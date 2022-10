Prosadit se ve střední třídě bylo vždy těžké, ale Nokia to rozhodně nechce vzdávat. Pro závěr letošního roku si připravila zajímavý model G60, který se prezentuje slušným 120Hz displejem, procesorem Snapdragon 695 či 50megapixelovým fotoaparátem. Cena ale bohužel není nejnižší.

Nokia G60 má reprezentovat poctivý model střední třídy a snahu výrobci rozhodně nelze upřít. Telefon má výbavu, která hravě uspokojí i mírně náročnější uživatele. Nalákat může navíc ekologicky smýšlející skupinu, stejně tak ty, kteří hledají mobil bez zbytečných aplikací navíc a ocení, že budou po dobu tří let získávat aktualizace systému. Na českém trhu se však nová Nokia nabízí za zhruba 8,5 tisíc korun, a to věru není málo.

Technické parametry Nokia G60 Kompletní specifikace Konstrukce 166 × 75,9 × 8,6 mm , 190 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP52 Displej TFT IPS, 6,58" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 695 , CPU: 2×2,2 GHz + 6×1,7 GHz , GPU: Adreno 619 Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ano , LTE: 150 / 50 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost září 2022, Kč

Obsah balení: nabíječka nechybí

Tentokrát se výrobce opět vydal ekologickou cestou a v základním balení najdete pouze telefon a propojovací USB kabel. Nabíječka se nekoná, budete muset mít vlastní.

Nelíbilo se nám chybí koncovka nabíječky

Konstrukční zpracování: designová šeď

Telefony Nokia bylo mnohdy možné nazvat pomyslným přístavem jistoty a konzervativního vzhledu. I ty z posledních let se neženou do žádných větších extravagancí a pokud oceníte obyčejný ale funkční vzhled, patrně málokdy uděláte chybu. Toto přešlapování na místě má však samozřejmě i stinné stránky, které zejména na modelu G60 vyplouvají na povrch. Přeci jen před sebou nemáme telefon za pár korun, a proto zamrzí, že se Nokia nijak nesnažila. Čelní strana je vyloženě muzejního typu, kdy zde máme nejen neoblíbený výřez, ale také poměrně masivní rámečky kolem celého panelu.

Jistou invenci lze vidět na zadní straně, avšak zda se setká s pochopením či kladnými ohlasy ze strany potenciálních zákazníků, to je otázkou. Výrobce se totiž chlubí tím, že je Nokia G60 vyrobena z recyklovaných materiálů a technologiemi šetrnými k přírodě. Podtrhovat to má zadní strana, kdy je na tmavém podkladu povrchová úprava složená z mnoha teček. Na omak zadní strana působí gumovým, až lepivým dojmem. Někomu možná výsledek připomene zaschlou mastnotu. Jistě chápete, že design tak budí jisté rozpaky a rozhodně nesedne každému.

Rozložení ovládacích prvků po bocích je zcela standardní. Tlačítka najdeme na pravé straně, přičemž je zde i velké tlačítko spjaté se čtečkou otisků prstů. Ta funguje průměrně a občas jí delší dobu trvá, než váš prst rozpozná a odemkne telefon. Na spodní hraně je sestava standardních konektorů, jde o USB-C a 3,5mm jack. Zpracování Nokie G60 je příkladné, telefon působí až robustním dojmem. Navrch je přidána i odolnost proti stříkající vodě dle stupně krytí IP52.

Líbilo se nám robustní konstrukce

Nelíbilo se nám kontroverzní vzhled

pomalejší čtečka otisků prstů

Displej: slušný základ

V případě displeje se Nokia trošku zamyslela a naštěstí usoudila, že nasazovat panely s nízkým rozlišením není cesta k úspěchu. V Nokii G60 se proto nachází 6,58palcový IPS displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. To jsou velmi slušné hodnoty, díky kterým je displej krásně ostrý a podává i příjemně laděné barvy. Netřeba ale dodávat, že u telefonu s touto cenou bychom již raději viděli technologii AMOLED. Ostatně mnohá konkurence to zvládne. Mnohem větší problém je s jasem. Ano, automatická regulace dostupná je a funguje dobře, jenže maximální jas není dostatečný. Venku, zejména na ostrém slunci, takřka nic neuvidíte. Malou útěchou budiž ochrana displeje svěřená do rukou sklíčka Gorilla Glass 5.

Líbilo se nám slušné barvy

120 Hz

Nelíbilo se nám nízký jas

Zvuk: klasika střední třídy

Na těle smartphonu najdeme nejen USB-C, ale i 3,5mm jack, což je skvělé. Poslech hudby je tak naštěstí možný i přes jack, neboť jediný hlasitý reproduktor na spodní hraně kvalitou neoslní. Je ale hlasitý, tudíž se skvěle hodí na vyzvánění, které nepřeslechnete.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Nelíbilo se nám chybí stereo reproduktory

Výkon hardwaru: slušný standard

Pod kapotou je tentokrát Snapdragon 695 společně s 6GB RAM. Nejde o nabídku, která by vás šokovala, avšak současně vás hardware telefonu nebude nijak zásadně brzdit a na všechny úkony spolehlivě stačí. 128GB paměť disponuje reálně po prvním zapnutí 114 GB pro vaše data a dále nechybí slot pro paměťovou kartu o velikosti až 1 TB.

Benchmark testy

Líbilo se nám podporuje paměťové karty

Výdrž baterie: běžný jednodenní mobil

Do Nokie G60 se bohužel vešla jen menší baterie s kapacitou 4 500 mAh, což je trošku škoda. Na výdrži se to rovněž podepsalo a dva dny, kterých některé Nokie řady G bez obtíží dosahovaly, se zde běžně rozhodně nekonají. Spíše počítejte s nabíjením každý večer, a to pro jistotu, abyste následující den nemuseli řešit nedostatek baterie. Vrcholem nabíjení je výkon 20 W, což po pravdě není příliš oslnivé. Na bezdrátové nabíjení je bohužel nutné zapomenout.

Nelíbilo se nám pomalejší nabíjení

Konektivita: 5G předností

Podpora 5G je možná hlavní trumf mobilu. Dále tu máme rychlou Wi-Fi ac, LTE a nechybí ani NFC či Bluetooth 5.1. Samozřejmostí je nasazení USB-C. Velkou pochvalu zaslouží A-GPS, kterou doplňuje i ruský systém GLONASS. Vždy velmi rychle našla polohu a nevykazovala velké odchylky.

Fotoaparát: tři a dost

V lehce pozměněném fotomodulu na zadní straně je trojice fotoaparátů, jenže jaké je to nemilé překvapení, že hned dva by tu vůbec nemusely být.

Hlavní snímač má 50 megapixelů, ale výsledky jsou spíše průměrné. Záběrům svědčí dostatek světla. Naopak při šeru vzrůstá digitální šum a vytrácí se ostrost. Velká chyba, že výrobce vynechal optickou stabilizaci obrazu. Nokia nasadila i ultraširokoúhlý objektiv, avšak s velmi nízkým 5megapixelovým rozlišením, kvůli čemuž jsou výsledky výrazně za očekáváním a odpovídají mobilům za pár tisíc. Zbylý fotoaparát slouží pro portrétní snímky a je jen 2megapixelový, opět tedy spíše zbytečný.

Záznam videa je umožněn maximálně ve Full HD rozlišení s 60 snímky za vteřinu. Výsledky však nejsou příliš uspokojivé, neboť plynulost nepůsobí nijak valně.

Čelní fotoaparát má standardní rozlišení 8 Mpx. Základní selfies telefon pořídí, nicméně pokud chcete fotit primárně „selfíčka“, poohlédněte se jinde.

Nelíbilo se nám nekvalitní ultraširokoúhlý snímač

videa nejsou plynulá

Software: tříletá jistota

Silnou stránkou Nokií má být prostředí a podpora. Nokia G60 využívá služeb takřka čistého Androidu 12 a srpnových bezpečnostních záplat. Je třeba dodat, že Nokia přeci jen mohla mít nejnovější Android, jde o zcela nový telefon. Chod je ale svižný, optimalizace se tedy povedla. Výrobce slibuje tříletou podporu, což znamená, že by na smartphone měl dorazit minimálně Android 14. Je to lákavé, ale dnes již nic světoborného. Nokia rozhodně telefony nemůže stavět jen na softwarové podpoře, která by měla být samozřejmostí.

Líbilo se nám skvělá optimalizace prostředí

příslib 3leté podpory

Zhodnocení

Na českém trhu se Nokia G60 nabízí sotva několik týdnů za 8,5 tisíc korun. Hovoří se o ní maximálně v té souvislosti, že je vyrobena s důrazem na ekologii. Jde samozřejmě o důležitou věc, jenže koncového zákazníka to příliš zajímat nebude. Pro něj bude důležité, jakou výbavu za vynaložené peníze obdrží. V tomto ohledu to není tak špatné. Nokia G60 nabízí slušný hardware i podporu 5G a NFC. Displej má ale rezervy, co se jasu týká, ještě více pak zamrzí spíše slabší fotoaparáty nebo fádní a již až zastaralý vzhled celého telefonu.

Netřeba dodávat, že Nokia G60 to bude mít nesmírně těžké, neboť v této cenové hladině se její chyby či nedostatky už rozhodně neodpouští.

Konkurence

Realme 9 Pro má velmi podobnou výbavu. Láká však na modernější vzhled, lepší fotoaparáty a delší výdrž baterie. Navíc je o více než tisíc korun levnější.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Realme 9 Pro 128+6 GB Rozměry 164,3 × 75,6 × 8,5 mm , 195 g Displej TFT IPS, 6,6" (2 412 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 695 , 2×2,2 GHz + 6×1,7 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSD Akumulátor 5 000 mAh Kč

Opomenout nemůžeme Poco X4 Pro 5G s výrazně lepším displejem, stejným procesorem, ale opět kvalitnější sestavou fotoaparátů. Znovu je nutné dodat, že je Poco levnější, a to skoro o tisíc korun.

Přejít do katalogu Xiaomi Poco X4 Pro 5G 256+8 GB Rozměry 164,2 × 76,1 × 8,1 mm , 205 g Displej AMOLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 695 , 2×2,2 GHz + 6×1,7 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh , doba nabíjení: 0:41 hodin

Na konec vybíráme Samsung Galaxy A33 5G, který za o pětistovku nižší cenu láká na kvalitnější displej, fotoaparát s optickou stabilizací a klasickou zvýšenou odolnost proti vodě a prachu.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy A33 5G Rozměry 159,7 × 74 × 8,1 mm , 186 g Displej Super AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Samsung Exynos 1280 , Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSD Akumulátor 5 000 mAh Kč

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz