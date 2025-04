Řada realme 14 bude představena 6. května s cenami od 6 999 Kč

Fotografie: Realme

Model Realme 14T se představil už na koneci dubna, ale obvykle zůstává nedořešená otázka, kdy a za jakých podmínek se dostane na český trh. Nyní máme díky zveřejněné tiskové zprávě odpověď. V ní společnost oznamuje plánované uvedení řady realme 14, která zahrnuje modely realme 14 a realme 14T. Tato řada má ambici stát se šampionem v dlouhé výdrži baterie mezi smartphony střední třídy a nabídne uživatelům mimořádnou výdrž za konkurenceschopnou cenu.

Řada realme 14 je vybavena 6000mAh baterií Titan a udává směr v oblasti bateriových technologií. Nabízí až 10 hodin nepřetržitého hraní a 17,5 hodiny přehrávání videí. Použití baterie s nejvyšší energetickou hustotou v odvětví (782 Wh/L) a grafitovou anodou zajišťuje řadě realme 14 dlouhou životnost, a to i po 1400 nabíjecích cyklech.

Využitím prvního čipsetu Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 v Evropě dosahuje realme 14 5G působivého skóre 810 000 bodů v benchmarku AnTuTu. Tento čipset, vyrobený 4nm výrobním procesem, zvyšuje výkon CPU o 15 %, což umožňuje plynulé hraní her až při 90 snímcích za sekundu u titulů jako Call of Duty Mobile, PUBG nebo BGMI. U dynamických her jako MLBB a Free Fire mohou uživatelé využít výkon naplno až na úroveň 120 sn./s.

realme 14T nabídne uživatelům plynulý zážitek díky výkonnému čipsetu MediaTek Dimensity 6300 Energy 5G. Zároveň oba modely řady realme 14 podporují chladicí systém s odpařovací komorou, který zajišťuje stabilní výkon bez rizika přehřívání.

realme 14 5G se rovněž pyšní revolučním „Mecha Designem“ a inovativním světelným systémem „Victory Halo“, které posouvají estetiku mobilních telefonů na novou úroveň. Díky pokročilé technologii nano-litografie dokáže realme 14 5G věrně reprodukovat složité vzory inspirované mecha brněním. „Victory Halo“ není jen designový prvek – obohacuje uživatelský zážitek pomocí přizpůsobitelných světelných efektů, které pulzují při notifikacích, oslavných okamžicích a dalších událostech. Uživatelé si tak mohou svůj telefon přizpůsobit a prožít ještě osobnější interakci.

AI fotoaparát, 120Hz displej a odolnost

Milovníci fotografování ocení 50Mpx AI fotoaparát s optickou stabilizací (OIS), kterým je řada realme 14 vybavena. Díky režimu AI Snap Mode zvládne snadno zachytit i rychle se pohybující scény. Ve spojení s pokročilým algoritmem LightFusion na úrovni vlajkových lodí mohou uživatelé očekávat působivé a realistické snímky v různých podmínkách. Řada realme 14 zároveň nabízí 120Hz AMOLED displej optimalizovaný pro esporty, který zajišťuje špičkovou kvalitu obrazu a zároveň minimalizuje únavu očí i při delším používání.

Díky certifikacím IP69, IP68 a odolnosti proti prachu a vodě nabízí řada realme 14 uživatelům jistotu, že telefon obstojí v jakémkoli prostředí, a přitom zajistí plynulý provoz bez výpadků. Její robustní konstrukce zaručuje odolnost i v extrémních podmínkách.

Oficiální české ceny

Realme 14 12+256GB: 8 999 Kč

Realme 14 8+256GB: 8 499 Kč

Realme 14T 8+256GB: 6 999 Kč

Technické parametry Realme 14 12/256 Kompletní specifikace Konstrukce 163,1 × 75,7 × 8 mm , 196 g , konstrukce: klasická Displej AMOLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 , , GPU: ano Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ? Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 15 Akumulátor 6 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost , 8 999 Kč