Honor 70 přináší jako nástupce Honoru 50 stylový design, velký displej i podporu rychlého nabíjení. Jak si povede v nelítostné střední třídě a co budou jeho hlavní esa v rukávu? To prozradím v této recenzi.

Honor se po oddělení od Huawei těší velké oblibě na čínském trhu i mimo něj, i proto na veletrhu IFA 2022 představil tzv. duální strategii, tedy příslib do Evropy přinést vlajkové smartphony, ale také zde představovat nejnovější ohebné telefony. V této recenzi se však chci zaměřit na produkt, který je na našem trhu dostupný už nyní, a to Honor 70, jenž chce v segmentu střední třídy zaujmout zejména fotovýbavou, designem, ale třeba také rychlým nabíjením.

Honor 70 – videorecenze

Technické parametry Honor 70 256 GB Kompletní specifikace Konstrukce 161,4 × 73,3 × 7,9 mm , 178 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej OLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 54 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 778G+ , CPU: 1×2,5 GHz + 3×2,2 GHz + 4×1,9 GHz , GPU: Adreno 642L Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 4 800 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost , 14 490 Kč

Obsah balení: včetně pouzdra a nabíječky

Bílá krabička ukrývá kromě telefonu rovněž napájecí adaptér, USB-A/USB-C kabel, ale také ochranné silikonové pouzdro. Nic důležitého tak neschází.

Líbilo se nám včetně pouzdra i nabíječky

Konstrukční zpracování: zaoblené boky a efektní záda

Honor 70 je nástupce Honoru 50, což bude asi každému jasné při pohledu na záda, zakulacené boky nebo rozměry. A přestože byl i Honor 50 pěkný designový telefon, vypadá podle mě Honor 70 ještě o dost líp. Novinka je dostupná ve třech barvách a jsem moc rád, že se k nám do redakce podívala podle mě ta nejzajímavější. Stříbrná verze má totiž velmi pěkně zpracovaná záda, respektive plastický efekt (viz video). Ačkoliv jsou záda lesklá, jejich leštění za účelem odstranění nevzhledných otisků jsem příliš neřešil. Ještě o něco stylovější jsou však samotné kruhové fotomoduly, které jsou vcelku vystouplé a ukrývá se v nich soustava fotoaparátů, o nichž se rozepíšu později. Rámeček ladí se stříbrným barevným provedením a kvůli zaobleným bokům je po stranách opravdu hodně tenký. Vzhledem k absenci anténních předělů se jedná o rámeček plastový, což není v dané třídě žádnou výjimkou, ale třeba takový Nothing Phone (1), s nímž budu Honor 70 ještě porovnávat, využívá hodnotnější hliníkový rám.

Plastové tělo má však také jednou nepopiratelnou výhodu – hmotnost, která činí stále přijatelných 178 gramů, přestože má novinka 6,67palcový displej. Stejně tak byste ale u Honoru 70 marně hledali certifikaci IP. Navzdory tomu výrobce uvádí, že své telefony důkladně testuje a třeba Honor 70 nerozhází déšť a pravděpodobně by bez úhony zvládl i polití vodou. Nasvědčuje tomu ostatně i pryžová krytka u šuplíčku, který pojme dvě nanoSIM, avšak žádnou paměťovou kartu.

Líbilo se nám stylový design

příjemně se drží

příznivá hmotnost

Nelíbilo se nám oficiálně bez zvýšené odolnosti

Displej: OLED panel se 120 Hz

6,67" OLED zobrazovací panel má hodně tenké rámečky, které se díky zaobleným bokům po stranách jeví jako ještě o něco tenčí. Právě zaoblené okraje přitom umožňují velmi pohodlné používání gest. Ani průstřel pro selfie kamerku však není nijak zvlášť velký. Maximální obnovovací frekvence displeje pak činí 120 Hz. Přestože se nejedná o LTPO panel, je možné aktivovat režim dynamické změny frekvence, případně vynutit 120 nebo 60 Hz. Chvályhodná je rovněž podpora HDR10+, naprosto dostačující maximální jas pro použití venku nebo spolehlivá čtečka otisků prstů, která je však na můj vkus zbytečně nízko. Přímo z výroby je pak na displeji ochranná fólie, ochranné sklo od oblíbeného výrobce Corning Honor 70 nemá.

Líbilo se nám 120Hz OLED s dostatečným jasem

spolehlivá čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám čtečka otisků prstů by mohla být umístěna výš

Zvuk: nepatří k nejsilnějším stránkám

Od displeje si uděláme krátkou odbočku k reproduktorům, respektive reproduktoru, neboť Honor 70 nenabízí stereo repráčky, což je podle mě velká škoda. Zvuk navíc není nijak extra působivý a 3,5mm jack schází, jak je tomu u většiny moderních smartphonů zvykem. Pokud byste tedy náhodou vybírali smartphone podle zvuku, nebude Honor 70 ta nejlepší volba.

Nelíbilo se nám pouze jeden reproduktor

Výkon hardwaru: osvědčený Snapdragon

Další oblastí, kde se Honoru 70 daří, je výkon, který obstarává Snapdragon 778G+. 6nm čipset od Qualcommu, který mimochodem využívá také Nothing Phone (1), má více než dostatek výkonu, příliš se nezahřívá a je zárukou svižného chodu i do budoucna. 8 GB RAM je pak více než dost pro všechny běžné činnosti, ale i hraní her, přičemž mohou zákazníci vybírat mezi 128 a 256GB úložištěm.

Líbilo se nám dostatečně výkonný hardware

Výdrž baterie: dlouhá výdrž a rychlé nabíjení

Oblastí, kde Honor 70 exceluje, je jednoznačně rychlost nabíjení. S 66W adaptérem, který stále najdete rovnou v balení, totiž můžete během 30 minut nabít telefon na 70 %, a to už je hodnota, se kterou spolehlivě přečkáte i jeden náročnější den. Pokud jsem ráno začal den se 100% nabitou baterkou, měl jsem k večeru zhruba 30, někdy i 40 % k dobru, používání po dobu jednoho a půl dne, tak rovněž není nereálné. Honor každopádně chválím za navýšení kapacity baterie oproti Honoru 50 o působivých 500 mAh, přestože rozměry zařízení zůstaly de facto identické. Bezdrátové nabíjení ale bohužel chybí, i když některá konkurence v dané cenové třídě jej nabízí.

Líbilo se nám velmi slušná výdrž

rychlé 66W nabíjení

mezigeneračně o 500 mAh větší baterie se zachováním rozměrů

Konektivita: vše, co si jen budete přát

V oblasti konektivity nabízí Honor 70 podporu 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC a veškeré navigační služby, nic důležitého tak neschází. Samozřejmě se k podpoře NFC váže také možnost využívat bezkontaktního placení skrze Google Wallet.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: výbava, která nezklame

Hlavní chloubou Honoru 70 je nový senzor Sony IMX800 s rozlišením 54 Mpx a fázovým ostřením, jenž byl rozhodně správnou volbou. Honor 70 je mimo jiné vůbec prvním smartphonem, který tento snímač využívá. Snímky z něj jsou pěkně zaostřené, mají nadprůměrné množství detailů a pěkné sytější barevné podání, které má více či méně saturované barvy podle toho, jestli si zapnete režim umělé inteligence. Jediné, na čem by mohl Honor ještě trochu zapracovat, je nastavení expozice, kdy si lze občas všimnout některých možná až zbytečně tmavých oblastí. Pokud byste se pak rozhodli fotit vyloženě v noci nebo za hodně zhoršených světelných podmínek, můžete se těšit na opravdu povedené noční snímky, které jsou tak akorát prosvícené a stále si zachovávají velké množství detailů i barevnost.

54Mpx snímač 50Mpx makro objektiv 2Mpx bokeh snímač 32Mpx selfie kamerka Světelnost objektivu f/1.9 f/2.2 f/2.4 f/2.2 Velikost senzoru 1/1,49" ?" ?" ?" Ohnisko/rozsah 24mm 122˚ ?mm ?mm Stabilizace bez OIS bez OIS bez OIS bez OIS Typ ostření PDAF automatické fixní fixní

Noční režim mě popravdě nadchl i u ultraširokoúhlého objektivu o rozlišení 50 Mpx. I v tomto případě se nemusíte obávat ošklivých vybledlých či šedých obrázků, jak tomu občas bývá, ale dočkáte se krásně barevných nočních fotek s vykreslenými detaily, kdy není problém přečíst i drobnější text někde v pozadí. Během dne jsou pak fotky stejně líbivé, všimnout si lze sice o něco mírně tmavších barev oproti hlavnímu snímači, fotografie však stále vypadají více než k světu. Navíc má snímač velmi solidní záběr 122 stupňů (ten bývá u podobně kvalitních snímačů často omezenější) a je vybaven automatickým ostřením, což je něco, co například nenajdete třeba ani u vlajkového modelu Galaxy S22. Makro snímky lze tak fotit už od vzdálenosti necelých tří centimetrů a vypadají velmi pěkně. Integrovaný 2Mpx bokeh senzor je však zbytečný a spíše do počtu.

Zásadní novinkou v oblasti fotoaplikace a videa je režim Sólové vystřižení, což funguje podobně jako Center Stage od Applu. Pokud byste tak natáčeli video ve větším prostoru, konkrétně ze vzdálenosti až 4 metrů, budete mít jistotu, že bude postava na záběru pěkně zaostřená, neboť ji bude telefon sledovat. Samotné video je pak možné natáčet maximálně ve 4K s 30 FPS, což je omezení způsobené jednotkou ISP použitého čipsetu, s kvalitou jsem však neměl problém. Selfie kamerka s 32 Mpx zachytí obstojně vypadající snímky, které nabídnou rovněž dost detailů, pěkné barvy i solidně velký rozsah, takže není problém, abyste do záběru dostali i přátele.

Honor 70 4K 30 FPS

Honor 70 Full HD 30 FPS režim Více videí

Líbilo se nám kvalitní hlavní snímač i ultraširokoúhlý objektiv

možnost fotit makro snímky z krátké vzdálenosti

povedené noční snímky

Nelíbilo se nám zbytečný 2Mpx bokeh senzor

Software: Android s Magic UI

V telefonu najdeme kromě Androidu 12 také nadstavbu Magic UI 6.1, která má vcelku širokou nabídku možných nastavení (například Always-On displeje), ale také je pěkně svižná. K dispozici je rovněž rychlé sdílení Honor Share, logicky však s pouze dalšími produkty Honor, jako je třeba MagicBook. Z hlediska softwarové podpory výrobce garantuje minimálně dvě velké aktualizace systému (tedy až na Android 14) a tři roky bezpečnostních záplat.

Líbilo se nám svižné prostředí

Zhodnocení

Honor 70 je zajímavým smartphonem pro každého, kdo hledá schopný fotomobil s rychlým nabíjením, krásným displejem a dostatečně výkonným procesorem. Vůbec poprvé v historii značky lze na českém trhu využít také výkupního bonusu (u několika prodejců) a získat pěknou slevu. Předností Honoru 70 je v neposlední řadě design, který by mohl oslovit zejména dámské publikum.

