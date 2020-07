Realme zítra představí novinky. Buďte u toho s námi a odměna vás nemine

Fotografie: Realme

Co máte v plánu zítra od 16:00 hod.? My se budeme dívat na on-line stream značky Realme, která na svých facebookových stránkách představí novinky, hlavní hvězdou večera by mělo být Realme X50 s podporou sítí 5. generace a s cenou pod 10 tisíci Kč. Věříme, že Realme toho ukáže více a pokud máte zálusk na něco levnějšího, možná se můžete začít těšit i na Realme C11.

Možná se ptáte, proč byste měli sledovat stream, když jsme vám slíbili, že recenzi hlavní novinky vám nabídneme už zítra v 16:00 na mobilenet.cz. Sledovat stream se ale tentokrát vyplatí. Po jeho ukončení totiž naleznete na mobilenet.cz článek, ve kterém budete moci o jeden z produktů, které Realme zítra představí, soutěžit. A my vám můžeme slíbit, že soutěž bude tentokrát rychlá, podobně jako 5G sítě Realme X50.

On-line stream značky Realme sledujte zítra od 16:00 hod. na facebookových stránkách společnosti.

Věříme, že se budete dívat s námi. Čas si zatím můžete ukrátit prvními dojmy z Realme X50. Musíme poznamenat, že za tuto cenu se jedná o opravdu zajímavý kousek, na který stojí za to počkat.

I tentokrát se vyplatí sledovat sociální sítě mobilenet.cz, o všem se totiž dozvíte jako první.

