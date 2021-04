Motoroly řady Moto G platily za zajímavé kousky střední třídy. V letošním roce se do toho však výrobce skutečně opřel a dal vzniknout modelu Moto G100. Jeho hlavním lákadlem je špičkový procesor Snapdragon 870, dva přední fotoaparáty nebo velký 90Hz displej. Dostalo se také na nejnovější Android a velmi sympatický vzhled.

Motorola v letošním roce od základu pozměnila svou oblíbenou řadu Moto G. Jejím vrcholem se stává model Moto G100, který klade důraz na vysoký výkon, velký displej i baterii s velkou kapacitou. Povedl se také vzhled či fotoaparáty. Bude to však stačit na obhájení vysoké ceny?

Technické parametry Motorola Moto G100 Kompletní specifikace Konstrukce 168,4 × 74 × 9,7 mm , 207 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,7" (2 520 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 6 144 × 3 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 870 , CPU: 1×3,2 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 650 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne , doba nabíjení: 2:01 hodin Dostupnost duben 2021, 12 990 Kč

Motorola Moto G100 – videorecenze

Obsah balení

Tmavě laděná krabička, ve které najdete Motorolu Moto G100, skrývá ještě 20W nabíječku a USB kabel. Ten má na jednom konci USB-C a na druhém USB-A. Výčet příslušenství zakončuje praktické silikonové pouzdro sloužící k ochraně mobilu.

Konstrukční zpracování: Miss střední třídy

Vzhled Motoroly Moto G100 bude tajným trumfem. Přední strana ničím zvláštním nezaujme, ale o to více se výrobce snažil na zádech. Na hladké oblé ploše se vyjímá modro-fialový odstín, který vytváří velmi zajímavé odlesky. Vynikne také lemování fotoaparátů. Ačkoliv vypadá povrch matně, otiskům prstů či prachu se neubrání.

Řešením nepříjemností kolem otisků může být ochranné pouzdro, které najdete v balení. Tentokrát ale není potřeba kvůli modulu fotoaparátu, ten totiž skoro nevystupuje nad okolní povrch. Ačkoliv je Moto G100 spíše větším mobilem, vážně pěkně padne do ruky a drží se pohodlně. Nijak mě nelimitovala tloušťka bezmála 10 milimetrů či více než 200gramová hmotnost.

Dobrá nálada končí ve chvíli, kdy se na telefon vynadíváte a chtěli byste jej začít používat. Při pohledu na pravý bok mi jistě dáte za pravdu. Moto G100 je protáhlý telefon, ale pravý bok je skoro celý nevyužitý a až na samotném vrcholu se tísní odemykací plochá klávesa a dvojtlačítko regulující hlasitost. Dosáhnout na tlačítko k odemknutí bez přehmátnutí je nemožné. K čemu pak je, že se klávesa tiskne dobře a čtečka otisků prstů v ní reaguje svižně, když je na špatně přístupném místě?

Totéž bychom mohli říci o opačné straně, kde je tlačítko opět značně vysoko. Jenže to není v takové permanenci, neboť slouží ke spuštění Google Asistenta. Pod ním je šuplíček s hybridním slotem pro dvě SIM karty, případně paměťovku. Veškeré konektory Motorola vměstnala na spodní hranu, což je dobrá zpráva. Množné číslo značí přítomnost 3,5mm jacku. Zpracování je příkladné a bytelné. Bohužel i přes vyšší cenu jsme se nedočkali zvýšené odolnosti proti vodě a prachu.

Šuplíček ukrývá hybridní slot pro SIM karty a paměťovku

Líbilo se nám perfektně padne do ruky

robustní konstrukce

stylový vzhled zad telefonu

Nelíbilo se nám velmi nevhodně umístěná tlačítka

chybí zvýšená odolnost

Displej: vezmete jej na milost?

Silnou stránkou mobilu za 13 tisíc korun by měl být displej, ale u Moto G100 budí spíše menší rozpaky. I přes vyšší cenu není nasazen AMOLED panel, což je škoda. Na druhou stranu, ostudu vám dělat nebude. Na 6,7 palcích se rozprostírá IPS panel s Full HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Čitelnost je skvělá a radost vám bude dělat i ambientní Moto displej. Jakmile dorazí notifikace, případně telefon jen lehce zvednete, hned se zobrazovač rozsvítí a vy máte o všem přehled. Na jednotlivé ikonky lze navíc klepnout a zobrazit podrobnosti, aniž by bylo nutné celý telefon odemknout. O ochranu před škrábanci se přitom stará Corning Gorilla Glass 3.

Kromě absence lepší technologie displeje se někomu nemusí líbit ani dvojitý průstřel v levém horním rohu. Jde o rušivý element, ale zejména jen v prvních dnech. Osobně jsem si čelních fotoaparátů poté již nijak zvlášť nevšímal.

Líbilo se nám celkově kvalitní displej

90Hz obnovovací frekvence

propracovaný ambientní režim

Nelíbilo se nám pouze IPS technologie

Zvuk: neoslní

Hudbu bude dobré poslouchat spíše ze sluchátek skrze 3,5mm jack, protože hlasitá reprodukce z jednoho repráčku nepotěší. Ano, je tu jen jeden reproduktor, a to na spodní hraně. Trošku škoda, zde už Motorola nemusela dělat kompromisy.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Nelíbilo se nám pouze jeden reproduktor

Výkon hardwaru: špičkový Snapdragon

Nekompromisní je Moto G100 po stránce výkonu. Uvnitř totiž tepe Snapdragon 870, tedy letošní druhý nejvýkonnější procesor od Qualcommu a v AnTuTu dosahuje na téměř 580 tisíc bodů. Omezovat vás nebude ani 8GB operační paměť nového typu DDR5 a v kategorii vyšší střední třídy bude novinka jen těžko hledat přemožitele z hlediska výkonu. Standardní je pak 128GB interní paměť, která pojme 105 GB vašich dat po prvním zapnutí. Pokud by to bylo málo, nechybí slot pro až 1TB paměťovou kartu.

Benchmark testy

Líbilo se nám vysoce výkonný procesor

velká RAM

Výdrž baterie: hlavní zklamání

Motorola se snažila neponechat nic náhodě i ohledně baterie. Kapacita 5 000 mAh dávala příslib slušné výdrže, jenže opak je pravdou. Velký displej s 90 Hz je neskutečný žrout a telefon mi i při středně náročném používání vydržel vždy pouze od rána do večera, kdy po zhruba 12 hodinách zbývalo kolem 30 % kapacity baterie. V tomto ohledu tedy Moto G100 zůstává silně za očekáváním. Pakliže vyžadujete při náročném využívání výdrž od rána do večera, je nutné během dne alespoň pár minut nabíjet. Pokud však máte klidnější den, šplhá výdrž na zhruba 24 hodin.

Nabíjení pak probíhá 20W nabíječkou bohužel 2 hodiny, což příliš nepotěší. Na druhou stranu je nutné dodat, že z 0 na 90 % to telefon stihne za zhruba hodinu a půl. Posledních 30 minut zabere zbývajících 10 %. Bezdrátové nabíjení se bohužel nekoná.

Míra nabití baterie Čas nabíjení 10 % █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 6 minut 20 % █ █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 14 minut 30 % █ █ █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 24 minut 40 % █ █ █ █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 38 minut 50 % █ █ █ █ █ ░ ░ ░ ░ ░ 49 minut 60 % █ █ █ █ █ █ ░ ░ ░ ░ 59 minut 70 % █ █ █ █ █ █ █ ░ ░ ░ 69 minut 80 % █ █ █ █ █ █ █ █ ░ ░ 79 minut 90 % █ █ █ █ █ █ █ █ █ ░ 92 minut 100 % █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 121 minut

Nelíbilo se nám slabší výdrž

pomalé nabíjení

chybí bezdrátové nabíjení

Konektivita: nic podstatného nechybí

Motorola Moto G100 se chlubí veškerou myslitelnou konektivitou. Nabízí NFC, Bluetooth 5.1, moderní Wi-Fi 6 a USB-C. Samozřejmostí je podpora sítí 5G, přičemž dle výrobce bude fungovat u všech českých operátorů. Ověřili jsme funkčnost v 5G síti Vodafonu.

Líbilo se nám podporuje 5G

Wi-Fi 6

Fotoaparát: slušná partička

Fotoaparátů má Motorola poměrně hodně. Vše začíná 64megapixelovým hlavní snímačem s laserovým ostřením, pokračuje přes 16megapixelový ultraširokoúhlý objektiv a zdánlivě končí 2megapixelovým portrétním fotoaparátem. Říkáte si, ale vždyť jsou vzadu čtyři? Nezmínili jsme ještě 3D senzor ToF pro lepší ostření. Stále vám to však nějak nevychází? Říkáte, že na displeji telefonu jasně vidíte makro fotoaparát? I ten Motorola zdánlivě nabízí, jen využívá ultraširokoúhlý snímač, který dokáže ostřit z větší blízkosti. Fyzicky zde tak další speciální objektiv již není.

Kvalita hlavního snímače je tak trochu vrtkavá. Většinou pořídíte velmi slušné snímky, při automatickém režimu v 16 megapixelech, které se nesnaží realitu vylepšovat. Barvy jsou tak věrné, ostrost po celé ploše. Čas od času, i za denních podmínek, se mi však podařilo pořídit snímek s náhodnými neostrostmi. Naopak zcela spokojen jsem byl s ultraširokoúhlým objektivem a jeho vysokým rozlišením. Na focení krajinek či větší skupiny lidí ideální. Velmi dobře si vede i v makro záběrech.

U ultraširokoúhlého/makro objektivu zůstaneme. Na zadní straně je samozřejmě silná dioda pro přisvětlení, ale nejde o jedinou formu světla. Kolem zmíněného objektivu je totiž další slabší přisvětlení, které lze aktivovat při natáčení makro záběrů. Stylové, praktické a účinné, fajn tah od Motoroly.

Díky vysokému výkonu zvládá Motorola běžně záznam v 6K s 30 snímky za vteřinu, případně ve 4K s 60 snímky za vteřinu. Výsledné záznamy nevypadají špatně, a to i díky povedené softwarové stabilizaci. Potěší i velmi slušná kvalita zvuku, se kterou souvisí funkce Audio Zoom, která pomocí speciálního mikrofonu dokáže zacílit na sledovaný objekt a odstínit rušivé zvuky z okolí.

Motorola Moto G100 (testovací video) – 6K, 30 FPS

Motorola Moto G100 (testovací video) – 4K, 60 FPS

Na čelní straně jsou dva fotoaparáty, opět 16megapixelový klasický a sekundární 8megapixelový ultraširokoúhlý, ideální na hromadná selfies. Kvalita obou plně postačuje pro potřeby sociálních sítí.

Ukázkové fotografie z čelního fotoaparátu

Líbilo se nám slušné fotoaparáty na zadní i čelní straně

záznam až 6K videa

Nelíbilo se nám chybí optická stabilizace obrazu

Software: vynikající prostředí

I v roce 2021 je Motorola věrná takřka čistému Androidu a nasazuje samozřejmě nejnovější verzi 11. Po prvním zapnutí se dočkáte pouze Google aplikací a navrch aplikace Moto, která spravuje gesta či nastavení ambientního displeje. Optimalizace je naprosto perfektní a snese i přísné srovnání s Pixely. Výrobce by jen mohl zapracovat na bezpečnostních záplatách, nadále má smartphone pouze lednové.

Líbilo se nám nejnovější Android 11

kvalitně odladěné prostředí

bez zbytečného bloatwaru

užitečné funkce Moto

Zhodnocení

Motorola letos posunula řadu Moto G o notný kus výše, až k hranici vyšší střední třídy. Model Moto G100 jednoznačně cílí na náročnější uživatele, kteří hledají telefon s co nejvyšším výkonem, velkým displejem a ideálně čistým Androidem. Potěší podpora sítí 5G či slušné fotoaparáty. Nakonec za vyzdvihnutí stojí i líbivý vzhled.

Na druhou stranu hledíme na telefon za skoro 13 tisíc korun, a to již některé věci zamrzí. Průměrná výdrž baterie, pouze IPS displej, žádná odolnost vůči vodě a prachu či chybějící teleobjektiv. To jsou prvky výbavy, které bychom v této cenové hladině již mohli požadovat a Motorole chybí. Ačkoliv je Moto G100 dobře vybavená, k dokonalosti má daleko a mezi konkurencí to bude mít nesmírně těžké. Jejím hlavním trumfem bude vždy výkonný procesor.

Konkurence

Za stejnou cenu můžete mít Xiaomi Mi 10T, avšak to má slabší procesor a také menší operační paměť. V tomto ohledu má Motorola tedy navrch.

Přejít do katalogu Xiaomi Mi 10T 128+8 GB Rozměry 165,1 × 76,4 × 9,3 mm , 218 g Displej TFT IPS, 6,67" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 865 , 1×2,84 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh 12 590 Kč

Nabízí se také nový Samsung Galaxy A72, který má sice výrazně slabší procesor a postrádá podporu 5G, na druhou stranu je levnější a přináší AMOLED displej, teleobjektiv a zvýšenou odolnost.

Přejít do katalogu Samsung Galaxy A72 Rozměry 165 × 77,4 × 8,4 mm , 203 g Displej Super AMOLED, 6,7" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 410 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 720G , 2×2,3 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh Kč 11 990 Kč

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz