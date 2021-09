Program pro prohlížení fotek ve Windows 11 dostává nový vzhled i funkce

Pokročilejší uživatelé a fotografové mají svůj oblíbený program, který jim pomůže roztřídit fotografie z digitálu nebo z mobilu a kde se rovnou mohou pustit do jejich úprav. Mladá generace a progresivní jedinci pak takové problémy řeší on-line a v cloudu. Ale asi největší skupina se spolehne na Windows a jejich výchozí prohlížeč fotografií.

Ten je už delší dobu neodmyslitelnou součástí Windows a nejinak tomu bude i u systému Windows 11, který se oficiálně začne nabízet 5. října. Panos Panay při této příležitosti zveřejnil krátké video, ve kterém je vidět nová aplikace pro fotografie v akci.

Pumped to share another #Windows11 first look with you - the beautifully redesigned #PhotosApp is coming soon to #WindowsInsiders pic.twitter.com/hraNJAo9iF