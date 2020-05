První střípky informací o Snapdragonu 875. Na co se můžeme těšit?

Server 91mobiles.com zveřejnil ve spolupráci s „leaksterem“ Ishanem Agarwalem první informace o chystaném Snapdragonu 875. Podle všeho se má jednat o první procesor od Qualcommu vyrobený 5nm výrobním postupem, který má zajistit nižší energetickou spotřebu a pochopitelně také vyšší výkon.

We received specs of Qualcomm's upcoming flagship processor, possibly the Snapdragon 875 (w/ code name SM8350) anonymously. Leaving it to the experts for determining and telling us how impressive the new chipset might be!

Link for details: https://t.co/NmoRXgT1PQ