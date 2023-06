Qualcomm představil Snapdragon 4 Gen 2 se zajímavými novinkami

Qualcomm právě odhalil formou tiskové zprávy, na což upozornil engadget.com, čipovou sadu Snapdragon 4 Gen 2, která najde místo typicky v cenově dostupnějších smartphonech. Jeho předchůdce jsme tak mohli vidět v prodejně úspěšných kouscích, jako je například Xiaomi Redmi Note 12.

Introducing the #Snapdragon 4 Gen 2 Mobile Platform. ⚡️ Packed with purpose, it’s making #5G more accessible worldwide while providing smooth performance for multi-tasking, photography, and connectivity. https://t.co/Tr445UVxCN pic.twitter.com/UZebF5JmqJ