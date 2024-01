Vivo X100 Pro přináší do vlajkové třídy nový čipset od MediaTeku, kvalitní fotovýbavu s rukopisem značky Zeiss, ale třeba také nadprůměrně velkou baterii se 120W nabíjením. Podařilo se čínskému výrobci namíchat koktejl vlastností a funkcí, kterým si získá srdce českých zákazníků?

Značka Vivo je známá nejen svou spolupráci s Zeiss, ale také širokou paletou smartphonů, jež mají oslovit co nejširší publikum. Na ty nejnáročnější pak cílí nejnovější vlajkový model Vivo X100 Pro, který ve zkratce sází na kombinaci skvělé fotovýbavy, špičkového výkonu, kvalitního displeje či rychlého nabíjení spolu s dlouhou výdrží. Podařilo se mu vše zmíněné proměnit v přednosti, jež osloví potenciální zákazníky?

Technické parametry Vivo X100 Pro Kompletní specifikace Konstrukce 164,1 × 75,3 × 8,9 mm , 225 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej AMOLED, 6,78" (2 800 × 1 260 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Chipset MediaTek Dimensity 9300 , CPU: 1×3,25 GHz + 4×2,85 GHz + 3×2 GHz Paměť RAM: 16 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 5 400 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost leden 2024, ?

Obsah balení: nevídaně obsáhlé

Ve větší krabičce najdeme kromě telefonu rovněž USB-C/USB-C kabel, 120W adaptér, nástroj na vytažení SIM, manuály a také silikonové ochranné pouzdro, což znamená, že nemusíte investovat žádné další peníze do příslušenství.

Líbilo se nám kompletní obsah balení

Konstrukční zpracování: elegantní konzervativec

Vivo X100 Pro je na českém trhu dodávané v jediném barevném provedení, což je na jednu stranu trochu škoda, neboť Vivo umí i odvážné a velmi povedené barevné kombinace, na stranu druhou se domnívám, že se většině zákazníků trefí do noty. Černá působí velmi elegantně a díky konzervativnímu vzhledu si ji mohou oblíbit třeba i starší uživatelé, kteří na sebe nechtějí příliš upozorňovat, zároveň však rozhodně nepůsobí nudně. Vivo vsadilo namísto v současnosti velmi populární veganské kůže (koženky) na skleněná záda s matným povrchem, jež však zároveň zdobí miniaturní „třpytky“. Výsledkem je povrch, který zejména na slunci vypadá velmi hezky, ale zároveň na něm nejsou patrné otisky, což jednoznačně chválím.

Osobně se mi velmi líbí také design fotomodulu. Kruhový tvar je symetrický a i díky němu se například telefon položený na stole během psaní na klávesnici nebude příliš houpat, všimnout si lze ale také decentního vroubkování podél tohoto kruhu. Líbivě podle mě vypadá rovněž modré logo Zeiss na černém pozadí, které slouží zároveň jako pěkný kontrastní prvek. V neposlední řadě podle mě designově vypadá velmi hezky i LED přisvícení umístěné vně zmíněného kruhu, jež obsahuje hned tři diody umístěné přímo pod skleněnými zády. Stran ochrany výrobce i tentokrát vsadil na ochranná skla výrobce Schott, s nímž spolupracoval také v minulosti a kromě toho slibuje zvýšenou odolnost dle IP68. Vivo X100 Pro tak v tomto ohledu splňuje veškeré požadavky na moderní vlajkové telefony, avšak nabídne i něco navíc.

Na horní straně si lze například všimnout infraportu, pomocí něhož lze ovládat například klimatizaci, televizi a další spotřebiče v domácnosti. Spodní stranu pak kromě USB-C a mřížky reproduktoru okupuje slot pro dvojici nanoSIM, k dispozici je přitom i eSIM, tudíž lze v telefonu nosit klidně tři SIM, avšak platí, že v jednu chvíli mohou být aktivní pouze dvě. Kovový rámeček pak jen dodává pocit prémiovosti, stejně jako velmi povedená haptická odezva. Telefon se rovněž příjemně drží a díky fotomodulu si jej lze zapřít o ukazováček.

