podobě pohodlného otevření dvou oken aplikací na obrazovce či bočního výsuvného „šuplíčku“ s aplikacemi. Prostředí funguje v 99 % případů velmi svižně a líbí se mi, že výrobce nepoužívá žádnou těžkopádnou nadstavbu. Během prvotního nastavení mají rovněž uživatelé na výběr, jestli chtějí doinstalovat vybrané aplikace (typu Booking.com apod.), nebo mít zařízení v co „nejčistším“ stavu.

Líbilo se nám možnost rozhodnout o ne/instalaci aplikací při prvním spuštění

Zhodnocení

Pokud nesnášíte výřezy v displeji, preferujete praktickou kapacitní čtečku otisků prstů na boku a oceníte zvýšenou odolnost s dokonce dvojnásobnou certifikací v kompaktním těle, je v dané cenové třídě Xperia 10 III v podstatě jedinou volbou. Špičková je bezpochyby rovněž extrémně dlouhá výdrž na nabití, která je však částečně vykoupena velmi pomalým nabíjením. Smartphone bych naopak nedoporučil těm, kterým jde především o fotoaparát.

Přál bych si, aby výrazně lišící se barevné podání jednotlivých snímačů a špatné nastavení expozice v budoucnu opravila na toto zaměřená aktualizace, v tuto chvíli to však bude pro, byť jen trochu náročnější uživatele, nepříjemný problém. Za stejné peníze lze totiž pořídit i mnohem lépe fotící mobily, které nabídnou mnohdy i vyšší obnovovací frekvenci displeje či stereo reproduktory.

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz