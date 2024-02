Zatím neznámý telefon Realme nám představí nový procesor Snapdragon

Server gsmarena.com upozornil na zprávu od čínského leakstera Digital Chat Station, jenž už na začátku měsíce odhalil připravovaný procesor Snapdragon skrývající se prozatím pod kódovým označením SM8635. Nyní stejný zdroj přichází s dalším únikem, který nám procesor, jenž se bude pravděpodobně jmenovat Snapdragon 8 Gen 3 Lite nebo Snapdragon 8s Gen 2, blíže přibližuje.

Geekbench Snapdragon 8s Gen 3 (DCS opinion) or SM8635 on the upcoming new Realme smartphone.



Runs 3.01Ghz

Adreno 735



1+3+4https://t.co/AkI2YD33AN pic.twitter.com/LOOL3iNQ3g