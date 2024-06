Levněji už to nepůjde. Na český trh přichází Motorola Moto E14

Fotografie: Motorola

Motorola má své mobilní telefony rozprostřené napříč všemi kategoriemi a neopomíná zařízení, která útočí nízkou cenou. Jsou samozřejmě určena nenáročným, což je případ i nově představeného modelu Moto E14. Novinka láká na povedený vzhled v matných barvách, na kterých neulpívají otisky prstů. Počítat můžete také s vodoodpudivým tělem se stupněm krytí IP52.

Čelní straně dominuje 6,6" IPS displej s HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. O ochranu se stará sklíčko Gorilla Glass 3 a překvapí, že je v telefonu modernější průstřel oproti staršímu výřezu. V průstřelu je pak samozřejmě čelní kamerka pro videohovory a selfies.

Výkon bude spíše podprůměrný. Ano, sice zde máme velice levný mobil, ale prastarý Unisoc T606 opravdu nepotěší. Stejně tak to, že v základu má mobil jen 2GB RAM. Existují však i verze se 4GB a 8GB RAM. Nepříliš vysoký výkon telefonu by naštěstí nemusel tolik vadit, neboť Motorola nasadila odlehčený Android 14 Go, který je méně náročný i na operační a interní paměť.

Ačkoliv mobil i ze zadní strany vypadá moderně, najdete zde pouze jeden fotoaparát, 13megapixelový. Již jednou zmíněná čelní kamerka má pak spíše jen základních 5 megapixelů. Záznam videa je umožněn maximálně ve Full HD rozlišení. V oblasti konektivity je zde samozřejmě USB-C, 3,5mm jack a s ohledem na cenu vyzdvihněme Wi-Fi s podporou pásem 2,4 GHz i 5 GHz.

Baterie má kapacitu 5 000 mAh, což slibuje velmi slušnou výdrž. Podporováno je až 15W drátové nabíjení, avšak v prodejním balení objevíte jen 10W nabíjecí adaptér. Pro o něco rychlejší nabíjení tak budete muset pořídit výkonnější nabíječku.

Motorola Moto E14 bude na českém trhu dostupná v černé, pastelově zelené a fialové barevné varianty. Cena je stanovena na 2 199 Kč.