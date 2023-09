Cenově dostupná Motorola G84 láká na Ready For, veganskou kůži i podporu eSIM

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Řada G se dlouhodobě profiluje tak, že nabízí telefony s nejlepším poměrem cena/výkon, díky čemuž se stala velmi populární i u českých zákazníků. V tomto duchu dorazila i nová Motorola G84 těžící z partnerství Motoroly se společností Pantone, která láká na povedenou barvu Viva Magenta v kombinaci s veganskými zády. Čím dalším chce zaujmout?

Kvalitní displej i velké úložiště

Za zmínku stojí například fotovýbava, na zádech totiž figuruje 50Mpx snímač od Samsungu s optickou stabilizací i 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv s automatickým ostřením (který tak zastoupí i makro snímač), zatímco v průstřelu obrazovky se ukrývá 16Mpx selfie kamerka. Další chloubou je displej, kterým je 6,5" POLED Full HD+ panel s maximální obnovovací frekvencí 120 Hz. Ten nabídne relativně tenké rámečky a i z krátkých prvních dojmů můžeme potvrdit, že vypadá velmi povedeně a má slušný maximální jas. Pro co nejlepší multimediální zážitek pochopitelně neschází stereo reproduktory s Dolby Atmos.

Kromě Viva Magenta je k dispozici rovněž další dvojice barev, a to konkrétně Midnight Blue a Marshmallow Blue. Novinka rovněž nabídne základní odolnost IP54 proti prachu a vodě, tudíž si poradí například s deštěm. Velikým lákadlem pro uživatele zaměřené na hardware může být rovněž štědrých 12 GB RAM a 256GB úložiště. Motorola G84 navíc podporuje microSD karty, nikoliv však eSIM. O výkon se stará procesor Snapdragon 695, který se osvědčil jako energeticky velmi úsporný, i když například neumí zprostředkovat záznam videa ve 4K.

Nejlevnější Motorola s Ready For

Pokud je vám sympatická platforma Ready For, která umožní z telefonu udělat improvizovaný desktop (za pomoci televizoru či monitoru), určitě vás potěší podpora (bezdrátového) Ready For. Jedná se tak o historicky nejlevnější Motorolu s Ready For, která kdy byla představena. Novinka dále spoléhá na Android 13 a výrobce garantuje minimálně jednu aktualizaci operačního systému a tři roky bezpečnostních záplat. Nechybí ani Family Space pro nastavení profilů pro další uživatele, typicky děti.

Motorola G54 Power Edition (v modré a zelené barvě) a Motorola G84 (v červené barvě)

Motorola G84 by neměla zklamat ani po stránce výdrže díky již zmíněnému energeticky efektivnímu čipsetu a velké 5 000mAh baterii. Tu lze nabíjet výkonem až 30 W, avšak pouze drátově. Potěší každopádně, že přímo v balení se nachází 30W adaptér i USB-C/USB-C kabel.

Novinka dorazí na trh v příštím týdnu s doporučenou cenou 7 299 Kč.