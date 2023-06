Do nejnovějšího ZenFonu jsem vkládal velké naděje, neboť mě předešlá generace uchvátila dlouhou výdrží, vysokým výkonem a pochopitelně i kompaktními rozměry. Povedlo se ZenFonu 10 napravit několik menších nedostatků předešlé generace, nebo je všechno jinak?

ASUS se v minulém roce rozhodl zredukovat řadu ZenFone na jediný model klasické konstrukce bez flipových kamer, který byl kompaktní a až na pár menších nedostatků i velmi dobře vybavený. A přesně podle této receptury se rozhodl pokračovat i letos, kdy představil ZenFone 10. K jakým změnám došlo a je novinka minimálně stejně zajímavá jako ZenFone 9? To prozradím na řádcích níže.

ASUS ZenFone 10 – videorecenze

Obsah balení: stále kompletní, jak jej máme rádi

Sympaticky vypadající šedá krabička z recyklovaných materiálů obsahuje kromě samotného telefonu rovněž praktické základní pouzdro černé barvy (z tvrdého plastu), USB-C/USB-C kabel, nástroj pro vytažení slotu na SIM, ale také 30W adaptér. Uživatel má tak kompletní výbavu a nemusí investovat do jakéhokoliv dalšího příslušenství.

Líbilo se nám bohatý obsah včetně pouzdra a adaptéru

Konstrukční zpracování: nechť žijí kompakty

Po designové stránce bych nazval ASUS ZenFone 10 spíše ZenFone 9S, jelikož co se vzhledu týče, v podstatě k žádným změnám nedošlo. To je na jednu stranu skvělá zpráva, na stranou druhou s tím souvisí i zachování některých ne již tak vítaných atributů. ASUS každopádně věří, že pro pohodlné používání kompaktního telefonu jednou rukou by měla být šířka menší než 70 milimetrů a výška menší než 150 milimetrů. Musím uznat, že tato kouzelná formule na úspěch funguje skvěle. Pro lepší představu uvedu, že ZenFone 10 má na šířku pouze 68,1 mm, což je takřka o tři milimetry méně než (rovněž kompaktní) Samsung Galaxy S23.

A skutečně, stejně jako u ZenFonu 9, i v případě modelu 10 platí, že zařízení skvěle padne do dlaně, velmi příjemně se díky plochým, ale v rozích zakulaceným, rámečkům drží a s hmotností 172 gramů se jen nepronese. Designově je skutečně téměř kopií předchůdce a detaily jsou naprosto minimální. V podstatě se jedná o miniaturní červené šipky v oblasti fotomodulu a tmavší barvu kruhů, logicky také chybějící číslo devět.

Pokud jste čekali nějaké větší změny, snad vás alespoň potěší, že k modré Starry Blue a černé Midnight Black se přidávají tři nové barvy, a to zelená Aurora Green, červená Eclipse Red a bílá Comet White. Na co každopádně výrobce nezapomněl, je kompletní odolnost dle IP68, Gorilla Glass Victus na displeji, parádní kapacitní čtečka otisků prstů s chytrými gesty a také velmi praktický zdrsněný povrch (plastových) zad pro lepší grip. Skvělá je i haptická odezva, která je rozhodně prémiová a ASUS u ní podle mě zcela jasně těží ze zkušeností s haptikou z herních ROG Phonů.

Líbilo se nám kompaktní rozměry a nízká hmotnost

originální zpracování zad, která nekloužou

odolnost dle IP68

rychlá čtečka otisků prstů s gesty

prémiová haptická odezva

Displej: více Hz, stejné rámečky

S ohledem na velmi kompaktní rozměry nedošlo ke zvětšení displeje, který má stále 5,9" a jedná se o plochý AMOLED panel od Samsungu. Abych byl upřímný, v podstatě jedinou novinkou u displeje je vyšší obnovovací frekvence 144 Hz, která se však aktivuje pouze u hraní podporovaných herních titulů. Osobně s tímto rozhodnutím nemám žádný problém, protože pocitový rozdíl mezi hodnotami 120 a 144 Hz zkrátka příliš velký není, co mi ale vadí jsou dvě jiné věci.

První souvisí s automatickou regulací jasu, která funguje hodně pozvolně. Párkrát se mi stalo, že jsem vytáhl telefon z kapsy, venku bylo 30 stupňů Celsia, na displej svítilo ostré slunce a čekal jsem zhruba sekundu či dvě možná, než se jas z velmi nízké hodnoty postupně navýšil až na úroveň, se kterou bylo možné pracovat. Samotný maximální jas je bez problémů, i když 1 100 nitů dnes už úplně neohromí. To, jak se jas reguloval, mi ale zkrátka kazilo celkový zážitek z používání. Tento neduh však předpokládám vyřeší nějaká budoucí aktualizace.

Rámečky jsou na vlajkový model příliš tlusté.

Co však už žádná aktualizace nevyřeší, jsou rámečky, které jsou úplně stejné jako minulý rok a na vlajkový telefon jsou zkrátka a jednoduše příliš tlusté. Je to velká škoda. I když chápu, že nasazením velmi podobného displeje jako loni výrobce zřejmě optimalizoval náklady a umožnil zachování velmi přívětivé ceny (pod hranicí 20 tisíc korun v základu), nepůsobí to úplně patřičně. Zvlášť, když má tenčí rámečky i výrazně levnější konkurence, na mysli mám Infinix 30 Pro za 6 tisíc korun.

Navzdory širším rámečkům však přesto displej hodnotím kladně. Menší uhlopříčka napomáhá snadné dosažitelnosti takřka na celou plochu obrazovky, displej podporuje HDR10+ a rovněž Full HD+ rozlišení je zcela dostačující. Nechybí ani Always-On s širokými možnostmi nastavení.

Líbilo se nám kvalitní AMOLED panel od Samsungu

dostačující maximální jas

Nelíbilo se nám širší rámečky (stejné jako u ZenFonu 9)

pomalejší automatická regulace jasu (zřejmě softwarová záležitost)

Zvuk: prostě paráda

Od displeje se přesunu k něčemu, kde ZenFone 10 v podstatě nemá konkurenci, což jsou reproduktory. I letos hrají naprosto fantasticky, mají výrazné basy, špičkovou kvalitu, velmi vysokou hlasitost a doprovází je povedený ekvalizér. To ale není vše, protože ZenFonu 10 neschází ani 3,5mm jack. Pro zajímavost uvedu, že sám ASUS je s nasazením jacku velice spokojený a zatím to vypadá, že by se mohl objevit i u další generace, i když to hodně předbíhám. Podle ASUSu využívá alespoň jednou měsíčně konektor pro audio celých 36 % majitelů ZenFonu 9.

Líbilo se nám skvělé hlasité reproduktory

pěkně zpracovaný ekvalizér

3,5mm jack

Výkon hardwaru: výkon vás omezovat nebude

Jeden z parametrů, který by vás snadno mohl přesvědčit ke koupi, je brutální výkon, který zprostředkovává v současnosti nejlepší čipset od Qualcommu, Snapdragon 8 Gen2, v doprovodu až 16 GB RAM LPDDR5X a 512GB úložiště UFS 4.0. K tomuto údaji je nutno dodat, že v době sepisování recenze jsem neměl k dispozici přesné konfigurace dostupné na našem trhu, lze však předpokládat, že u nás se této nejvyšší verze (16/512 GB) nedočkáme a budou zde varianty s menší RAM a úložištěm. ZenFone 10 mohu rovněž pochválit za to, že se prakticky nezahřívá, a to ani v parném letním období. Pozor si musí dát pouze vyznavači paměťových karet, neboť s těmi si ZenFone 10 (zcela nepřekvapivě) poradit neumí.

Líbilo se nám špičkový výkon

štědré úložiště i RAM

Výdrž baterie: i ASUS umí změnit názor

Možná si nyní říkáte, co je na ZenFonu 10 vlastně výrazně jiného oproti předchůdci, když pomineme procesor. A odpověď na váš dotaz byste měli najít v této kapitolce. Pod zády se totiž nově ukrývá cívka pro bezdrátové nabíjení o výkonu až 15 W. Reverzní bezdrátové nabíjení sice schází, takže se v tomto ohledu ZenFone trochu „opičí“ po iPhonech, ovšem pro ASUS se jedná stejně o hodně revoluční krok. Až doposud totiž vždy jeho zástupci tvrdili, že preferují větší baterii namísto bezdrátového nabíjení, jehož cívka nějaké to místo také zabere. O to více potěší, že mezigeneračně zůstala kapacita 4 300 mAh nezměněna, přitom je telefon tlustší o nepodstatných 0,3 mm.

Nabití do 100 % trvá zhruba hodinu a čtvrt.

Konečně tak můžete vlajkovou loď od ASUSu nabíjet jak drátově, tak bezdrátově, ačkoliv musím říct, že v oblasti drátového nabíjení jsem měl trochu vyšší očekávání, co se rychlosti týče. Nabíjení jsem měřil hned několikrát a došel jsem k tomu, že se telefon nabije z 0 do 100 % zhruba za hodinu a čtvrt, což není vzhledem k menší baterce žádná hitparáda. Konkrétně z 0 na 60 % se dostanete za 40 minut, z 20 % na 70 % rovněž za 40 minut a z 50 na 100 % zhruba za stejnou dobu. Výrobce každopádně chválím za to, že přidal 30W adaptér rovnou do balení, jak už bylo zmíněno, a navíc disponuje podporou Power Delivery, takže s ním nabijete třeba i počítač.

Co se výdrže týče, můžete se těšit na skutečně excelentní výsledky, protože ZenFone 10 je bez nadsázky dvoudenní telefon. I když budete často fotit, natáčet videa, mít zapnutý displej nebo hotspot, dostat se za den na méně než 50 % (z plně nabitého stavu) bude vyžadovat hodně úsilí. Ti, kteří chtějí svou baterii co nejvíce šetřit, navíc mohou limitovat úroveň maximálního nabití třeba na 80 %.

Líbilo se nám skvělá výdrž na nabití

konečně umí bezdrátové nabíjení

Power Delivery 3.0

Nelíbilo se nám drátové nabíjení by mohlo být s ohledem na kapacitu baterie rychlejší

reverzního bezdrátového nabíjení se možná dočkáme příště

Konektivita: se vším všudy

V oblasti konektivity se lze spolehnout na Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, GPS, GLONASS i Galileo. Využít lze i NFC pro rychlé spárování či bezkontaktní placení, stejně tak neschází 5G i VoLTE (minimálně u operátora Vodafone).

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: nečekané ústupky

Trochu netradičně začnu selfie kamerkou, protože ta doznala vylepšení v podobě schopnosti zachytit více světla a snížit úroveň šumu ve zhoršených světelných podmínkách, což je určitě fajn, pokud jsou pro vás večerní selfíčka klíčová. Ovšem s nasazením nového snímače výrobce také limitoval záznam selfie videa maximálně na Full HD oproti 4K u ZenFonu 9, což rozhodně nepůsobí „vlajkově“, ačkoliv lze bohužel sledovat stejný trend i u vlajkových lodí od Xiaomi či Viva.

Tato limitace se naštěstí nijak nedotkla zadních kamer, kdy primární snímač zvládne až 8K s 24 FPS, ultraširokoúhlý objektiv pak maximálně 4K s 30 FPS. Hlavní fotoaparát pak stále využívá senzor Sony IMX766 o světelnosti f/1.9 s gimbal optickou stabilizací, k níž se ještě vrátím, a ultraširokoúhlý objektiv je zcela nový. Mezigeneračně má větší rozsah, konkrétně 120 stupňů místo 113, a také má 13 megapixelů místo 12, ovšem má pouze pevné ostření, takže dejte sbohem makro snímkům, což je velká škoda.

Co se mi na ZenFonech vždycky líbilo, je fotoaplikace, která je krásně přehledná a velmi rychle se v ní zorientujete. V režimu světelná stopa jsou pak předpřipravené presety pro zachycení vodopádů, nočních světel a mnohé další. Mnohem víc zvědavý jsem však byl na speciální šestiosou gimbal stabilizaci, která funguje ve třech různých režimech. A napadlo mě, kde jinde vyzkoušet pokročilou stabilizaci než na trampolínách pro dospělé. Přiložený záznam (najdete jej také ve videorecenzi) jsem natáčel ve Full HD, což je maximální rozlišení pro nejsilnější stabilizaci Hypersteady, ovšem s adaptivním režimem lze natáčet i ve 4K. Sami můžete posoudit, že u zcela vypnuté stabilizace je obraz celkem dost roztřepaný, u adaptivní je to o mnohem lepší a u Hypersteady je video skutečně velmi dobře stabilizované a krásně vám vyhladí veškeré trhání a škubance, i když budete s telefonem houpat a natřásat jej sebevíc. Při natáčení delšího záznamu se mi také velmi líbí možnost deaktivovat displej, šetřit tak baterii a snížit zahřívání telefonu, což je funkce, kterou jsem u jiných smartphonů zatím neviděl, přitom je však velmi praktická.

Co se kvality samotných fotografií týče, má ještě ASUS co pilovat. Snímky totiž působí kvůli agresivnějšímu procesingu často dost uměle, při zoomování na větší obrazovce si všimnete, že na různých místech chybí detaily a v náročnějších světelných podmínkách během dne jsem si všiml i světelných artefaktů. Zapracovat by popravdě ASUS mohl i na barevném sladění hlavního a ultraširokoúhlého snímače, ovšem pokud hodláte pořízené snímky sdílet především na sociálních sítích a prohlížet si je na telefonu, věřím, že díky saturovanějším líbivým barvám a na první pohled třeba i pěknému nočnímu režimu, vám zřejmě nebude nic scházet.

