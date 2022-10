Levných tabletů je na trhu jako šafránu a pomyslnou mezeru se pokouší vyplnit Nokie s novinkou T10. Že jde o letošní model byste však bez znalostí hádali jen obtížně. Tablet je malý, displej má velké rámečky a ve výbavě není v podstatě nic, co by nebylo nezbytně nutné. Bude základní výbava stačit na obhájení ceny 4 tisíce korun?

Tablety nižší a střední třídy jsou dlouhá léta zcela opomíjené a mezi levnými modely se často nachází výběhové kousky, případně modely zcela neznámých značek. O změnu se pokouší společnost HMD Global, která produkuje mobilní zařízení Nokia. Letos jsme se dočkali již veskrze povedeného tabletu T20 a nyní se nám do rukou dostal pomyslný úplný základ v podobě Nokie T10. Jde o tablet s 8palcovým displejem a 32GB pamětí, který má umožnit konzumaci internetu a multimédií na cestách, případně je jako dělaný pro nenáročné děti.

Technické parametry Nokia T10 32+3 GB Kompletní specifikace Konstrukce 208 × 123,3 × 9 mm , 375 g , konstrukce: klasická, odolnost: ano Displej TFT IPS, 8" (1 200 × 800 px) Fotoaparát 8 Mpx , LED dioda Chipset CPU: 2×1,8 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 3 GB , vnitřní paměť: 32 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce 5G: ne , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ne Operační systém Android 12 Akumulátor 5 250 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost září 2022, ?

Obsah balení: nezbytný základ

V prodejním balení se kromě samotného tabletu příliš dalších věcí nenachází. Jde o USB kabel a samozřejmě nabíjecí adaptér.

Líbilo se nám nabíjecí adaptér v balení

Konstrukční zpracování: letitá klasika

První seznámení s tabletem od Nokie vám dá vzpomenout na doby dávno minulé, avšak je třeba si připomínat, že jsme v segmentu těch nejzákladnějších tabletů vůbec. Tělo je tak samozřejmě plastové, ale působí bytelně. Zadní strana má navíc příjemnou povrchovou úpravu, která zabraňuje ulpívání otisků a současně i tablet chrání před nehezkými škrábanci. Toto řešení výrobci rozhodně schvalujeme.

Na čelní straně je samozřejmě displej, ale kolem něj skutečně obrovské rámečky, ani náznak moderní doby. Zde je jasně patrné, že se šetřilo a není se čemu divit. Těšit vás mohou ale rozumné rozměry, především nízká hmotnost jen 375 gramů. Tablet se příjemně používá a při cestování se nepronese. Netřeba dodávat, že si s ním dobře poradí i ruce menších dětí.

Po obvodu tabletu narazíme na několik prvků. Vlevo je to slot pro paměťovou kartu, kam však nejde vložit SIM karta, což je škoda. Na spodní hraně se nachází reproduktor a USB-C, na horní hraně 3,5mm jack a druhý reproduktor. Je zde ještě také tlačítko pro odemknutí/zamknutí tabletu. Výčet prvků uzavírá dvojklávesa regulující hlasitost na prvém boku. Čtečka otisků prstů chybí, využívat můžete pouze odemknutí rozpoznáním obličeje, případně heslo či PIN.

Líbilo se nám bytelná konstrukce

solidní povrchová úprava

Nelíbilo se nám velké rámečky kolem displeje

Displej: zcela obyčejný

Jak jsme si již řekli, displej má úhlopříčku 8 palců a jde o vcelku obyčejný IPS panel s rozlišením 1 280 × 800 pixelů. Na takto velké ploše nejde o žádný velký zázrak, na druhou stranu čekat více by bylo bláhové. Důležité jsou dobré pozorovací úhly a slušný maximální jas, který zaručuje čitelnost i venku. V případě obnovovací frekvence nelze čekat nic navíc, počítejte tak se standardními 60 Hz. Ochranu samotného displeje pak výrobce nijak zvlášť nespecifikuje.

Líbilo se nám dobrá čitelnost

Zvuk: vítané stereo

Na těle jsou dva reproduktory, jeden na horní a druhý na spodní hraně. Výsledný zvuk je slušný. Potěší, že je kladen důraz na hloubky. Výrobce nezapomněl ani na již zmíněný 3,5mm jack, díky kterému můžete hudbu konzumovat i s drátovými sluchátky.

Líbilo se nám stereo reproduktory

Výkon hardwaru: nenadchne

Pokud se na něčem skutečně šetřilo, je to procesor a obecně výkon. Nasazen je poměrně zastaralý procesor Unisoc T606 a navíc jen 3GB RAM. Tablet tak není určen na žádnou velkou práci nebo náročné hry. Smířit se musíte i s menší 32GB interní pamětí, ze které zbývá po prvním zapnutí 21 GB pro vaše data. To opravdu není mnoho, a tak přijde zřejmě do hry slot pro až 512GB paměťovou kartu.

Benchmark testy

Líbilo se nám podporuje paměťové karty

Nelíbilo se nám malá RAM

slabý procesor

Výdrž baterie: slabý průměr

Do tabletu integroval výrobce dosti malou baterii s kapacitou 5 250 mAh, což odpovídá spíše mobilnímu telefonu. V praxi tak tablet výdrží neoslní. Pokud bude neustále svítit displej, například při sledování videa či hraní her, počítejte s výdrží kolem 10 hodin. Pakliže jej budete používat jen například hodinku denně, přičemž zbylou dobu bude jen na Wi-Fi, budete nabíjet zhruba každé čtyři dny. Nabíjení je velmi zdlouhavé a trvá 3 hodiny.

Nelíbilo se nám slabší výdrž

dlouhé nabíjení

Prostředí: jediné řešení

Nokia i v rámci tabletů sází na takřka zcela čistý Android, tentokrát ve verzi 12. Nejde o nejnovější možnou generaci, což je škoda, ale lze nad tím s ohledem na cenu přimhouřit oči. Horší je, že ani takřka čistý Android a žádné aplikace navíc nezajistily plynulý chod. Občas tabletu jednoduše dochází dech, animace se trhají. Nejde o nic hrozného, ale oko uživatele to rádo neuvidí. Nokia alespoň dbá na dílčí aktualizace a v tabletu se nachází zářijové bezpečnostní aktualizace.

Nelíbilo se nám horší optimalizace

Konektivita: jen nutný základ

Nokia T10 je základním tabletem, který si vystačí s Bluetooth 5.0 a Wi-Fi, přičemž výhodou je, že je podporováno i pásmo 5 GHz. Na další funkce je třeba zapomenout. Nekonají se mobilní sítě, NFC a ani GPS. Pro běžné používání to však nijak zásadně nevadí.

Líbilo se nám pásmo 5 GHz u Wi-Fi

Fotoaparát: jen do počtu

Pokud se na něco nová Nokia T10 rozhodně nehodí, je to fotografování nebo snad natáčení videa. Hlavní fotoaparát je malinký, 8megapixelový a fotky vypadají stěží průměrně i ve dne. Naštěstí tabletem bude chtít fotit málokdo.

Na čelní straně je připravena kamerka například pro videohovory. Má ale jen 2 megapixely. Nehodí se na selfies a i v případě videohovorů budete narážet na její limity.

Ukázkové fotografie

Nelíbilo se nám nekvalitní fotoaparát

Zhodnocení

Nokia T10 je na první pohled zajímavým počinem. Nicméně ukazuje se, že staré a nevýkonné procesory neudělají dobrou službu ani nenáročným uživatelům, protože i ti budou žehrat nad tím, proč vše tak dlouho trvá. Najednou vyplouvá problém, komu je vlastně Nokia T10 určena? Snad jen skutečně extrémně nenáročným, pro které je cena kolem 4 tisíc korun stropem. Případně pro děti, kdy nechcete za přístroj vynakládat větší sumu, neboť nikdy nevíte, kdy dojde k nehodě.

Konkurence

Mezi konkurenty to žádná velká sláva není. Nabízí se například Samsung Galaxy Tab A7 Lite, který je ve Wi-Fi verzi dokonce levnější.

Přejít do katalogu Samsung Galaxy Tab A7 Lite LTE Rozměry 212,5 × 124,7 × 8 mm , 371 g Displej TFT TN, 8,7" (1 340 × 800 px) Fotoaparát 8 Mpx Procesor 4×2,3 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 3 GB , úložiště: 32 GB , microSD Akumulátor 5 100 mAh 4 390 Kč

Zvolit můžete také Lenovo Tab M8 HD, které je pár set korun levnější, jenže má ještě méně operační paměti, což se negativně podepisuje na výkonu.

Přejít do katalogu Lenovo Tab M8 (3. generace) Rozměry ? × ? × ? mm , ? g Displej TFT IPS, 8" (1 280 × 800 px) Fotoaparát 5 Mpx Procesor 4×2 GHz Paměť RAM: 3 GB , úložiště: 32 GB , microSD Akumulátor ? mAh

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz