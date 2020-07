Realme C15 je levnou novinkou s obří baterií a 4 fotoaparáty

Fotografie: Realme

Dle očekávání dnes došlo k představení nového Realme C15, výrobce jej prezentoval na svých facebookových stránkách. Jedná se o cenově dostupný chytrý telefon, což dokládá již zařazení mezi modely řady C. Má velký 6,52palcový HD+ displej s drobným výřezem v horní části displeje pro 8megapixelovou čelní kamerku. Hlavním lákadlem novinky však bude jeho výdrž, která by se měla reálně pohybovat kolem 3 dnů, a to díky nasazení baterie s kapacitou 6 000 mAh. Nabíjení bude možné výkonem až 18 W. Velká baterie se samozřejmě musela projevit na hmotnosti, která se vyšplhala na 209 gramů.

Uvnitř je také procesor Helio G35, v základu jen se 3 GB RAM. Tato kombinace se pojí s 64GB interní pamětí. Zlatou střední cestou bude verze 64+4 GB a vrcholná varianta bude nabízet 4 GB RAM a 128GB úložiště. Ve všech případech budete moci využít slot pro paměťovou kartu. Prostředí má pod palcem nejnovější Android 10 a zabezpečit jej můžete čtečkou otisků prstů, jejíž místo je na zádech telefonu.

Na zadní straně pak jsou v součtu čtyři fotoaparáty. Hlavní snímač má 13 megapixelů a světelnost f/2.2, doprovází jej 8megapixelový ultraširokoúhlý fotoaparát se záběrem 119° a výčet uzavírá dvojice 2megapixelových objektivů, kdy jeden slouží pro makro snímky, druhý pro práci s hloubkou ostrosti. Za zmínku stojí, že tělo telefonu je odolné vůči stříkající vodě. Radost si telefonu záhy pokazí nasazením starého microUSB.

Základní cena Realme C15 s 3GB RAM se bude pohybovat pod 4 tisíci Kč s daní. Naopak za nejvyšší verzi se 128 GB interní paměti si již budete muset připravit v přepočtu téměř 5 tisíc korun s daní. Případná dostupnost na českém trhu prozatím není známá.