ASUS ZenFone 10 Hypersteady stabilizace

ASUS ZenFone 10 adaptivní stabilizace

ASUS ZenFone 10 vypnutá stabilizace

Líbilo se nám skvělá gimbal stabilizace

povedená fotoaplikace

Nelíbilo se nám ne zcela přesvědčivá kvalita snímků

ultraširokoúhlý objektiv s pevným ostřením

selfie kamerka nově nezvládá 4K záznam

Software: 2 + 4

Kromě závěrečného verdiktu zbývá ještě krátce zmínit prostředí, které je pro ASUS typicky velmi jednoduché a přehledné, neboť se jedná o takřka čistý Android. Ten výrobce ještě mírně upravil a uživatelům dává na výběr, takže si například mohou nastavit, že dlouhým podržením vypínacího tlačítka se objeví možnost telefon vypnout (což u některých Androidů již možné není). Ke konci června měl telefon bohužel stále dubnové bezpečnostní záplaty a pochopitelně i Android 13. Výrobce pak slibuje minimálně dva roky aktualizací operačního systému a 4 roky bezpečnostních záplat, což na jihokorejskou konkurenci nestačí, ale zároveň to není ani vyloženě zlé.

Líbilo se nám Android vylepšený ASUSem

slušná softwarová podpora (minimálně z hlediska bezpečnostních záplat)

Nelíbilo se nám softwarová podpora by však mohla být delší

Zhodnocení

ASUS ZenFone 10 mě během testování uchvátil skutečně fantastickou výdrží, která byla velkou předností i u předešlé generace. Hlavně ale konečně přišel s podporou bezdrátového nabíjení, aniž by se to nějak podepsalo na rozměrech či kapacitě baterie, a pochopitelně i brutálním výkonem díky nasazení Snapdragonu 8 Gen2. Rozhodně se však nejedná o dokonalý telefon, neboť má na danou třídu bohužel stále tlustší rámečky kolem displeje, ne úplně přesvědčivou fotovýbavu, která je v některých ohledech dokonce mezigeneračně horší, a nijak zvlášť neoslní ani garancí softwarové podpory.

I navzdory všem jeho nedostatkům však musím doporučit všem příznivcům kompaktních Androidů, aby ZenFone 10 minimálně zvážili, šli si jej osahat naživo a vyzkoušeli si třeba i parádní stabilizaci nebo si poslechli, jak skvěle tento smartphone hraje, nehledě na přítomnost 3,5mm jacku. Je to zkrátka takový malý unikát. Sice není dokonalý, ale rozhodně stojí za pozornost.

Konkurence

Samsung Galaxy S23 nabídne kromě reverzního bezdrátového nabíjení rovněž lepší displej s tenčími rámečky, teleobjektiv a celkově lepší fotovýbavu. ASUS drtí rovněž v délce softwarové podpory, nenabídne však tak dlouhou výdrž na nabití a také je o něco širší.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S23 256+8 GB Rozměry 146,3 × 70,9 × 7,6 mm , 168 g Displej AMOLED, 6,1" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , 1×3,2 GHz + 4×2,8 GHz + 3×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 3 900 mAh Kč

Alternativou k nejnovějšímu ZenFonu může být i loňský ZenFone 9, který sice nepodporuje bezdrátové nabíjení, má však v podstatě stejný displej a výkonu na rozdávání. Nabídne rovněž podporu 4K záznamu u selfie kamerky či ultraširokoúhlý objektiv s automatickým ostřením.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi ASUS ZenFone 9 16/256 GB Rozměry 146,5 × 68,1 × 9,1 mm , 169 g Displej AMOLED, 5,9" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen1+ , Paměť RAM: 16 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 300 mAh

Starší, ale stále povedený je i iPhone 13 mini, který je ještě menší než ZenFone 10 a má delší softwarovou podporu. V displeji má však výřez (i když pro pokročilé Face ID) a také se může pochlubit jen základní 60Hz obnovovací frekvencí. Rovněž v oblasti výdrže strčí ZenFone iPhone 13 mini do kapsy.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple iPhone 13 mini 128 GB Rozměry 131,5 × 64,2 × 7,7 mm , 140 g Displej OLED, 5,4" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Apple A15 Bionic , Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 2 438 mAh Kč

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz