Google nezklamal, Pixel 8 Pro trápí záhadné bubliny pod displejem

Nebyl by to snad ani Google, kdyby nás každý rok „nezaskočil“ problémy, jež se s železnou pravidelností objeví u nové generace Pixelů. Platí přitom, že pokud se nejedná o softwarovou závadu, pak se najde alespoň nějaký hardwarový nedostatek, který je však ještě horší. Své o tom vědí i někteří majitelé nejnovější vlajkové lodi, Pixelu 8 Pro. Hned na úvod dodejme, že u nás námi testovaného kusu se nic níže popsaného neděje, tedy alespoň zatím ne.

