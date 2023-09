Qualcomm představil procesor Snapdragon 7s Gen 2. Kam s ním ale?

Fotografie: Qualcomm

Jak se lze dočíst na oficiálních stránkách společnosti Qualcomm sídlící v kalifornském San Diegu, dnes zažil debut nový procesor střední třídy Snapdragon 7s Gen 2. Jak ale dodává gizmochina.com, navzdory jeho označení, které by to mohlo evokovat, se nejeví jako výrazné vylepšení oproti oblíbenému Snapdragonu 7 Gen 1. Mohlo by tak jít o jeho méně výkonnou verzi.

Disponuje přitom architekturou Kryo se čtyřmi vysoce výkonnými jádry taktovanými na 2,4 GHz + čtyřmi úspornými jádry (1,95 GHz) a je vyroben 4nm technologií. Jeho grafická akcelerace Adreno (blíže nespecifikovaná) by pak měla podporovat displeje až s Full HD+ rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí.

Čipset podporuje až 12 GB RAM LPDDR5 na taktu 3 200 MHz, stejně jako rychlé úložiště UFS 4.0 a využívá modem Snapdragon X62 5G. Kromě toho má v repertoáru také systém FastConnect 6700 zahrnující moderní technologie Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.2. Z hlediska určování polohy se pak nabízí QZSS, Galileo, BeiDou, NavIC, GLONASS a GPS s dvoupásmovým určováním polohy L1/L5.

Zvládá focení do 200 Mpx

Co se týče funkcí fotografických funkcí, Snapdragon 7s Gen 2 přináší 12bitový ISP Qualcomm Spectra umožňující současné snímání třemi fotoaparáty, podporuje také focení až do 200 Mpx, obligátní záznam 4K videa při 30 snímcích za vteřinu a zvládne i redukci šumu pomocí umělé inteligence.

Očekává se, že Snapdragon 7s Gen 2 bude nasazen do smartphonů střední třídy, které budou uvedeny na trh později v tomto roce. Debut ale pravděpodobně zažije už 21. září ve smartphonu Redmi Note 13 Pro.