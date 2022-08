Spoluzakladatel OnePlus láká na ohebný telefon, prozatím ale odhalil jen pant

Spoluzakladatel OnePlus a v současnosti rovněž CPO značky Oppo na Twitteru zveřejnil dva snímky součástky důležité pro ohebné telefony – pantu. Peta Lau tak dost možná naznačuje brzké oznámení prvního ohebného smartphonu OnePlus, ostatně vzhledem k propojení zmíněných značek a sdílenému centru pro výzkum a vývoj by to nebylo žádné překvapení. Je tak i dost pravděpodobné, že první ohebné OnePlus bude silně připomínat Oppo Find N, které jsme si mohli na pár dní vyzkoušet.

What do you think this is? 😉 pic.twitter.com/vrT2pzQ7jX