Realme X50 v redakci. První dojmy z cenově dostupné 5G novinky se 120Hz displejem

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Patrně víte, že Motorola nedávno představila cenově dostupnou novinku Moto G 5G Plus s výkonným procesorem Snapdragon 765, podporou 5G sítí, 90Hz IPS LCD displejem, ale hlavně příznivou cenou 9 999 Kč. Dravá konkurence na sebe však nenechala dlouho čekat a na našem trhu se brzy objeví rovněž Realme X50 5G. Telefon nabídne 120Hz IPS LCD displej s jemností 401 PPI nebo celkem šest fotoaparátů, cena by navíc rovněž neměla přesáhnout pro mnohé magickou hranici deseti tisíc korun.

Smartphone k nám dorazil v modro stříbrné variantě „Ice Silver“ s lesklou povrchovou úpravou. Konstrukcí, jak je patrné z fotografií, se jedná o klasickou „placku“, což není myšleno nijak pejorativně. Jednoduše však nečekejte žádné vyjížděcí prvky, extrémně podlouhlý tvar nebo cokoliv nestandardního, protože Realme sází na osvědčenou klasiku. Za nás je to dobře, z krátkého používání příjemně překvapila kapacitní čtečka otisků prstů na pravém boku, která supluje rovněž vypínací tlačítko a reaguje naprosto pohotově. Zatím jsme spokojeni i samotným 6,57" displejem se 120Hz obnovovací frekvencí.

Tradičně velmi silnou disciplínou Realme je rychlost nabíjení. Výrobce slibuje možnost nabít z 0 na 70 % zhruba za 30 minut, což pochopitelně ověříme v našem testu. V tuto chvíli vám bohužel nemůžeme příliš mnoho dalších informací sdělit, neboť embargo stanovené výrobcem končí až ve čtvrtek 29. srpna v 16:00, kdy bude telefon oficiálně představen na facebookových stránkách společnosti Realme. V tento den vám zároveň přineseme kompletní recenzi včetně ukázek toho, jak Realme X50 fotí a kolik bodů nasbírá v testech AnTuTu a Geekbench. Do té doby se nás můžete ptát na vše, co vás o telefonu zajímá. Odpovědi na vaše dotazy se pokusíme zahrnout do recenze.