Do segmentu chytrých přívěsků dostupných na našem trhu nově vstoupil také operátor Vodafone. Jak se povedl GPS lokátor Curb, který se kromě Wi-Fi a Bluetooth chlubí také mobilními daty?

Pokud se vám často stává, že ztrácíte věci, zapomínáte batoh či kabelku po kavárnách nebo jen chcete mít kontrolu nad tím, kde se pohybuje váš čtyřnohý kamarád, jistě vám nebudou cizí chytré přívěsky či trackery. Na trhu je například Apple AirTag, Samsung Galaxy Tag, chytré přívěsky výrobce Tile a nově také Vodafone Curb. Jak se tato chytrá „klíčenka“ používá a co všechno umí?

Obsah balení: vše důležité najdete v balení

V líbivě zpracované krabičce najdete kromě přívěsku samotného rovněž proprietární nabíjecí kabel s magnetickým zakončením na jedné straně a USB-A na straně druhé. Neschází dokonce ani robustní kroužek na klíče. Vodafone rovněž nabízí adaptér Pet Clip pro umístění přívěsku na psí obojek, ten si však musíte dokoupit samostatně.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Nelíbilo se nám v balení by potěšil také Pet Clip

Konstrukce: malý, ale odolný

Vodafone Curb je velmi kompaktní chytrý přívěsek, který má velké množství využití a na rozdíl od většiny konkurence podporuje kromě Bluetooth také Wi-Fi, GPS i mobilní datovou konektivitu. To vše se nachází v 30 gramů těžkém lokátoru, který je schopný na povel vydat zvukový signál a disponuje zvýšenou odolností IP67, což jej předurčuje i ke sledování polohy čtyřnohých mazlíčků. A jelikož je podle mě právě tento způsob používání nejvíc náročný z hlediska odolnosti, výdrže baterie i sledování polohy v reálném čase, rozhodl jsem se jej otestovat na velmi aktivní fence huskyho.

Co se ovládacích prvků týče, nachází se na přívěsku dohromady tři tlačítka, z nichž jedno z nich zůstává skryté pod silikonovou objímkou, kterou je možné sundat. Jedná se o tlačítko pro restart přívěsku. Zbylá dvě jsou dostupná i se silikonovým kroužkem a jedná se o tlačítko pro zapnutí/párování a tlačítko pro aktivaci trackování v reálném čase. Na straně s logem Vodafonu pak najdeme magnetické piny, na protější straně (kromě tlačítka) i trojici diod, které upozorní na nízký stav baterie či již zmíněné sledování polohy v reálném čase. Ačkoliv výrobce tento režim označuje jako „trasování v reálném čase“, aktualizují se informace o poloze každých pět sekund. O doslovné sledování v reálném čase se tedy tak úplně nejedná, na druhou stranu si nedokážu představit situaci, kdy bych sledoval natolik rychle se pohybující objekt (s přívěskem), že by mi pětisekundová prodleva dělala problém.

Líbilo se nám zvýšená odolnost IP67

nízká hmotnost

Spárování přívěsku: otázka chvilky

Jako u ostatních přívěsků je nejprve potřeba Curb spárovat, s čímž se pojí i jeden důležitý fakt, že kromě pořizovací ceny samotného přívěsku musíte počítat i s měsíčním poplatkem (za datovou konektivitu). Oproti přívěskům od Applu či Samsungu se tak nejedná o jednorázovou investici, GPS a mobilní konektivitu na druhou stranu ani jeden ze zmíněných nepodporuje a 69 Kč měsíčně je v podstatě ekvivalent ceny jedné kávy, takže se o žádnou horentní sumu nejedná.

Samotné spárování pak probíhá v aplikaci Vodafone Smart, kde si pod vašim telefonním číslem aktivujete speciální balíček pro přívěsek Curb, poté dojde k spárování mezi telefonem a přívěskem a Curb můžete začít používat. Za fixní měsíční poplatek navíc může přívěsek Curb sledovat celkem až devět uživatelů, kteří ani nemusí být pod operátorem Vodafone, což je rozhodně výhoda.

Líbilo se nám možnost udělit přístup celkem až 9 uživatelům

jednoduché spárování

Zkušenosti z používání: na psa i klíče

Pokud se nacházíte v prostředí, kde musíte mít psa (na kterém jsem přívěsek testoval) neustále na vodítku, může vám Curb dodat pocit bezpečí pro případ, že by utekl. Klasická psí známka s telefonním číslem je sice „standard“, ale ne vždy se chcete spoléhat na to, že se někdo ozve, respektive, že se váš pes nechá dobrovolně odchytit. V případě, že chodíte na procházky do lesa, na pole nebo zkrátka někam, kde psa běžně pouštíte a ten nemá problém se od vás vzdálit i na větší vzdálenost, vám může Curb pomoci získat představu o tom, kde se váš pes nachází, i když jej nemáte na dohled a je od vás v rámci „průzkumu terénu“ vzdálen. Zafixování polohy GPS občas chvíli trvá, ale obecně vzato je GPS relativně přesná a nechybí ani možnost si prohlédnout historii míst, kde se přívěsek nacházel.

Curb má přitom několik režimů pravidelnosti aktualizace polohy a samozřejmě platí, že čím častěji se bude poloha přívěsku aktualizovat, tím kratší bude výdrž. Zapnout si můžete i již zmíněný režim trasování v reálném čase (viz výše), který se automaticky vypne po 15 minutách. Za profesionální náhradu psích trackerů tedy Curb rozhodně považovat nelze, ty však zpravidla stojí také podstatně víc peněz.

V aplikaci rovněž vidíte seznam míst, kde Curb byl. Pokud máte opravdu velkou zahradu a psa, který rád utíká, můžete si aktivovat i zónu, po jejímž překročení (přívěsku) obdržíte upozornění. Samozřejmě můžete Curb využívat nejen ke sledování psa, ale klidně i polohy vašeho vozu, batohu nebo jej třeba připnout k aktovce dítěte.

Líbilo se nám relativně přesná GPS

historie míst, kde se přívěsek nacházel

možnost vytvoření sledované zóny (ohradníku)

Výdrž a nabíjení: integrovaná baterie má svá specifika

Oproti většině chytrých přívěsků, které mají obvykle uživatelsky vyměnitelnou baterii, disponuje Curb integrovaným článkem. To sice znamená, že nemusíte řešit dokupování baterií, ale zároveň budete po několika letech používání zařízení pravděpodobně moci vyhodit kvůli snížení kapacity baterie. A výdrž, pokud byste se rozhodli používat Curb pro účely trackování psa stejně jako já, není úplně silnou stránkou tohoto přívěsku. V mrazivých teplotách jsem Curb preventivně připojil k magnetické nabíječce po každé (zhruba jednohodinové) vycházce, kdy jsem měl alespoň jednou aktivované trasování polohy v reálném čase (tj. po pěti sekundách). Pokles stavu baterie činil klidně i 40 %. V letních teplotách by však měl být úbytek logicky menší.

Nijak zvlášť spolehlivý bohužel během testování nebyl ani ukazatel stavu baterie. Během krátkého časového úseku aplikace jednou ukazuje stav nabití 80 %, po chvíli 60 % a za minutu 50 %. O pět minut později zobrazuje přívěsek zase 70% stav baterie. Pravděpodobně se však jedná o softwarový nedostatek, který může být vyřešen aktualizací.

Pokud budete Curb používat například pro sledování polohy auta, nemusíte výdrž řešit zase až tak často, ale v nejlepším případě budete stejně muset alespoň jednou za týden nabíjet (pravděpodobně však častěji).

Líbilo se nám není potřeba dokupovat baterie

Nelíbilo se nám baterie se postupem času degraduje

na ukazatel nabití baterie se nelze spolehnout

výdrž neoslní

Zhodnocení

Vodafone Curb je podle mě vcelku povedený chytrý přívěsek, který zaujme především mobilní datovou konektivitou i GPS. Pořizovací cena ani měsíční poplatek přitom nejsou nijak vysoké a potěší i zvýšená odolnost IP67. Před nákupem bych pouze doporučoval dobře zvážit, zda vás nebude omezovat výdrž na nabití, která by mohla být určitě lepší, a také životnost přívěsku jako takového z důvodu integrované baterie.

Foto: Vodafone; Petr Vojtěch, mobilenet.cz