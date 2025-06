Letos se Realme rozhodlo zahájit výraznou ofenzívu na českém trhu, s níž má pomoci zejména nová řada GT 7. Dnes testovaný kousek GT 7T se pyšní originálním vzhledem, výkonným procesorem, zvýšenou odolností či opravdu nadprůměrnou baterií. Má však šanci úspěch při ceně bezmála 16 tisíc korun?

Realme patří mezi přední světové výrobce, ale po prvotním nadšení z doby před 5 lety o něm na českém trhu nebylo moc slyšet. Letos si však čínský výrobce přichystal zajímavou novinku GT 7T. Telefon dokáže snadno vystoupit z davu a zlákat až neuvěřitelnou baterií s kapacitou 7 000 mAh. Půjde o jediný hlavní trumf, nebo má novinka v rukávu ještě další přednosti, kterými zatopí konkurenci?

Technické parametry Realme GT 7T 12+512 GB Kompletní specifikace Konstrukce 162,4 × 76 × 8,3 mm , 205 g , konstrukce: klasická Displej OLED, 6,8" (2 800 × 1 280 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset MediaTek Dimensity 8400-MAX , , GPU: ano Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: 1 000 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 6.0, NFC: ano Operační systém Android 15 Akumulátor 7 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost květen 2025, 15 999 Kč

Obsah balení: pouzdro (ne)přijde vhod

V černé krabičce nacházíme kromě samotného telefonu ještě bílý USB kabel, dnes trošku překvapivě na jedné straně opatřený USB-A, nezbytné manuály a nakonec silikonové ochranné pouzdro tmavě šedé barvy. Jeho přítomnost je fajn, ale záhy si řekneme, proč je zde možná tak trošku zbytečně. Nabíjecí adaptér byste hledali marně.

Líbilo se nám praktické pouzdro

Nelíbilo se nám chybí nabíjecí adaptér

Konstrukční zpracování: veganské řešení uspěje

Nebývale velký důraz Realme klade na design. Modrá a černá varianta využívají na zadní straně grafen a jsou příjemně tenké. Na redakční test však dorazila vzhledově za nás vůbec nejzdařilejší verze, která spoléhá na veganskou kůži. Ta je zářivě žlutá, odstín nápadně připomíná logo výrobce. Žlutá plocha veganské kůže je rozdělena tenký černým pruhem s logem Realme, díky čemuž výsledek připomíná závodní styl.

Veganská kůže má příjemný vzor a zabraňuje tomu, že byste si zadní stranu neúmyslně poničili. Mimochodem to je také důvod, proč patrně na mobilu nebudete mít nasazené ochranné pouzdro. Zadní strana z veganské kůže neklouže a boky mobilu jsou příjemně ploché, tudíž se lze dobře zapřít prsty. Ergonomii přispívá i hmotnost, kdy byste možná nehádali 205 gramů.

Realme nepodcenilo kvalitu konstrukce a zpracování, přičemž došlo i na zvýšenou odolnost IP69. Na pravém boku jsou klasická tlačítka, která se tisknou jistě. Spodní hrana je pak domovem nabíjecího konektoru a šuplíčku pro nanoSIM karty, na horní hraně se nachází kromě mikrofonu ještě infračervený port.

Líbilo se nám originální vzhled zadní strany

perfektní zpracování

pohodlně se drží

zvýšená odolnost

Displej: jasný AMOLED

AMOLED panel s 6,8" má jemné rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Jeho nastavení lze nechat na automatice, případně vybrat 60/120 Hz. Bohužel se nekoná pokročilý LTPO displej jako u předchůdce, což je škoda. Displej se však chlubí sytými barvami a skvělou čitelností. Teoretický vrchol jasu může být až 6 000 nitů.

Do displeje je integrována optická čtečka otisků prstů. Umístění je takřka ideální a reakce rychlé. V nastavení najdete i různé režimy barev či položku Vždy na displeji. Bohužel i po kompletním nastavení displej neustále pohasíná, což je nepříjemné. O ochranu zobrazovače se stará nejen sklíčko sklo ArmorShell, ale také ochranná fólie nalepená od výrobce.

Líbilo se nám skvěle čitelný displej

120Hz obnovovací technologie

Nelíbilo se nám nejde o LTPO panel

chybí klasický Always-On

Zvuk: stereo samozřejmostí

Zvukově na tom telefon není vyloženě špatně, ostatně jsou zde dva reproduktory. Jejich kvalita je však nanejvýš průměrná. Hloubky zcela chybí a zvuk zní spíše plechově.

Líbilo se nám stereo reproduktory

Nelíbilo se nám chybí 3,5mm jack

Výkon hardwaru: postrádat jej nebudete

Řada GT byla vždy zaměřena na výkon, avšak zde máme mírně odlehčenou verzi, ve které je procesor Dimensity 8400 Max od MediaTeku. Jde o moderní řešení, které nabízí dostatek výkonu a úsporný chod. Výkonu má smartphone dost na všechny náročné aplikace i hry, brzdit vás rozhodně nebude. 12GB RAM je více než dostatečných pro jakoukoliv činnost. Paměťové karty mobil sice nepodporuje, ale 512GB interní paměť, ze které je 446 GB volných pro vaše data, je dostačující.

Benchmark testy

Líbilo se nám moderní procesor

512GB úložiště

Nelíbilo se nám nepodporuje paměťové karty

Výdrž baterie: působivá kapacita

Realme GT 7T zaujme, minimálně na papíře, kapacitou křemíko-uhlíkové baterie, jež činí 7 000 mAh. Naše očekávání ale možná byla trošku přehnaná, reálně telefon stačí nabíjet každý druhý večer i při intenzivním používání. Tří dny telefon sice dokáže přežít bez nabíječky, avšak už se musíte trošku krotit a přemýšlet, co budete dělat. I tak lze výdrž dnešní optikou hodnotit jako nadprůměrnou.

Za pozornost stojí technologie Smart Bypass, která umožňuje telefon nabíjet přímo, a obejít tak baterii. Díky tomu se baterie nebezpečně nepřehřívá, což se hodí například při hraní opravdu náročných her. Nabíjení je umožněno jen drátově, a to 120W výkonem, kdy celý mobil nabijete za 42 minut. Bohužel potřebnou nabíječku si musíte dokoupit. Zapomenout musíte na podporu bezdrátového nabíjení, což u mobilu za 16 tisíc korun vážně zamrzí.

Líbilo se nám velmi dobrá výdrž

superrychlé nabíjení

Smart Bypass

Nelíbilo se nám chybí nabíjecí adaptér

nemá bezdrátové nabíjení

Konektivita: včetně 5G a NFC

Realme GT 7T je po stránce konektivity velmi dobře vybavené. Disponuje Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 a 5G. Na testovacím kousku je nicméně 5G softwarově blokováno. Prodejní kousky by však tímto neduhem, dle slov výrobce, trpět neměly. Nadále nechybí NFC, telefon tak zvládá i bezkontaktní platby s Google Pay. Vaši polohu pak najdete vždy a spolehlivě díky pozičním systémům GPS, GLONASS a BeiDou. Nechybí USB-C a mobil podporuje dvě nanoSIM. Kaňkou na kráse je, že musíte zapomenout na eSIM, s tou si Realme neporadí.

Líbilo se nám NFC

podpora 5G na obou SIM kartách

Nelíbilo se nám nepodporuje eSIM

Fotoaparát: poměrně slabý výkon

V oblasti fotoaparátů Realme GT 7T tasí hlavní 50megapixelový snímač s optickou stabilizací obrazu. Dále je připraven ultraširokoúhlý objektiv, avšak jen s 8 Mpx. Bohužel jsme na konci výčtu zadních fotoaparátů. Realme zcela ignoruje teleobjektiv, což je velká škoda. Doplnit tak lze jen info o 32megapixelovém čelním fotoaparátu v průstřelu displeje.

Už předem je pravděpodobné, že fotografy mobil nenadchne. Hlavní fotoaparát podává vyvážené výsledky za dobrých světelných podmínek, kdy je snímek ostrý, barevně věrný, bez nějakých světelných anomálií. Velmi dobře si vede i v šeru nebo noci, kdy si vyžádá delší čas pro zachycení co nejvíce světla. Ultraširokoúhlý fotoaparát ale trpí nízkým rozlišením, kdy detaily postrádají očekávanou ostrost a snímač se hodí spíše jen na nouzové focení krajin.

Nahrávat video můžete maximálně ve 4K rozlišení s 60 snímky za vteřinu. Přepnout lze na 30 FPS, případně pak na Full HD s 60/30 snímky za vteřinu. Až právě na Full HD rozlišení s 30 snímky za vteřinu lze využít také ultraširokoúhlý objektiv.

Realme GT 7T (testovací video) – 4K, 60 FPS

Již zmíněný čelní fotoaparát má 32 megapixelů a výsledné snímky jsou spíše průměrné. Detaily jsou mnohdy zbytečně přeostřené, což nepůsobí přirozeně. Výhodou čelní kamerky však je, že s ní můžete nahrávat video až ve 4K rozlišení s 60 snímky za vteřinu.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Líbilo se nám dobrý hlavní fotoaparát

slušná čelní kamerka

kvalitní video

Nelíbilo se nám nemá teleobjektiv

Software: svižný i bezdotykový

Prostředí Realme za poslední rok příjemně vylepšilo. Nasazen je nejnovější Android 15 a nadstavba Realme UI 6.0. Prostředí je přehledné, především krásně svižné, což ocení každý. Bezpečnostní záplaty jsou aktuálně platné ke květnu letošního roku. Výrobce slibuje 4 roky velkých aktualizací systému a 6 let bezpečnostních záplat.

V prostředí narazíte na poměrně dost aplikací, které mnozí mohou považovat za zbytečné. Tento bloatware však naštěstí lze z velké části odinstalovat, pokud jej neshledáte užitečným. Některé části prostředí a aplikací lze ovládat i bezdotykově pomocí dlaně před čelním fotoaparátem. Praktické to však příliš není a funkčnost je trošku nejistá.

Líbilo se nám nejnovější Android 15

velmi dobrá optimalizace

Nelíbilo se nám zbytečné aplikace navíc

Zhodnocení

Realme GT 7T přichází s několika výraznými přednostmi, které z něj dělají atraktivní volbu. Kladně hodnotíme AMOLED displej s minimálními rámečky. Uvnitř telefonu tepe výkonný procesor zajišťující plynulý chod aplikací a her. Velkým lákadlem je také obří 7 000mAh baterie, která v kombinaci s extrémně rychlým 120W drátovým nabíjením zaručuje dlouhou výdrž a rychlé nabití. Uživatelé ocení i softwarovou podporu v podobě čtyř let aktualizací operačního systému a šesti let bezpečnostních záplat, což je v této cenové kategorii velmi nadstandardní.

Na druhou stranu má Realme GT 7T i slabší stránky, třeba průměrný výkon fotoaparátu za zhoršených světelných podmínek. Chybí také jinak praktický teleobjektiv. Zamrzí chybějící bezdrátové nabíjení, absence eSIM se rozhodně také řadí mezi negativa. Konkurence je již v této cenové hladině neúprosná, Realme GT 7T to tak na trhu nebude mít vůbec jednoduché.

