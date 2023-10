Rapper Drake si rýpnul do uživatelů Androidu. Vadí mu prý zelené zprávy

Nekončící debaty a často i ohnivé diskuze mezi radikálními vyznavači Androidu a iOS se rozhodl přiživit i populární kanadský rapper Drake. V jeho nově vydaném albu „For All the Dogs“, konkrétně pak ve skladbě „First Person Shooter“, zmiňuje zelené bubliny, na které podle všeho nereaguje, stejně jako na telefonní hovory od uživatelů Androidu.

See u can’t get an android in peace even drake gonna diss u smh pic.twitter.com/rKJjaSXBI3

Tento případ „diskriminace“ uživatelů Androidu ze strany Drakea navíc není ojedinělý, v jeho předcházejícím albu „Honestly, Nevermind“, se vyskytovala skladba „Texts Go Green“, jež opět odkazuje na rozdílné barevné zobrazení zpráv mezi majiteli iPhonů a zbytkem (jmenovitě telefonů s Androidem, ale i dalších operačních systémů). Podle keebos.com rapper v roce 2019 používal iPhone 12 Pro, lze tak předpokládat, že nyní je uživatelem iPhonu 15 Pro, jehož podrobnou recenzi si již u nás můžete přečíst, případně větší verze 15 Pro Max.

#TextsGoGreen hit us different, that’s why we had to drop this unofficial lyric explainer video #GetTheMessage 💚😏 pic.twitter.com/dPxt9yZjCG