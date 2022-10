Nokia X30 5G je v současnosti nejlépe vybaveným smartphonem finské značky, který však není regulérní vlajkovou lodí, nýbrž zástupcem střední třídy s relativně přívětivou cenou. Odráží se prodejní cena adekvátně ve výbavě? A čím vlastně dokáže novinka zaujmout? Na to odpovím na řádcích níže.

90Hz AMOLED displej, hliníkový rámeček, odolnost dle certifikace IP67 i na střední třídu nadprůměrná softwarová výbava, to je Nokia X30 5G. Jak se telefon osvědčil během několikatýdenního používání?

Nokia X30 5G – videorecenze

Technické parametry Nokia X30 5G Kompletní specifikace Konstrukce 158,9 × 73,9 × 8 mm , 185 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP67 Displej AMOLED, 6,43" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 695 , CPU: 2×2,2 GHz + 6×1,7 GHz , GPU: Adreno 619 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ? Datové funkce 5G: ano , LTE: 150 / 50 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 4 200 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost říjen 2022, 12 999 Kč

Obsah balení: jak jinak než environmentální

Podobně jako samotný telefon (viz další kapitola) je i krabička vyrobená z recyklovaného papíru a příliš mnoho neobsahuje. Uvnitř tak kromě telefonu najdeme již jen USB-C/USB-C kabel a štos papírových manuálů, jejichž množství by bylo jistě vhodné zredukovat, i když jsou vyžadovány předpisy.

Líbilo se nám menší balení

Konstrukční zpracování: kovové rámečky a zvýšená odolnost

Nokia X30 5G je na našem trhu dostupná ve dvou barevných provedeních s označením „Ledově bílá“ a „Oblačně modrá“. V obou případech se mohou zákazníci těšit na pěkně zpracovaný hliníkový rámeček, ovšem z jednoho kusu (recyklovaného) hliníku je vyroben i samotný fotomodul, což je velmi povedený designový detail.

Z praktického hlediska lze navíc pochválit i samotný tvar fotomodulu a napojení na záda, jež jsou vyrobena z 65 % z recyklovaného plastu, díky němuž odpadá nutnost věčně otírat prach. Velmi spokojen jsem také s tím, jak zařízení padne do dlaně, problém není ani dosažitelnost fyzických tlačítek. Dole pak najdeme slot pro dvojici nanoSIM, jež doplňuje i možnost instalace eSIM.

Kromě hodnotných hliníkových rámečků a fotomodulu je jednoznačnou předností mobilu také vysoká certifikace zvýšené odolnosti IP67. Tu má v dané cenové kategorii pouze hrstka zařízení. Z těch novějších se jedná především o Samsung Galaxy A53, Sony Xperii 10 IV a iPhone SE (2022), které lze tak minimálně v tomto ohledu považovat za konkurenci, viz příslušná kapitola.

Líbilo se nám zvýšená odolnost IP67

dobře padne do dlaně

povedený design

odolnější kovové rámečky

recyklované materiály

Displej: povedený AMOLED s menší výtkou

Nokia X30 je osazena 6,43palcovým AMOLED displejem s Full HD+ rozlišením, který podporuje až 90Hz obnovovací frekvenci. V nastavení si lze určit, zda chcete ponechat základních 60 Hz, případně nechat změnu frekvence na telefonu, který ji tak bude adaptivně upravovat až na 90 Hz. Někdo by mohl namítnout, že 90 Hz je málo, stále si však stojím za tím, že i 90Hz displej je pro každého, kdo přechází z 60 Hz, významný upgrade a pro ty, kteří by náhodou byli zvyklí na 120 Hz, nepředstavuje 90 Hz žádnou extrémní újmu v oblasti vizuálního zážitku.

Vytknout lze spíše použitou čtečku otisků prstů optického typu, která vyžaduje mírně delší přidržení prstu, jinak nemusí dojít k odemknutí. To je lidově řečeno občas trochu otrava, neboť se kvůli tomu někdy stane, že držíte prst na čtečce, domníváte se, že se telefon odemkne, ale nestane se tak. Spolehlivost/rychlost čtečky tak nepatří mezi nejsilnější stránky.

Displej chrání prémiové Gorilla Glass Victus.

Potěší však nasazení prémiového ochranného skla Gorilla Glass Victus, které běžně vídáme spíše u vlajkových lodí, a také dostatečný maximální jas i nízký jas minimální. Výtku však bohužel musím směřovat k automatické regulaci jasu, která mě občas rovněž zlobila a nefungovala ideálně. Například v temném pokoji se po rozsvícení automatický jas často nezměnil, takže jsem jej stejně musel regulovat manuálně. Snad se jedná pouze o softwarový nedostatek, který bude později odstraněn a čistě teoreticky se třeba zrychlí i odezva čtečky, i když v tomto případě si příliš vysoké naděje nedělám.

