Kompletní unboxing Nothing Phonu (1) a veškerého dokoupitelného příslušenství

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Kromě našich prvních dojmů na extravagantní Nothing Phone (1) vám přinášíme také video s kompletním unboxingem nejen obsahu balení samotného telefonu, ale rovněž dokoupitelného adaptéru a ochranného pouzdra. Co přesně najdete uvnitř a jakým způsobem je vše zabaleno? To zjistíte v přiloženém videu.

UNBOXING: Nothing Phone (1) má stylové environmentální balení