První informace o Fairphonu 5 dávají naději na značně modernější displej

Nizozemská společnost Fairphone je známá svými environmentálními produkty, do jejichž seznamu se nově dostala například i mostová sluchátka Fairbuds s modulárním designem. Zřejmě největším tahákem je však smartphone, jehož nejnovější generace prošla naším redakčním testem a již nyní se těšíme na příští s označením Fairphone 5.