Líbilo se nám 90Hz AMOLED

sklo Gorilla Glass Victus

dostatečný maximální jas

Nelíbilo se nám čtečka vydržuje delší přidržení prstu

automatická regulace jasu

Zvuk: proč jen jeden?

U 90Hz obnovovací frekvence displeje lze ještě přimhouřit oko, co je však jednoznačným zklamáním, je nasazení pouze jednoho hlasitého reproduktoru. Ten navíc kvalitou nijak neexceluje, při nejvyšší hlasitosti mírně tahá za uši a zvuk z něj je spíše plochý bez (náznaků) basů. Problém jsem neměl alespoň s kvalitou zvuku u telefonních hovorů, kde jsem protistranu slyšel čistě stejně jako i ona mě.

Nelíbilo se nám pouze jeden hlasitý reproduktor s nijak oslňující kvalitou

Výkon hardwaru: sázka na jistotu?

Výrobce osadil novinku 8 GB RAM a až 256GB úložištěm, které ospravedlňuje i absenci slotu pro paměťové karty. Co by však někoho mohlo zamrzet, to je nasazení procesoru Snapdragon 695, který výkonově zaostává za (v dané cenové třídě poměrně oblíbeným) Snapdragonem 778G a neumožňuje ani záznam 4K videa. Volba je na druhou stranu výtečná z hlediska výdrže telefonu, viz další kapitola, a samozřejmě i kvůli (v podstatě neexistujícímu) zahřívání. Použitý čipset má rovněž zajištěnu potřebnou podporu ze strany Qualcommu, s nímž HMD Global spolupracuje – může tak garantovat stanovenou softwarovou podporu. V neposlední řadě jej využívá třeba i obdobně drahá Xperia 10 IV, kde se rovněž osvědčil.

Během používání telefonu jsem tak nezaznamenal žádné záseky, zpomalené animace, nic podobného. Vše fungovalo tak, jak by mělo. V tomto ohledu tedy nelze Nokii X30 cokoliv vytknout.

Líbilo se nám svižný chod

256GB úložiště

Nelíbilo se nám v dané cenové třídě by mohl být nasazen výkonnější čipset

Výdrž baterie: až dvoudenní

Navzdory vcelku průměrným rozměrům a hmotnosti zařízení (185 gramů) lze tvrdit, že Nokia X30 nemá ani průměrnou kapacitu baterie. Pomineme-li iPhone SE (2022), pohybuje se totiž v dnešní době u mnoha smartphonů podobných rozměrů (a ceny) kapacita v průměru okolo 4 500 mAh. Zde je o něco menší, a to konkrétně 4 200 mAh, naštěstí to však příliš nevadí, neboť je výdrž i tak skvělá. Standardně jsem zvládl necelého 1,5 dne na plné nabití, což je velmi pěkný výsledek, a pravděpodobně bych s trochou snahy mohl nabíjet i jen jednou za dva dny. Tak fenomenální výdrž jako Xperia 10 IV tedy Nokia X30 nemá, přesto si však dovolím tvrdit, že se řadí (i kvůli použitému čipsetu) k jedněm z telefonů s nadprůměrnou výdrží na nabití.

Nabíjení probíhá pouze drátově maximálním výkonem 33 W. Takto výkonný adaptér kompatibilní s Nokií jsem bohužel neměl během testování k dispozici, tudíž jsem nemohl ověřit, za jak dlouho dojde k nabití. Bezdrátové nabíjení bohužel zařízení nepodporuje, což mu nelze vyčítat, ovšem je pravda, že by to telefonu dodalo zajímavou konkurenční výhodu. Takový Nothing Phone (1), levnější Motorola Edge 30 Neo či dokonce T Phone Pro totiž bezdrátové nabíjení nabídnou.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

Nelíbilo se nám bezdrátové nabíjení by přišlo vhod

Konektivita: oč si jen řeknete

Konektivita nepředstavuje problém, mobil je totiž vybaven NFC, Bluetooth 5.1 i navigačními systémy GPS, GLONASS, BDS či Galileo. K dispozici je také Wi-Fi 6 a samozřejmě 5G.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Fotoaparát: 50 megapixelů s OIS v hlavní roli

Nokia prezentuje model X30 jako „chytrý telefon s kamerou OIS“ a zároveň doposud jejich nejlepší smartphone s technologií PureView. Z další výbavy zaujme například i nasazení sklíčka Corning Gorilla Glass DX+ na čočkách snímačů, jež má propouštět 98 % světla. Hardwarové specifikace je možné si prohlédnout v přiložené tabulce.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Čelní kamerka Rozlišení 50 Mpx 13 Mpx 16 Mpx Světelnost objektivu f/1.8 f/2.4 f/2.4 Velikost snímače 1/1,56" 1/3,06" 1/3,06" Ohnisko/rozsah ?mm 123˚ ?mm Velikost pixelů 1,0 µm ? µm 1,0 µm Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Typ ostření PDAF fixní ostření fixní ostření

Fotografie pořízené na hlavní snímač vypadají na první pohled velmi povedeně – mají pěkné barevné podání s teplejším nádechem do žluta, jsou správně zaostřené a mají dobře nastavenou expozici. Při detailnějším pohledu však lze zaznamenat větší množství šumu i hůře fungující HDR. Na některých snímcích je pak zvláště při aktivaci HDR patrné, jak si telefon neumí poradit s ostrým sluncem dopadajícím na budovy v pozadí, kde dochází ke slívání všech detailů. Místy jsou navíc patrné i světelné artefakty. Ultraširokoúhlý objektiv má pak nádech spíše do modra a chlubí se slušným rozsahem záběru i množstvím detailů. Škoda, že nemá automatické ostření, které by umožňovalo jej využít také jako makro. Selfie kamerka pak plně postačí na rychlé momentky, snímky z ní jsou však pouze průměrné. Slušnou kvalitu (včetně záznamu zvuku) můžete očekávat i v oblasti videa, i když to je limitováno na možnost natáčet maximálně ve Full HD s 60 FPS.

Za zmínku stojí také noční režim, který doporučuji používat, neboť kvalitu pořízených snímků skutečně zlepší (oproti automatice), vykreslí lépe obrysy předmětů i detailů na snímku, které zároveň mají věrnější barevné podání. K dispozici je také režim Kino podporující pouze režim natáčení na šířku s 24 FPS, datovým tokem 20 Mbps či 50 Mbps, rozlišením 1 920 na 822 pixelů (tedy 21:9) a podporou H-Log. Dále je k dispozici časosběrný režim, duální režim natáčení na čelní i zadní kameru či režim Pro s možností nastavení hodnoty ISO, expozice, vyvážení bílé, zaostření s možností fotit i do formátu RAW. Je zajímavé, kolik možností v oblasti fotoaparátu Nokia X30 má, v tomto ohledu je to až obdivuhodné vzhledem k nasazení Snapdragonu 695.

Nokia X30 1080p 60 FPS

Líbilo se nám dostatečně kvalitní hlavní snímač s OIS

slušný noční režim

režim Kino a další

Nelíbilo se nám slabší HDR

místy větší množství šumu

pouze Full HD video

Software: solidní nabídka

Telefon dorazil s Androidem 12, který je takřka čistou verzí s několika málo vychytávkami od výrobce. V době testování (říjnu) mělo zařízení již říjnové bezpečnostní záplaty, což bohužel není standardem ani u podstatně dražších smartphonů. Nadstandardní je rovněž příslib tří let softwarové podpory včetně tří velkých aktualizací systému a měsíčních bezpečnostních záplat. Samsung Galaxy A53 je na tom z hlediska délky podpory ještě o něco lépe, ovšem například garance měsíční frekvence bezpečnostních záplat se u něj nedočkáte.

Líbilo se nám nadstandardně dlouhá podpora

měsíční bezpečnostní záplaty

Zhodnocení

Nokia X30 není v dané cenové třídě nejlépe vybavený smartphone – nemá nejdelší výdrž na nabití, nejvyšší výkon, nejlepší displej ani nejpropracovanější fotovýbavu. Navzdory tomu se však podle mě v záplavě konkurence tento model rozhodně neztratí, neboť představuje pěkně vyvážený mix funkcí (hardwaru i softwaru) v povedeném designovém balení s vysokou odolností a dlouhou výdrží, navíc zaštítěný oblíbenou značkou Nokia. To bude mnoha zákazníkům naprosto stačit ke spokojenosti. Po delší době se navíc jedná o první smartphone Nokia, o jehož nákupu bych klidně i sám osobně uvažoval, s klidným svědomím jej tak mohu doporučit.

Konkurence

Samsung Galaxy A53 je oproti Nokii o pár tisíc korun levnější, má 120Hz displej i stereo reproduktory. Nokia X30 se však může pochlubit garancí měsíčních bezpečnostních záplat (po dobu 3 let) a podle mého názoru i o něco povedenějším designem.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy A53 5G 256+8 GB Rozměry 159,6 × 74,8 × 8,1 mm , 189 g Displej Super AMOLED, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Samsung Exynos 1280 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh Kč

Nothing Phone (1) je designově výraznější než Nokia X30 a také mu neschází podpora bezdrátového nabíjení. Disponuje však pouze odolností IP52.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Nothing Phone (1) 256+12 GB Rozměry 159,2 × 75,8 × 8,3 mm , 193,5 g Displej OLED, 6,55" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 778G+ , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 500 mAh

Sony Xperia 10 IV má fenomenální výdrž na nabití i kompaktní rozměry a velmi nízkou hmotnost. Navíc se chlubí displejem bez průstřelů, 3,5mm jackem + podporou paměťových karet.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Sony Xperia 10 IV Rozměry 153 × 67 × 8,3 mm , 161 g Displej OLED, 6" (2 520 × 1 080 px) Fotoaparát Procesor Qualcomm Snapdragon 695 , 2×2,2 GHz + 6×1,7 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh Kč

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz