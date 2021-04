Realme X7 Pro Ultra má zakřivený displej, ale méně fotoaparátů

Fotografie: Realme

Realme na oficiálních stránkách představilo další novinku, která vychází z modelu X7 Pro představeného v září loňského roku. Přídomek Ultra by mohl naznačovat, že jde o vrchol celé řady, avšak není to tak jednoduché, jak se může zdát. Například displej je stále typu AMOLED, avšak nově je zakřivený. Paradoxně však došlo k poklesu obnovovací frekvence ze 120 Hz na 90 Hz.

Obdobně zvláštní situace nastává u fotoaparátů, kdy model Pro má 4 fotoaparáty, ale nový Ultra jen 3. Naštěstí netřeba truchlit, výrobce odstranil jen takřka zbytečný portrétní snímač. Naopak zachován zůstal 64megapixelový snímač, 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv a 2megapixelový makro fotoaparát. Výhoda modelu Ultra spočívá v novějším prostředí, což znamená Android 11 a nadstavu Realme UI 2.0, zatímco ve verzi X7 Pro je zatím Android 10 a Realme UI 1.0. Co se týče pamětí, bude se Realme X7 Ultra nabízet s 256 GB a 12GB RAM, případně skromněji se 128 GB a 8GB RAM.

Rozpoznávacím znamením bude i zadní strana, a to nejen počtem fotoaparátů. Nápis „Dare to leap“ se zmenšil a přesunul na stranu k fotoaparátům. Nasazena je stejná baterie s kapacitou 4 500 mAh a totéž platí o podpoře 65W nabíjení. Došlo však ke snížení tloušťky z 8,4 na 7,8 mm a klesla i hmotnost ze 184 na 170 gramů. Další výbava je již stejná, týká se to procesoru Dimensity 1000+, podpory 5G či stereofonních reproduktorů. V tuto chvíli není jasné, zda se Realme X7 Pro Ultra dostane na český trh, předchozí verze k nám totiž nedoputovaly.