Líbilo se nám líbivý design

slot pro dvě nanoSIM + eSIM

zvýšená odolnost dle IP68

praktický povrch zad

infraport jako bonus

Displej: budete si libovat

Zobrazovací panel Viva X100 Pro má na starost čínská společnost BOE, která pro tento model připravila LTPO obrazovku s maximální obnovovací frekvencí 120 Hz a působivým jasem až 3 000 nitů. Ačkoliv se jedná o úchvatnou hodnotu, nemusíte se obávat toho, že by vám obrazovka „vypálila“ oči, neboť dokáže dosáhnout takto vysokého jasu pouze v malém bodě při specifických podmínkách. Co však bude každého uživatele jistě zajímat, je fakt, že čitelnost je špičková za všech podmínek, které si lze jen představit. Na druhém spektru je pak minimální jas, s nímž jsem byl rovněž spokojen, neboť vás nebude displej zbytečně oslňovat například v zatemněném pokoji, když jdete spát.

Rovněž nastavení obrazovky jsou poměrně široká. Uživatel si tak může například zvolit, zda chce využívat plné rozlišení 2 800 × 1 260 pixelů, nebo raději sáhnout po úspornějším, avšak stále velmi vysokém rozlišení 2 400 × 1 080 pixelů. Pochopitelně výdrži napomáhá rovněž technologie LTPO, jež je schopná snížit u statického obsahu obnovovací frekvenci až na pouhý 1 Hz. Pochválit lze i příkladný adaptivní jas, který nezmatkuje a jednoduše funguje, jak má.

Samotná obrazovka má zaoblené okraje, což napomáhá používání gest. Trochu však zamrzí, že předinstalovaná ochranná fólie (za kterou jako takovou chválím) má poměrně ostré hrany, takže je možné, že si ji brzy sundáte. Čtečku otisků prstů pak musím pochválit i pokárat zároveň. Pochvalu si zaslouží za svižné reakce i spolehlivé přečtení prstu, pokárání za to, že se jedná pouze o optickou čtečku.

Líbilo se nám parádní 120Hz LTPO displej s nadprůměrně vysokým jasem

kvalitní čtečka otisků prstů

příjemné zaoblení pro pohodlné používání gest

Nelíbilo se nám navzdory povedené čtečce bychom rádi viděli ultrazvukovou verzi

Zvuk: stereo jedna radost

Vivo X100 Pro je osazeno dvojicí reproduktorů, které nezklamou ani náročnější posluchače, neboť si zachovávají parádní kvalitu i na nejvyšší hlasitost a nabídnou slušný prostorový efekt. Oproti některým konkurentům bych ocenil snad jen o špetku silnější basy, ale ani tak mi nezbývá, než reproduktory tohoto smartphonu pochválit.

Líbilo se nám kvalitní stereo reproduktory

Výkon hardwaru: MediaTek nezklamal

Vlajkový model značky Vivo je osazen čipsetem Dimensity 9300, který vyrábí TSMC a v současnosti se jedná o nejvýkonnější čipovou sadu z dílny MediaTeku, jež má konkurovat Snapdragonu 8 Gen 3. Zřejmě vás tak nepřekvapí, že na běžné používání, hraní her, natáčení videa ve vysokém rozlišení a podobné aktivity je výkon více než dostačující. Vivo X100 Pro jsem si rovněž několikrát otestoval pomocí benchmarků v aplikaci 3DMark, a to s nejnovějším softwarem (14.0.13.4.W30), který u provádění těchto testů rovněž hraje roli. Ačkoliv jsem se snažil Vivu „zavařit“, jak jen to bylo možné, telefon zůstával i po opakovaném běhu náročných benchmarků pouze mírně teplejší, nijak se nezpomaloval ani nejevil žádné jiné potíže s chlazením apod. Výsledky testů s grafy přiložené níže ostatně mluví za sebe.

V neposlední řadě si zaslouží novinka velkou pochvalu za nasazení nadstandardně velikého 512GB úložiště typu UFS 4.0 či štědrých 16 GB RAM LPDDR5X. Bezpochyby se tak jedná s ohledem na cenu o jeden z nejlépe hardwarově vybavených smartphonů na českém trhu.

Líbilo se nám špičkový výkon

štědrá RAM i úložiště

Výdrž baterie: 5 400 mAh a 120W nabíjení

Vivo X100 Pro vás v oblasti baterie a nabíjení překvapí hned dvakrát, neboť disponuje velmi výkonným 120W FlashCharge nabíjením, ale také obří 5 400mAh baterií. V přiložených grafech si pak můžete prohlédnout, že nabití plně vybitého telefonu na 70 % je otázkou pouhých 15 minut, zatímco nabití do 100 % trvá jen o 10 minut déle. Dodávaný 120W adaptér lze navíc uplatnit i jinde, neboť disponuje technologií PPS a i Power Delivery.

Také lze softwarově omezit nabíjecí výkon pro dosažení delší životnosti baterie, jejíž maximální kapacitu si lze rovněž okamžitě zobrazit. Stran výdrže pak zřejmě není překvapením, že obří 5 400mAh baterie v kombinaci s úsporným čipsetem zvládne na jedno nabití s přehledem dva dny používání a v klidnějším režimu i o něco déle. Vivo X100 Pro si tak zaslouží velkou pochvalu, neboť takto velká baterie v kombinaci s takto výkonným nabíjením dnes rozhodně není standardem. Naprostou samozřejmostí je pak podpora bezdrátového nabíjení výkonem 50 W i reverzní bezdrátové alternativy o nespecifikovaném výkonu.

Líbilo se nám velmi dlouhá výdrž na nabití

extrémně rychlé nabíjení

podpora bezdrátového nabíjení

Konektivita: 5G k vaším službám

V oblasti konektivity podporuje Vivo X100 Pro 5G na všech SIM kartách, stejně tak neschází NFC, Bluetooth 5.4 či moderní Wi-Fi 7 představené teprve nedávno.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: spolupráce s Zeiss se opět vyplatila

Vivo X100 Pro, si stejně jako předchůdci, zakládá na spolupráci se značkou Zeiss, která se specializuje na optické komponenty. Výsledkem této spolupráce mezi Zeiss a Vivem je pak soubor čoček se speciálním krytím, jež mají redukovat odlesky a různé nežádoucí světelné artefakty, ale také několik spíše softwarových vychytávek, jako jsou třeba ikonické portrétní režimy Zeiss. Ultimátním cílem je uživatelům přinést kvalitní a líbivé fotografie, které působí zároveň trochu „syrově“, což znamená, že nejsou uměle přikrášleny, což je mnohdy na škodu.

Hlavní snímač 4,3× teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 50 Mpx 50 Mpx 32 Mpx Světelnost objektivu f/1.75 f/2.5 f/2.0 f/2.0 Označení snímače Sony IMX989 OmniVision OV64B Samsung JN1 ? Ohnisková vzdálenost/rozsah záběru 23 mm 100 mm 15 mm (119˚) 20 mm Velikost senzoru typ 1" 1/2,51" 1/2,76" ?" Velikost pixelu 1,6 µm 0,7 µm 0,64 µm 0,8 µm Druh ostření Dual Pixel PDAF, Laser AF PDAF AF fixní Stabilizace OIS OIS - -

Že se nejedná o pouhou marketingovou spolupráci, to vám bude jasné již po pořízení několika prvních snímků a jejich následnému zkoumání na monitoru počítače, kdy si lze všimnout, že si telefon skutečně vede velmi obstojně i ve zhoršených světelných podmínkách a výsledné snímky zkrátka vypadají parádně. Osobně se mi velmi líbí barevný režim „Zeiss Přirozený“ (k dispozici je rovněž „Živý“ a „Texturovaný“), díky němuž mají záběry optimální barevnost, která zaujme, ale není přehnaně saturovaná. Líbivých barev, které odpovídají zachycenému záběru, bylo, mimo jiné, dosaženo díky apochromatické čočce od Zeiss. Rovněž samotná fotoaplikace je velmi pěkně zpracovaná, velmi responzivní a uživateli dává okamžitý přístup k těm nejdůležitějším funkcím.

Přepínač mezi jednotlivými fotoaparáty a různými úrovněmi zoomu funguje rovněž velmi svižně a osobně mě překvapilo, že i maximální 100× zoom vypadá často mnohem lépe, než bych původně čekal. Jinými slovy může být v některých případech vcelku dobře použitelný. Pochopitelně snímky z hlavního snímače typu 1" od Sony jsou pak jednoduše famózní a nelze jim snad ani nic vytknout, neboť mají obrovské množství detailů, nejsou zbytečně digitálně doostřované a působí tak nějak přirozeně i díky správně nastavené expozici. Chválit mohu také ultraširokoúhlý objektiv s AF, ovšem speciální pochvalu si zaslouží 4,3× zoom se schopností ostřit již od 18 centimetrů, který tak efektivně zastane i funkci makro snímače. Makro záběry přitom vypadají fantasticky, stejně jako portrétní snímky. U zvířat si lze sice všimnout, že práce s oddělením srsti od pozadí není dokonalá, ovšem to je zrovna disciplína, kterou snad nezvládá žádný telefon tak, jak bych si představoval.

Z dalších vlastností mohu vypíchnout rovněž povedený noční režim, který je tak akorát prosvícený a plný detailů. Rovněž video stojí za pochvalu (k dispozici je dokonce až 8K se 30 FPS), pouze selfie kamerka v tomto ohledu zklamala, neboť zvládá jen Full HD. Vivo X100 Pro na čínském trhu však obdrželo aktualizaci, která přinesla možnost natáček 4K i na čelní kamerku, tudíž se možná dočkáme také u nás.

Vivo X100 Pro Full HD 30 FPS režim Ultrastabilizace

Vivo X100 Pro Full HD 60 FPS selfie

Vivo X100 Pro 8K 30 FPS

Vivo X100 Pro 4K 60 FPS

Vivo X100 Pro 4K 60 FPS

Líbilo se nám kvalitní optika Zeiss

vysoká kvalita snímků

velmi povedený makro režim

noční režim

Nelíbilo se nám selfie video pouze ve Full HD (alespoň zatím)

Software: lepší s každou aktualizací

Vivo X100 Pro během testování obdrželo několik aktualizací, které vylepšovaly stabilitu systému, kvalitu fotografií a další atributy. Na konci ledna jsou v zařízení aktuální lednové bezpečnostní záplaty i nejnovější Android 14. Výrobce však slibuje pouze tři velké aktualizace systému a 3 roky softwarové podpory, což není špatné, nicméně si přiznejme, že mnozí konkurenti jsou na tom již o dost lépe. V segmentu vlajkových telefonů tak bohužel zůstává X100 Pro za konkurencí. Chod telefonu, resp. použité nadstavby, je nicméně zcela příkladný a k dispozici je i široká nabídka doprovodných aplikací od výrobce, které lze však v případě nezájmu smazat.

Líbilo se nám svižný chod

Nelíbilo se nám kratší softwarová podpora v podobě 3 let

Zhodnocení

Vivo X100 Pro je velmi povedenou vlajkovou lodí, která vám navíc díky přívětivé ceně neudělá díru do kapsy. Vyzdvihnout lze skutečně špičkovou fotovýbavu, kvalitní displej, parádní výdrž i extrémně rychlé nabíjení. Nedostatky jsou spíše menší. Kromě malé výtky za to, že Vivo ani do tohoto modelu nevrátilo ultrazvukovou čtečku otisků prstů z X80 Pro, se jedná o schopnost natáčet pouze Full HD video na selfie (což se však může změnit s příchodem aktualizace, jako tomu bylo na čínském trhu) či délku softwarové podpory, která se nevyrovná těm nejlepším na trhu a odpovídá spíše segmentu střední třídy. Přesto mohu pořízení Viva X100 Pro vřele doporučit každému, kdo hledá skvěle vybavený vlajkový telefon za rozumné peníze.

Konkurence

Velmi schopným konkurentem je Google Pixel 8 Pro, který však s 512GB úložištěm vychází o dost dráž a nabíjí se podstatně pomaleji. Výhodou je garantovaná 7letá softwarová podpora, pestřejší nabídka barevných provedení či technologie UWB, kterou lze využít například pro odemykání vybraných vozů.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Google Pixel 8 Pro 512 GB Rozměry 162,6 × 76,5 × 8,8 mm , 213 g Displej OLED, 6,7" (2 992 × 1 344 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 410 px, 60 FPS Procesor Google Tensor G3 , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 5 050 mAh

Alternativou může být rovněž Samsung Galaxy S24 Ultra s integrovaným perem S Pen a velmi praktickým novým ochranným sklem Corning Gorilla Glass Armor, které výrazně redukuje odlesky. Za zmínku stojí rovněž kvalitní fotovýbavy, dlouhá 7letá softwarová podpora či ultrazvuková čtečka otisků prstů.

Přejít do katalogu Samsung Galaxy S24 Ultra 512 GB Rozměry 162,3 × 79 × 8,6 mm , 232 g Displej AMOLED, 6,8" (3 120 × 1 440 px) Fotoaparát 200 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Snapdragon 8 Gen3 for Galaxy , + ?×2,8 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh

Vivu X100 Pro může konkurovat také (o dost dražší, jako zbylí dva konkurenti) iPhone 15 Pro s titanovým rámečkem, pětinásobným teleobjektivem, pokročilým biometrickým rozpoznáváním obličeje Face ID a propracovaným ekosystémem Apple.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple iPhone 15 Pro Max 1 TB Rozměry 159,9 × 76,7 × 8,3 mm , 221 g Displej OLED, 6,7" (2 796 × 1 290 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Apple A17 Pro , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 1 000 GB , ne Akumulátor 4 441 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz