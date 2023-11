Řada Motorola Moto G slaví 10 let. Prodalo se přes 200 miliónů kusů

Fotografie: Motorola

Legend mezi mobilními telefony je hned několik, zpravidla si na ně vzpomene skoro každý, neboť neodmyslitelně patřily k historii. V rámci současného světa chytrých telefonů už jsme rovněž stihli zaznamenat několik modelových řad, které se nesmazatelně zapsaly do historie a možná by do této společnosti ráda patřila i Motorola. Ta právě v těchto dnech připomíná již 10leté výročí řady Moto G, kam běžně spadají modely střední třídy.

Možná se to může zdát lehce k neuvěření, ale historicky první Motorola Moto G se oficiálně představila 13. listopadu 2013, tedy téměř přesně před 10 lety. Tehdy šlo o velmi zajímavý model střední třídy, který rozhodně měl co nabídnout. Ostatně můžeme zavzpomínat na klíčové prvky výbavy. Vše začínalo 4,5" IPS displejem s HD rozlišením, tehdy ještě samozřejmě se standardním poměrem stran 16:9. Výkon dodával procesor Snapdragon 400 a 1GB operační paměť. Pro vaše data si výrobce tehdy připravil 8/16GB interní paměť a slot pro paměťovku. Prostředí zajišťoval Android 4.3 Jelly Bean, avšak již po třech měsících povýšil na verzi KitKat.

Ptáte se, co fotoaparáty? Věru, mnoho jich nebylo. Tehdy nám totiž stačil jeden na zadní straně. V případě Moto G měl 5 megapixelů, automatické ostření a zvládal nahrát HD video s 30 snímky za vteřinu. S ohledem na malý displej nebyla potřeba ani velká baterie, kapacita činila 2 070 mAh.

Postupem času se řada Moto G výrazněji rozšiřovala, což přišlo zejména s generací Moto G4, kdy výrobce přinesl více modelů a rozprostřel je v různých cenových patrech střední třídy. Mimochodem tehdy se tato řada na nějaký čas začlenila pod značku Lenovo a zdálo se, že je s Motorolou konec. Naštěstí zůstala značka Motorola zachována a o dvě generace později už jsme před sebou opět měli třeba Motorolu Moto G6.

Dále za zmínku stojí třeba příchod jubilejní 10. generace, což bylo před dvěma lety, kdy dorazila Motorola Moto G100. Jednalo se tehdy o vůbec nejvybavenější kousek řady Moto G, který přinesl nejen stylový vzhled a velký displej se dvěma průstřely, ale například i podporu 5G či funkci Ready For. Ta umožňovala telefon propojit s jiným displejem či monitorem a připravit v podstatě desktopové prostředí pro pohodlnější práci na cestách.

Skončit můžeme u nejnovějších generací řady Moto G. V současné době tvoří nabídku řady hned několik modelů, přičemž první číslo za písmenem G vždy značí, jak vysoko daný kousek stojí, druhé číslo nám pak naznačuje, o jakou generaci se jedná. Pomyslným vrcholem tak je Motorola Moto G84, která se může pochlubit opravdu lákavou barevnou variantou Viva Magenta podle Pantone a veganskou imitací kůže. Ve výbavě je 6,5" pOLED displej a dokonce i fotoaparát s optickou stabilizací obrazu.