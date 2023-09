První informace o Samsungu Galaxy A35: zřejmě se vylepší fotoaparát

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Současný Samsung Galaxy A34 patří mezi velice povedené modely střední třídy a byl představen zhruba před půl rokem. Zdaleka tak ještě není čas na příchod nástupce, avšak přesto se o něm začíná spekulovat. Server galaxyclub.nl zveřejnil informace o budoucím Galaxy A35, avšak pokud čekáte něco konkrétního, budete zřejmě zklamáni.

Hlavní známá změna se má dotknout hlavního fotoaparátu. Letošní model má 48Mpx snímač s optickou stabilizací obrazu, nástupce by měl mít objektiv s 50 Mpx. Můžeme se jen domnívat, že optická stabilizace zůstane zachována, stejně jako u předcházejících generací. Zbývající dva fotoaparáty, a to ultarširokoúhlý a makro snímač, by měly zůstat stejné.

Ostatní specifikace v tuto chvíli nejsou známé, ale s postupujícími týdny budou zřejmě přibývat. Představení chystaného Samsungu Galaxy A35 totiž proběhne s největší pravděpodobností až zkraje roku 2024.